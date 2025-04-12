Звери из другой эпохи: стартап из Далласа пытается создать лютоволка и мамонта

Звери из другой эпохи: стартап из Далласа пытается создать лютоволка и мамонтаПочему «воскрешенные» животные будут неизбежно отличаться от древнего оригинала
Colossal Biosciences – биотехнологический стартап из Далласа, который в этом году постоянно попадает в заголовки СМИ. Его ученые то воскрешают вымерших лютоволков, то обещают предъявить настоящего живого мамонта, то показывают всем на радость фото скрещенных с мамонтами мышей. Colossal Biosciences стал первым декакорном Техаса, то есть стартапом стоимостью более $10 млрд – таких во всем мире меньше сотни.
Последние новости от этой неугомонной компании: Colossal Biosciences выращивает щенков Aenocyon dirus («ужасного волка»), вымершего более 12 000 лет назад. Пока что волчат трое: два родились в октябре прошлого года, еще один – в январе. «Мы же не хотели получить стаю из 25 волков, с ними было бы сложно справиться», – шутят ученые.
Название «лютоволк» – литературное, в науке его зазывают Aenocyon dirus. Когда-то он был главным хищником Северной Америки длиной 1,7 м и весом 70 кг. Американский писатель Джордж Мартин использовал образ лютоволка в романах цикла «Песнь льда и пламени». В сериале «Игра престолов», снятом по этой книге, показали собак северной инуитской породы, прибавив к ним спецэффекты. Теперь Мартин постит в своем блоге фотографии со щенком лютоволка на руках – говорят, впервые увидев волчат, он расплакался.
Вот только лютоволки эти поддельные. Как и обещанные стартапом мамонты, птица додо и сумчатый волк. В самом Colossal Biosciences это и не думают скрывать.
Встреча ученого и бизнесмена
Colossal Biosciences появился в 2021 г. благодаря удачной встрече ученого и бизнесмена. Профессору генетики Гарварда Джорджу Макдональду Черчу сейчас 70 лет. Он известен своими отчаянно-смелыми идеями, часть из которых упорно пытается монетизировать.
Черч оказался среди пионеров секвенирования (расшировки) генома, приложил руку к разработке инструмента редактирования генов Crispr-Cas9 и основал полсотни стартапов. Таких, например, как LS9 – проект по производству топлива из трансгенных организмов или Rejuvenate Bio – разработки, останавливающие процесс старения собак (а если получится, то и людей).
«Я из того поколения, которое читало "Парк Юрского периода", – говорил он (книга Майкла Крайтона вышла в 1990 г., фильм по ней снят в 1993 г.). Идеи из книги он воспринял всерьез. О воскрешении мамонта Черч впервые упомянул в одном из интервью в 2008 г., а в 2013 г. развил тему в научном докладе.
Его выступление в Национальном географическом обществе вызвало немало шумихи в прессе, и миллиардер Питер Тиль пожертвовал лаборатории Черча $100 000. Для сенсационного проекта этой суммы оказалось явно недостаточно. «Я был настолько уверен, что никому не интересно финансировать [воскрешение мамонтов], что даже не предлагал это инвесторам», – вспоминал Черч.
Все изменилось после его знакомства с серийным предпринимателем Беном Ламмом. Сейчас ему 43 года. Он успел основать и продать ряд компаний в области программного обеспечения. Например, созданная им в 2017 г. Hypergiant работает с большими массивами данных. Среди ее клиентов – муниципальные власти, для которых Hypergiant анализирует данные с городских камер видеонаблюдения.
Бизнесмена заинтриговала идея воскрешения мамонта. Он созвонился с Черчем и посетил его лабораторию. Двое энтузиастов быстро нашли общий язык, и в сентябре 2021 г. основали Colossal Biosciences. Первоначально удалось «наскрести» по инвесторам $15 млн.
Среди рискнувших вложиться в стартап были первые биткойновые миллиардеры братья Уинклвосс (те самые, которые судились с Марком Цукербергом, обвиняя того в краже у них идеи Facebook, входящий в экстремистскую и запрещенную в РФ Meta) и инвестгруппа Climate Capital Collective, занимающаяся помощью в снижении выбросов парниковых газов.
