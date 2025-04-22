Пекин пригрозил последствиями за антикитайские сделки с США

А в мировой экономике на этом фоне набирает обороты и без того шедший процесс френдшоринга, когда создаются условные торговые дружественные альянсы. Кроме того, Кочетков говорит, что большой бизнес всегда будет стремиться получить выгоду, если для этого есть хотя бы какие-то возможности, и потому высокие пошлины, санкции и т. п. всего лишь новые вводные, которые он научится обходить через серый и черный импорт. В Китае при этом могут опасаться, что американские товары внезапно в промышленных масштабах станут, например, «вьетнамскими», допускает Кочетков. Реальной целью Трампа и Си сейчас, когда действуют блокирующие торговлю пошлины, является принуждение оппонента к переговорам, но пока никто не готов идти на уступки, заключает эксперт.