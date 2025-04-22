Коммунисты начали отмечать юбилей «первого антифашиста»

После смерти

После смерти Ленина 21 января 1924 г. его тело забальзамировали на короткий срок, затем было принято решение о долговременном сохранении. С 1924 г. оно находится в Мавзолее на Красной площади. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 19 января 2024 г., большая часть россиян (55%) по-прежнему считают, что не нужно торопиться с перезахоронением Ленина. В 2020 г. такого мнения придерживался 61% респондентов. Также, как отмечали тогда аналитики ВЦИОМа, в российском обществе доминирует убеждение, что через 50 лет Ленина не будет вспоминать никто, кроме историков (31%). В то же время относительно 2000-х гг. допускать его забвение стали меньше граждан: в 2000 г. такое мнение выражали 36% респондентов, а в 2010 г. – 39%. Кроме того, положительно к личности Ленина относятся 47% от числа знающих, кто он (88%); негативно – 15%. О безразличии заявили 30% россиян.