На одной из конференций Национального географического общества в начале 2010-х гг. Черч познакомился с российским экологом Сергеем Зимовым. В 1980-х гг. тот начал в Якутии эксперимент по реконструкции экосистемы времен мамонтов, а в 1996 г. основал заказник «Плейстоценовый парк». Он пытается доказать теорию, что в наши дни в тундре преобладает мох, но прежде там были в основном луга. И это связано с тем, что мамонты и другие пастбищные млекопитающие вытаптывали мох, расчищали заросли бурьяна и кустарников, удобряли землю и тем самым стимулировали рост трав. Это помогло компании привлечь инвестиции от Climate Capital Collective.
В ходе раунда финансирования «А» стартап привлек $60 млн, в январе 2023 г. серия «В» принесла еще $150 млн. Тогда компания стала «единорогом» с оценкой всего бизнеса в $1,5 млрд. В январе этого года Colossal Biosciences оценили в $10,2 млрд после раунда «С», который принес стартапу $200 млн.
Сегодня Ламм – гендиректор компании и миллиардер с состоянием $3,7 млрд по оценке Forbes (в основном за счет Colossal Biosciences). У профессора Черча нет своей доли в компании.
Как воскресить мамонта
Основная часть популяции шерстистого мамонта вымерла около 10 000 лет назад, хотя некоторые особи этого вида существовали еще 4000 лет назад. Ученым удалось извлечь ДНК из останков животного, найденных в вечной мерзлоте. Но ДНК оказалась слишком фрагментирована и сильно деградировала, поэтому клонировать мамонта оказалось невозможно, признает Colossal Biosciences.
Но стартап решил не сдаваться. Около 6 млн лет назад у шерстистого мамонта был общий предок с азиатским (индийским) слоном. У обоих видов геном совпадает на 99,96%. Проблема оказалась в том, что оставшиеся 0,04% – это около 1,4 млн различий в ДНК. Ученые Colossal Biosciences исследовали геномы 23 мамонтов и азиатских слонов. Для создания своей версии они решили запрограммировать всего лишь около 50 изменений в генетическом коде азиатского слона. В результате этого у гибрида должны получиться 10-сантиметровый слой жира, пять разных видов шерсти, в том числе длиной до метра, и уменьшенные уши, чтобы лучше переносить холод. А еще его хотят лишить бивней, чтобы возрожденный мамонт не становился добычей браконьеров.
«Вы не получите мамонта. Это будет волосатый слон с жировыми отложениями», – резюмирует профессор Центра палеогенетики в Стокгольме Лав Дален, который числится советником Colossal Biosciences, но не принимает непосредственного участия с разработках стартапа.
Свой вариант мамонта Colossal Biosciences обещает показать публике вживую в 2028 г. Впрочем, в компании эту дату могут вновь перенести, как это уже делали несколько раз. Пока ученым удалось создать гибрид мыши и мамонта. В марте стартап сообщил о рождении 38 мышат с повышенной волосатостью. Это стало один из шагов по воскрешению мамонта. Ученые определили, какие гены отличают безволосого азиатского слона от волосатого мамонта. Затем нашли у мышей аналогичные слоновьим гены, отвечающие за длину, толщину, текстуру и цвет волос и внесли восемь правок в семь мышиных генов. В итоге на свет появились грызуны с шерстью втрое длиннее обычной и цветом похожие на мамонта.
Как воскресить волков
С воссозданием лютоволка дело обстоит так же противоречиво, как и с мамонтом. Ученые взяли ДНК из зуба волка возрастом 13 000 лет и черепа возрастом 72 000 лет. У древнего хищника и современного серого (он же обыкновенный) волка одинаковы более 99,5% ДНК, но разница – это миллионы комбинаций. Общий предок двух животных жил 2,5 млн лет назад, утверждают в Colossal Biosciences. Другие же ученые доказывают, что виды разошлись и вовсе 5,7 млн лет назад.
В Colossal Biosciences сделали всего 20 правок в 14 генах современных волков, чтобы внешне они стали похожи на Aenocyon dirus. Причем ряд генов (например, отвечающие за белый цвет шерсти) позаимствовали не у ископаемых останков, а у других современных волков. «В научном обществе идут споры, сколько генов нужно изменить, чтобы считать животное лютоволком [а не гибридом серого волка], – рассуждает профессор Дален. – Но это философский вопрос».
Искусственным путем в лабораторных условиях были получены эмбрионы, которых подсадили собакам как суррогатным матерям. Было сделано восемь переносов эмбрионов в среднем по 45 штук в каждой попытке. Ученых удивило, что у каждой из трех самок родилось всего по одному лютоволку, хотя обычно в помете должно быть несколько щенков.
