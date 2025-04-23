Гарвард принял бой с Дональдом Трампом

Гарвард принял бой с Дональдом ТрампомОт исхода этой борьбы зависит будущее американской науки и экспертизы
Гарвард подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа с целью оспорить ее решение заморозить гранты федерального правительства на общую сумму $2,2 млрд, а также контракты на $60 млн. Об этом 22 апреля сообщила газета The New York Times.
Согласно тексту иска, опубликованного на официальном новостном сайте университета The Harvard Gazette, в качестве ответчиков указаны руководители министерств здравоохранения, образования, энергетики, обороны, управления общих служб, НАСА и фонда национальной науки. Университет в лице своего президента Алана Гарбера обвиняет администрацию в попытках установить контроль над образовательным учреждением и фактически подчинить его воле правительства.
Два основных пункта обвинения со стороны университета – нарушение первой поправки конституции США, гарантирующей свободу слова, а также несоблюдение процедуры при принятии решения о заморозке финансирования.
Первый касается списка из 10 требований, который администрация направила в Гарвард 11 апреля. Помимо предписаний закрыть программы инклюзивности (DEI) и повысить стандарты борьбы с антисемитизмом и другими видами дискриминации (из-за студенческих протестов весной 2024 г. в связи с войной в Газе), в нем содержалось требование провести независимую проверку практик найма новых сотрудников и принятия студентов.
Второе обвинение касается обоснования. В иске Гарварда сказано, что заявления и действия администрации соответствуют обоснованию заморозки средств, изложенному в разделе VI Закона о гражданских правах 1964 г. Он позволяет федеральному правительству «приостанавливать или ограничивать» финансирование реципиента в случае его несоответствия нормам, указанным в законе. Но в Гарварде отмечают нарушение администрацией предписания этого же закона, согласно которому решение о приостановке финансирования может быть принято только после после конкретной процедуры. К таковым относится соответствующее решение суда о наличии дискриминации в организации-реципиенте, что стало бы законным основанием для заморозки средств. Иначе говоря, администрация сначала должна была получить санкцию суда. Но этого сделано не было.
Помимо Гарварда, ограничения Трампа частично затронули и продолжают угрожать Колумбийскому, Пенсильванскому, Корнелльскому, Принстонскому и Северо-Западному университетам. По данным агентства NPR на середину марта, в целом администрация Трампа инициировала проверки 60 университетов по подозрению в потворствовании антисемитским настроениям среди преподавательского состава и студентов.
Но американское академическое сообщество не теряет времени и объединяется против Трампа, называя его действия «беспрецедентным произволом». Соответствующее заявление, опубликованное на сайте Американской ассоциации колледжей и университетов 22 апреля, подписали руководители более 150 учреждений высшего образования США. При этом на момент сдачи текста в печать Гарвард был первым и единственным американским университетом, подавшим в суд на администрацию Трампа. Хотя, согласно порталу Business Insider, некоторые из образовательных учреждений пошли на уступки Трампу, например приостановив действующую практику найма сотрудников.
Несмотря на то что федеральное финансирование не основной источник средств для университетов, часть которых, включая Гарвард, обладают богатыми эндаументами, полностью надеяться на последние для продолжения работы крайне сложно. Дело в том, что использование средств эндаумента регулируется условиями доноров. Кроме того, не все университеты могут похвастаться несколькими десятками миллиардов в эндаументе, как Гарвард или Йельский университет. Согласно данным Национальной ассоциации руководителей колледжей и университетов на 2024 г., средний размер эндаумента 658 колледжей и университетов составил $243 млн. А у 30% учреждений – до $100 млн. А вот средства, выделенные федеральным правительством, задействовать гораздо проще.
Республиканцы воспринимают высшее образование как инструмент левой индоктринации молодого поколения, поэтому сейчас они пытаются довести нынешнюю систему до кризиса, чтобы ее изменить по своему усмотрению, объясняет политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, тактика администрации строится вокруг финансовых ограничений, которые, по мнению Трампа и его окружения, вынудят представителей академической науки пойти на уступки.
Пока у Трампа мало шансов на успех, так как основные представители университетского сообщества настроены бороться с ним, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. По мнению эксперта, дело может дойти до Верховного суда. Он также подчеркнул, что основная цель Трампа – не столько ослабить профессуру, которую он считает леворадикальной, но и сделать университеты более подконтрольными федеральному правительству.