Права на выплаты муниципальным служащим приграничья сравняют с Донбассом

До встречи с мэрами президент вручил премию «Служение» для муниципальных работников. Она вручается второй год, в 2025 г. на нее было подано 41 313 заявок. Всего в премии 10 номинаций, в том числе за проекты по развитию территорий, за выстраивание эффективной коммуникации с жителями, за поддержку участников спецоперации, за проекты в сфере воспитания и др. Выступая перед главами муниципалитетов, президент сказал, что именно этот уровень власти – ключевой, поскольку здесь есть прямой контакт с людьми. «Я уже много раз говорил на предыдущих форумах: нет более сложной работы, чем ваша. Потому что чем выше, тем, конечно, ответственность больше, но прямого контакта с людьми меньше. А только там, на вашем уровне, где есть прямой контакт с людьми, там воспринимаешь весь нерв происходящих событий, все проблемы, с которыми сталкивается каждый конкретный человек, а значит, и вся страна», – заявил президент.