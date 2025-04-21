Права на выплаты муниципальным служащим приграничья сравняют с Донбассом

Права на выплаты муниципальным служащим приграничья сравняют с ДонбассомПутин поддержал предложение, высказанное главой одного из районов Белгородской области
Владимир Путин поддержал идею о выплатах муниципальным служащим в приграничных с линией боевого соприкосновения регионах в случае ранений, а также их родственникам – в случае гибели. Это может быть сделано по аналогии с существующими выплатами в случае гибели прикомандированных в новые регионы государственных служащих. Об этом президент сказал на встрече с мэрами городов и главами сельских поселений, которая проходила на II муниципальном форуме «Малая родина – сила России» в Москве.
Муниципальные служащие, которые сейчас работают в приграничье, мало отличаются от тех госслужащих, которые прикомандированы на новые территории, сказал президент. Путин заявил, что муниципальных служащих в приграничных регионах в данном случае по выплатам в случае ранений или гибели нужно приравнять к ним. Так российский лидер отреагировал на предложение, высказанное главой администрации Краснояружского района Белгородской области Виталием Кутомановым.
Кроме того президент сказал, что люди, которые несколько раз покидали свое место жительства в приграничных регионах из-за боевых действий, могут рассчитывать на компенсации в каждом из этих случаев. «Если дважды человек был вынужден покинуть свое место, не он же в этом виноват <…> В этом случае поддержка должна быть оказана столько раз, сколько потребуют обстоятельства», – сказал президент.
Во встрече президента с муниципалами участвовали мэры Иркутска, Тобольска, Калуги, Грозного, Казани, Краснодара, Гатчины, Ханты-Мансийска, Горно-Алтайска, Ростова-на-Дону, Салехарда, Арзамаса, Тулы и др., а также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и замруководителя администрации Максим Орешкин.
До встречи с мэрами президент вручил премию «Служение» для муниципальных работников. Она вручается второй год, в 2025 г. на нее было подано 41 313 заявок. Всего в премии 10 номинаций, в том числе за проекты по развитию территорий, за выстраивание эффективной коммуникации с жителями, за поддержку участников спецоперации, за проекты в сфере воспитания и др. Выступая перед главами муниципалитетов, президент сказал, что именно этот уровень власти – ключевой, поскольку здесь есть прямой контакт с людьми. «Я уже много раз говорил на предыдущих форумах: нет более сложной работы, чем ваша. Потому что чем выше, тем, конечно, ответственность больше, но прямого контакта с людьми меньше. А только там, на вашем уровне, где есть прямой контакт с людьми, там воспринимаешь весь нерв происходящих событий, все проблемы, с которыми сталкивается каждый конкретный человек, а значит, и вся страна», – заявил президент.