Звери из другой эпохи: стартап из Далласа пытается создать лютоволка и мамонта

Но стартап решил не сдаваться. Около 6 млн лет назад у шерстистого мамонта был общий предок с азиатским (индийским) слоном. У обоих видов геном совпадает на 99,96%. Проблема оказалась в том, что оставшиеся 0,04% – это около 1,4 млн различий в ДНК. Ученые Colossal Biosciences исследовали геномы 23 мамонтов и азиатских слонов. Для создания своей версии они решили запрограммировать всего лишь около 50 изменений в генетическом коде азиатского слона. В результате этого у гибрида должны получиться 10-сантиметровый слой жира, пять разных видов шерсти, в том числе длиной до метра, и уменьшенные уши, чтобы лучше переносить холод. А еще его хотят лишить бивней, чтобы возрожденный мамонт не становился добычей браконьеров.