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Коммунисты начали отмечать юбилей «первого антифашиста»

КПРФ запустила серию мероприятий ко дню рождения Ленина
Юлия Малева
Среди главных гостей антифашистского форума коммунистов был коммунист Дмитрий Новиков (в центре) и – в том или ином виде – Владимир Ленин
Среди главных гостей антифашистского форума коммунистов был коммунист Дмитрий Новиков (в центре) и – в том или ином виде – Владимир Ленин / Максим Стулов / Ведомости

В канун дня рождения Владимира Ленина, 21 апреля, в Москве открылся второй Международный антифашистский форум под эгидой КПРФ и российских ученых социалистической ориентации (РУСО). Это мероприятие, как говорил ранее глава коммунистов Геннадий Зюганов, стало «подарком к 155-летию со дня рождения вождя пролетариата и к 80-летию Победы» в Великой Отечественной войне. Найти форум по указанному коммунистами адресу было непросто: в одном здании теснились магазины косметики, медицинских изделий, спортивного питания, противопожарных систем и, наконец, Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).

Выбор нужной двери осложнило и отсутствие привычных «красных» указателей: ни флагов КПРФ, ни изображений Ленина поблизости. На себя обратил внимание мужчина в микроавтобусе с единственным атрибутом – бейджиком партийного цвета. Пришлось идти в институт лекарственных и ароматических растений – вход был рядом. После организаторы объяснили выбор места: ВИЛАР является лабораторией, которая обслуживает Мавзолей Ленина. Там регулярно проводятся мероприятия, связанные с его именем.

Журналистов на первом этаже за деревянными партами встречали организаторы, задающие только один вопрос: «Русские или иностранцы?» Международный статус форума обязывал. Среди иностранцев можно было заметить вьетнамцев, китайцев и кубинцев – представителей социалистических стран. Подходя к залу, при всем желании было сложно не понять, на какое мероприятие ты пришел: на сцене стоял баннер с портретом Ленина и надписью «Рождение гения», в противоположной стороне – его бюст, и по центру сцены на экране крутились слайды с фотографиями именинника.

После смерти

После смерти Ленина 21 января 1924 г. его тело забальзамировали на короткий срок, затем было принято решение о долговременном сохранении. С 1924 г. оно находится в Мавзолее на Красной площади. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 19 января 2024 г., большая часть россиян (55%) по-прежнему считают, что не нужно торопиться с перезахоронением Ленина. В 2020 г. такого мнения придерживался 61% респондентов. Также, как отмечали тогда аналитики ВЦИОМа, в российском обществе доминирует убеждение, что через 50 лет Ленина не будет вспоминать никто, кроме историков (31%). В то же время относительно 2000-х гг. допускать его забвение стали меньше граждан: в 2000 г. такое мнение выражали 36% респондентов, а в 2010 г. – 39%. Кроме того, положительно к личности Ленина относятся 47% от числа знающих, кто он (88%); негативно – 15%. О безразличии заявили 30% россиян.

Везде был советский антураж: и в интерьерах, и в деталях одежды отдельных гостей. Небольшая сцена, бордовый занавес, обитые красной тканью столы, выступающие в бордовых галстуках. В первый день форума самым статусным представителем КПРФ на нем был зампредседателя ЦК партии по идеологии Дмитрий Новиков. Казалось, что собравшиеся ждали депутата не меньше, чем начала дискуссии. При виде него в тесном зале несколько человек воскликнули: «Какие люди!» и «Наконец-то пришел!»

Участники форума, глядя на портреты Ленина, расположившиеся в трех местах сцены одновременно, перешептывались между собой: «Как будто на нас смотрит».

Первым слово взял председатель центрального совета РУСО Игорь Марков. «155 лет назад, 22 апреля 1870 г., в небольшом русском городке Симбирске на Волге родился тот, кому было суждено кардинально преобразить облик всего мира», – начал он. Ленин, по словам Маркова, не только изменил течение событий в XX веке, но и повлиял на ход всей последующей истории человечества. «Ленин – это революционная страстность и безграничная вера в творческую сил масс», – продолжал выступающий. Сегодня все собравшиеся в центре Москвы на конференцию в память о политике, говорил Марков, «острее других осознают, чем обязаны» Ленину: ни много ни мало – Россией. А мир ему обязан тем, что тот стал «хранителем человеческой совести». И вообще Ленин был первым антифашистом, сказал позже Новиков.

Затем, сочтя, видимо, что апологии Ильича в речи было недостаточно, на сцену вышел юноша – правда, с георгиевской ленточкой на груди – и спел песню на стихи советского поэта Льва Ошанина «Ленин всегда с тобой»:

«Ленин всегда живой,

Ленин всегда с тобой

В горе, в надежде и радости.

Ленин в твоей весне,

В каждом счастливом дне,

Ленин в тебе и во мне!»

Музыкальный репертуар, несколько смутивший редко встречающуюся в зале молодежь, очевидно, попал в целевую аудиторию. На словах о том, что «Ленин в тебе и во мне», пожилая женщина стала искать в сумке носовой платок – вытереть выступившие слезы. Многие участники форума достали телефоны, чтобы запечатлеть на видео молодого человека, и шепотом подпевали ему.

Максим Стулов / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости

Певца сменил Новиков. Как отметил зампред ЦК КПРФ, коммунисты всегда прилагали и будут продолжать прилагать «немало усилий для того, чтобы торжествовала правда о Ленине, о большевиках, о социалистической революции, о Сталине, о советской эпохе». «Идеи овладевают умами, когда о них говорят, когда их разъясняют, когда на них настаивают», – объяснил он. Сейчас среди важных для партии тем – разоблачение драпировки Мавзолея в дни Победы 9 Мая (он будет закрыт с 23 апреля до 19 мая), развенчание деятельности Ельцин-центра, а также возвращение Волгограду его «победного имени» – Сталинград, заявил Новиков.

В рамках второго международного антифашистского форума запланировано, в частности, возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и Мавзолею, а также его посещение, открытие Международной конференции «Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны» и заседание политисполкома центрального совета союза коммунистических партий. Первый форум прошел 18–23 апреля 2023 г. в Минске.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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