Коммунисты начали отмечать юбилей «первого антифашиста»КПРФ запустила серию мероприятий ко дню рождения Ленина
В канун дня рождения Владимира Ленина, 21 апреля, в Москве открылся второй Международный антифашистский форум под эгидой КПРФ и российских ученых социалистической ориентации (РУСО). Это мероприятие, как говорил ранее глава коммунистов Геннадий Зюганов, стало «подарком к 155-летию со дня рождения вождя пролетариата и к 80-летию Победы» в Великой Отечественной войне. Найти форум по указанному коммунистами адресу было непросто: в одном здании теснились магазины косметики, медицинских изделий, спортивного питания, противопожарных систем и, наконец, Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).
Выбор нужной двери осложнило и отсутствие привычных «красных» указателей: ни флагов КПРФ, ни изображений Ленина поблизости. На себя обратил внимание мужчина в микроавтобусе с единственным атрибутом – бейджиком партийного цвета. Пришлось идти в институт лекарственных и ароматических растений – вход был рядом. После организаторы объяснили выбор места: ВИЛАР является лабораторией, которая обслуживает Мавзолей Ленина. Там регулярно проводятся мероприятия, связанные с его именем.
Журналистов на первом этаже за деревянными партами встречали организаторы, задающие только один вопрос: «Русские или иностранцы?» Международный статус форума обязывал. Среди иностранцев можно было заметить вьетнамцев, китайцев и кубинцев – представителей социалистических стран. Подходя к залу, при всем желании было сложно не понять, на какое мероприятие ты пришел: на сцене стоял баннер с портретом Ленина и надписью «Рождение гения», в противоположной стороне – его бюст, и по центру сцены на экране крутились слайды с фотографиями именинника.
После смерти
Везде был советский антураж: и в интерьерах, и в деталях одежды отдельных гостей. Небольшая сцена, бордовый занавес, обитые красной тканью столы, выступающие в бордовых галстуках. В первый день форума самым статусным представителем КПРФ на нем был зампредседателя ЦК партии по идеологии Дмитрий Новиков. Казалось, что собравшиеся ждали депутата не меньше, чем начала дискуссии. При виде него в тесном зале несколько человек воскликнули: «Какие люди!» и «Наконец-то пришел!»
Участники форума, глядя на портреты Ленина, расположившиеся в трех местах сцены одновременно, перешептывались между собой: «Как будто на нас смотрит».
Первым слово взял председатель центрального совета РУСО Игорь Марков. «155 лет назад, 22 апреля 1870 г., в небольшом русском городке Симбирске на Волге родился тот, кому было суждено кардинально преобразить облик всего мира», – начал он. Ленин, по словам Маркова, не только изменил течение событий в XX веке, но и повлиял на ход всей последующей истории человечества. «Ленин – это революционная страстность и безграничная вера в творческую сил масс», – продолжал выступающий. Сегодня все собравшиеся в центре Москвы на конференцию в память о политике, говорил Марков, «острее других осознают, чем обязаны» Ленину: ни много ни мало – Россией. А мир ему обязан тем, что тот стал «хранителем человеческой совести». И вообще Ленин был первым антифашистом, сказал позже Новиков.
Затем, сочтя, видимо, что апологии Ильича в речи было недостаточно, на сцену вышел юноша – правда, с георгиевской ленточкой на груди – и спел песню на стихи советского поэта Льва Ошанина «Ленин всегда с тобой»:
«Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!»
Музыкальный репертуар, несколько смутивший редко встречающуюся в зале молодежь, очевидно, попал в целевую аудиторию. На словах о том, что «Ленин в тебе и во мне», пожилая женщина стала искать в сумке носовой платок – вытереть выступившие слезы. Многие участники форума достали телефоны, чтобы запечатлеть на видео молодого человека, и шепотом подпевали ему.
Певца сменил Новиков. Как отметил зампред ЦК КПРФ, коммунисты всегда прилагали и будут продолжать прилагать «немало усилий для того, чтобы торжествовала правда о Ленине, о большевиках, о социалистической революции, о Сталине, о советской эпохе». «Идеи овладевают умами, когда о них говорят, когда их разъясняют, когда на них настаивают», – объяснил он. Сейчас среди важных для партии тем – разоблачение драпировки Мавзолея в дни Победы 9 Мая (он будет закрыт с 23 апреля до 19 мая), развенчание деятельности Ельцин-центра, а также возвращение Волгограду его «победного имени» – Сталинград, заявил Новиков.
В рамках второго международного антифашистского форума запланировано, в частности, возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и Мавзолею, а также его посещение, открытие Международной конференции «Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны» и заседание политисполкома центрального совета союза коммунистических партий. Первый форум прошел 18–23 апреля 2023 г. в Минске.