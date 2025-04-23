Гарвард принял бой с Дональдом Трампом

Второе обвинение касается обоснования. В иске Гарварда сказано, что заявления и действия администрации соответствуют обоснованию заморозки средств, изложенному в разделе VI Закона о гражданских правах 1964 г. Он позволяет федеральному правительству «приостанавливать или ограничивать» финансирование реципиента в случае его несоответствия нормам, указанным в законе. Но в Гарварде отмечают нарушение администрацией предписания этого же закона, согласно которому решение о приостановке финансирования может быть принято только после после конкретной процедуры. К таковым относится соответствующее решение суда о наличии дискриминации в организации-реципиенте, что стало бы законным основанием для заморозки средств. Иначе говоря, администрация сначала должна была получить санкцию суда. Но этого сделано не было.