Волчата больше и на четверть тяжелее, чем щенки серого волка. Они живут на участке в 2000 акров (около 8 кв. км), окруженном трехметровым забором. Дважды в день лютоволки возвращаются на базу для кормежки. Точное месторасположение участка скрывается, щенками круглые сутки следят сотрудники службы безопасности, беспилотники и камеры наблюдения.
Colossal Biosciences пытается воссоздать и других животных. Сумчатый волк, или тасманийский волк, или тилацин был единственным сумчатым хищником, которого европейские поселенцы застали в Тасмании. Его принялись успешно истреблять, обвиняя в нападениях на овец. Последний сумчатый волк умер в зоопарке в 1936 г.
Воссоздать полный геном этого волка из ДНК сохранившихся клеток слишком сложно для современной науки. Colossal Biosciences признает, что не может сделать именно тилацина. Зато может изменить гены его ближайшего из ныне живущих родственника. Это плотоядное сумчатое размером с мышь под названием толстохвостый даннарт. Так из мыши планируют сделать волка.
Еще один проект – птица додо. Она жила на острове Маврикий в Индийском океане до конца 17 века и утратила способность летать за ненадобностью: естественных врагов у нее не было, корм птица собирала с земли. Созданная Colossal Biosciences 3D-модель додо показывает, что птицы достигали 70 см роста и весили 15-18 кг. Конец их популяции всего за несколько десятилетий положили моряки, забивавшие птиц ради мяса, а также привезенные на кораблях крысы, разорявшие гнезда.
Ученые расшифровали геном додо, воспользовавшись хранящимися в одном из датских музеев останками птицы. Реконструировать додо планируют на основе ныне живущего никобарского (он же гривистый) голубя – ближайшего родственника куда меньших размеров.
В начале апреля Colossal Bioscience сообщил об еще одних питомцах: в его лабораториях родилось два помета клонированных красных волков, находящихся под угрозой исчезновения и занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Для этого был использован новый, менее инвазивный подход к клонированию, разработанный в ходе работы над лютоволком.
Куда стремится стартап
Инвесторы явно верят в потенциал Colossal Biosciences. Самый очевидный способ заработка – туристический аттракцион. Если это произойдет, «Парк Юрского периода» может оказаться не такой уж фантастикой. Также компания предлагает внести генетические изменения, чтобы самки были способны к зачатию в течение всего года, а не только в брачный сезон, и берет на себя выращивание таких самок. Программа правительства по спасению вида рассчитана на 25 лет, оценивается в $350 млн и не гарантирует успех. Colossal Biosciences обещает справиться быстрее и взять дешевле.
Еще один способ заработка – редактирование вредных мутаций у исчезающих видов (например, появившихся из-за инбридинга – близкородственного скрещивания). Или внесение генетических правок, помогающих виду приспособиться к изменению окружающей среды, обрести устойчивость к патогенам и так далее. Кстати, работая над воссозданием мамонта, Colossal Biosciences попутно разработала вакцину от эндотелиотропного вируса герпеса (EEHV), который убивает детенышей азиатских слонов. Поле деятельности для бизнеса у Colossal Biosciences обширное: по данным МСОП, 46 300 видов, или 28% от всех известных находятся под угрозой исчезновения.
Издержки новых биотехнологий
Одна из перспективных разработок самого Colossal Biosciences – искусственная матка. Изначально Черч думал подсаживать эмбрионы мамонтов слонихам. Но даже если удалось бы провести экстракорпоральное оплодотворение такого крупного зверя, это было бы непрактично: потребовалось бы огромное стадо суррогатных матерей. Помните, сколько подсадок совершили волчихам и сколько лютоволков родилось? Так что Colossal Biosciences решил создать искусственную матку мамонта из стволовых клеток. Если удастся, это, помимо всего прочего, может стать революцией на рынке ЭКО для людей.
Из Colossal Biosciences уже выделились в отдельные компании два бизнеса, разрабатывающие перспективные направления. Стартап Form Bio занимается вычислительной биологией и сумел привлечь $30 млн инвестиций. Другой стартап, Breaking, основан на довольно неожиданном побочном открытии. Воскрешая мамонта, ученые попутно обнаружили микроб, который способен разлагать различные пластмассы всего за 22 месяца, превращая их в углекислый газ, воду и биомассу.
Colossal Biosciences любит сравнивать себя с программой Apollo. Сам по себе полет на Луну не принес никакой коммерческой выгоды. Но в ходе его реализации возникло множество новых технологий, вроде GPS.