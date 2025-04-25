В США прошла акция в годовщину встречи на Эльбе с участием российской делегации

«Мы помним все, мы ничего не забыли и не простили. Помним, как на мосту через Эльбу лейтенант Красной армии, в которой плечом к плечу сражались представители всех народов Советского Союза, Александр Сильвашко обменялся рукопожатием с лейтенантом США Уильямом Робертсоном, а в Москве в честь этого события был произведен праздничный салют из 324 орудий, – сказал он. – От имени нашего и будущих поколений хотел бы сердечно поблагодарить ветеранов, вас, уважаемый господин Кон, заверив, что русские и американцы, несмотря на политическую конъюнктуру, сохранят память о героической странице общей истории наших государств, чтобы страшная трагедия Второй мировой войны, которая для нашей страны была Великой Отечественной, не повторилась вновь».