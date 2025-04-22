Пекин пригрозил последствиями за антикитайские сделки с США

Пекин пригрозил последствиями за антикитайские сделки с СШАКонфронтация такого уровня заставит бизнес выстраивать неожиданные цепочки поставок
Китай решительно выступает против сделок между США и их торговыми партнерами в ущерб интересам Пекина – такие слова неназванного официального представителя привел сайт минкоммерции КНР 21 апреля. «Если такая ситуация [при которой пострадают интересы КНР] возникнет, Китай никогда не смирится с ней и примет решительные ответные меры. Китай полон решимости и способен защитить свои права и интересы», – сказал он. По мнению представителя минкоммерции, стремиться извлечь «эгоистическую» выгоду за счет других – «все равно что просить у тигра его шкуру». Американские же действия в торгово-экономической сфере еще раз были названы примером «гегемонистской политики и одностороннего акта запугивания». При этом Китай уважает стремление государств урегулировать свои экономические и торговые разногласия с США с помощью равноправных консультаций.
Государственное агентство «Синьхуа» прямо связало прозвучавшие, по сути, угрозы из минкоммерции с публикацией 16 апреля в газете The Wall Street Journal (WSJ). Там говорилось, что Белый дом на своих переговорах с 70 странами по снижению зеркальных пошлин может выдвинуть условие ограничить их экономическое сотрудничество с Китаем. Среди конкретных просьб к государствам, желающим заключить сделку, в статье назывался запрет поставлять через них в США китайские товары, не разрешать у себя базироваться фирмам из КНР, а также не «поглощать дешевые промышленные товары из Китая». В конечном счете по замыслу автора идеи министра финансов США Скотта Бессента такой дополнительный удар по китайской экономике должен привести Пекин за стол переговоров на выгодных американцам условиях.
При этом для многих из стран, которые уже начали вести переговоры с США или скоро приступят к ним, Китай – значимый или вовсе главный торговый партнер. Показателен тут пример Японии, власти которой уже обозначили уступки американцам ради снижения 24%-ных пошлин (согласно местным СМИ, там готовы увеличить объем импорта американского риса и соевых бобов, а также упростить сертификацию автомобилей из США). В 2023 г. ее главным торговым партнером был Китай ($301,1 млрд, из них экспорт Японии в КНР – $126,6 млрд), а союзные США находились на второй позиции (общий товарооборот – $226,9 млрд, но экспорт из Японии в США – $144,4 млрд).
При этом никаких серьезных признаков того, что США и Китай скоро договорятся между собой о новых правилах взаимодействия и, например, отменят взаимные заградительные пошлины размером свыше 100%, нет. 19 апреля издание Politico сообщило, что Трамп хочет прямых переговоров по торговле в формате один на один с председателем КНР Си Цзиньпином. Но китайцы не готовы, в том числе из-за способности Трампа превратить такую встречу в «публичный спектакль», который может поставить Си в неудобное положение. Согласно источникам издания, контакты на другом уровне сейчас просто не работают из-за отсутствия согласия Трампа. Кроме того, сенат еще не утвердил кандидатуру его нового посла в Китае Дэвида Пердью.
В КНР 16 апреля, наоборот, сменился представитель страны на международных торговых переговорах (он одновременно занимает пост замминистра коммерции) – им стал бывший представитель в ВТО Ли Чэнган. При этом и министр коммерции КНР Ван Вэньтао активно ведет диалог с начала апреля, после объявления американских пошлин, с различными партнерами, например с визави из Малайзии, ЮАР, Британии, с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем и др. Лично Си в середине апреля провел турне во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу, где тоже призывал противостоять гегемонизму. А 21 апреля Financial Times сообщила, что новым последствием торгового противостояния двух гигантов стало то, что китайские госфонды приостанавливают новые инвестиции в американский частный капитал.
Описанный WSJ подход Белого дома можно считать новшеством второго срока Трампа, так как раньше подобное давление было завуалированным и более точечным, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. И потому реакция Китая в новых условиях тоже отличается не характерной для него ранее риторикой, поясняет эксперт.
Нынешнее давление на Китай через третьи страны можно сравнить с тем, что оказывалось на партнеров США в отношении России после 2022 г., говорит независимый аналитик Андрей Кочетков. Тогда, несмотря на призывы из Вашингтона, многие страны не смогли отказаться от торговли с Россией, так как были завязаны на нее, например, по сырью. В случае с Китаем американцам добиться успеха будет еще сложнее, так как эта страна по-прежнему «мировая фабрика», а также важнейший добытчик и экспортер редкоземельных металлов.
А в мировой экономике на этом фоне набирает обороты и без того шедший процесс френдшоринга, когда создаются условные торговые дружественные альянсы. Кроме того, Кочетков говорит, что большой бизнес всегда будет стремиться получить выгоду, если для этого есть хотя бы какие-то возможности, и потому высокие пошлины, санкции и т. п. всего лишь новые вводные, которые он научится обходить через серый и черный импорт. В Китае при этом могут опасаться, что американские товары внезапно в промышленных масштабах станут, например, «вьетнамскими», допускает Кочетков. Реальной целью Трампа и Си сейчас, когда действуют блокирующие торговлю пошлины, является принуждение оппонента к переговорам, но пока никто не готов идти на уступки, заключает эксперт.