В США прошла акция в годовщину встречи на Эльбе с участием российской делегации

В США прошла акция в годовщину встречи на Эльбе с участием российской делегацииЦеремонию провели после трехлетнего перерыва
Церемония возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» в честь 80-й годовщины встречи советских и американских войск в 1945 г. состоялась на Арлингтонском кладбище в США. Мероприятие провели впервые с 2021 г.
Российскую делегацию на торжественном мероприятии возглавил посол РФ Александр Дарчиев. От американской стороны в церемонии приняли участие два представителя госдепа, а также Ассоциации ветеранов США и России. В мероприятии также участвовали дипломаты из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.
Американский ветеран Фрэнк Кон, который был свидетелем тех исторических событий, присутствовал на церемонии.
Кроме того, представитель города Торгау прибыл в США специально для участия в мероприятии как частное лицо.
«Сегодня после трехлетнего перерыва мы вновь собрались у мемориальной плиты в честь исторической встречи на Эльбе ровно 80 лет назад, когда бойцы легендарной и героической Красной армии пожали руки братьям по оружию из армии США, – сказал Дарчиев во время церемонии. – Это событие, которое с военной точки зрения означало, что нацистская Германия была разрезана надвое, символизировало собой высшую точку советско-американского боевого союзничества в рамках антигитлеровской коалиции».
Дарчиев подчеркнул важность того, чтобы память о тех событиях не исчезала.
«Мы помним все, мы ничего не забыли и не простили. Помним, как на мосту через Эльбу лейтенант Красной армии, в которой плечом к плечу сражались представители всех народов Советского Союза, Александр Сильвашко обменялся рукопожатием с лейтенантом США Уильямом Робертсоном, а в Москве в честь этого события был произведен праздничный салют из 324 орудий, – сказал он. – От имени нашего и будущих поколений хотел бы сердечно поблагодарить ветеранов, вас, уважаемый господин Кон, заверив, что русские и американцы, несмотря на политическую конъюнктуру, сохранят память о героической странице общей истории наших государств, чтобы страшная трагедия Второй мировой войны, которая для нашей страны была Великой Отечественной, не повторилась вновь».
Дарчиев также подчеркнул, что встреча на Эльбе служит примером того, как две страны – великие державы, несущие ответственность за глобальную стабильность – могут и должны сотрудничать, чтобы ужасная трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась.
«Символизм сегодняшней церемонии имеет большое значение, поскольку он прокладывает путь к возвращению российско-американских отношений к нормальности и здравому смыслу, – сказал он. – Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней церемонии, которая подает пример для движения российско-американских отношений в правильном направлении в сторону возвращения к нормальности к здравому смыслу».
25 апреля 2024 г. бывший посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что американские власти третий год подряд запретили проводить церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы».
В 2022 г. правительство США приняло решение не проводить торжественное мероприятие на Арлингтонском кладбище. В этом мероприятии традиционно принимали участие ветераны из России и США, представители посольства России в Соединенных Штатах, а также официальные лица и дипломаты из стран, которые раньше входили в состав СССР.
25 апреля 1945 г. советские и американские войска встретились и пожали друг другу руки на мосту через реку Эльба. Это событие стало высшей точкой союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции и символом их общих усилий в победе над нацизмом.