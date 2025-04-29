Думские партии отпразднуют Первомай

Думские партии отпразднуют ПервомайОтносятся к 1 Мая по-разному: для большинства это деидеологизированный выходной
Несмотря на то что, по данным социологов, россияне воспринимают этот праздник скорее просто как дополнительный выходной, для партий это возможность напомнить о себе и поддержать связь с избирателями. Единороссы примут участие в шествиях и митингах, проведут встречи с трудовыми коллективами, а также организуют субботники и общественно-полезные акции, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Первомай олицетворяет идеалы, важные для каждого человека, – уважение к людям труда, солидарность, искреннее стремление жить и работать в мирной, благополучной стране. В условиях современных вызовов все это особенно актуально», – сказал собеседник.
КПРФ традиционно в этот день проведет по всей стране «акции солидарности» – автопробеги, митинги и шествия, а в целом ряде регионов пройдут торжественные возложения цветов к памятнику Ленина, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин. «Первомай – это не просто «день весны» и дополнительный выходной. Это праздник, рожденный в борьбе за восьмичасовой рабочий день, ставший символом международной солидарности трудящихся», – подчеркнул он. По его словам, КПРФ остается единственной политической силой, хранящей «подлинное значение Первомая»: после разрушения СССР власти сделали все, чтобы «выхолостить суть этого праздника, оставив от него лишь формальное название и длинные выходные».
Региональные отделения ЛДПР также во всех субъектах проведут праздничные мероприятия (митинги-концерты, конкурсы рисунков, спортивные соревнования для детей и взрослых, масштабные авто- и велопробеги), приуроченные к 1 Мая, сообщил «Ведомостям» представитель партийной пресс-службы. Все мероприятия пройдут под лозунгом «Труд людей нужно уважать!». Помимо этого партийные активисты организуют субботники, высадку деревьев, раздачу семян, проведение бесплатных юридических консультаций по трудовым спорам. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в Москве совместно с коллегами по фракции в Госдуме, сенаторами, активистами молодежной организации, сторонниками партии планирует провести торжественный митинг и поздравить граждан с Праздником весны и труда, добавил представитель пресс-службы.
История Первомая
«Справедливая Россия» тоже запланировала во всех регионах мероприятия, посвященные Празднику весны и труда, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «1 Мая партия будет широко отмечать в Петровском парке Балашихи. В мероприятии примут участие председатель партии Сергей Миронов, депутаты Госдумы, представители региональных отделений партии. В программе запланированы праздничный концерт с элементами шоу, высадка деревьев, выступления представителей партии, полевая кухня», – уточнил собеседник.
«Новые люди» не ответили на запрос «Ведомостей» о предстоящих планах.
Для КПРФ 1 Мая – это не просто праздник, это напоминание о временах, когда страной «рулили» коммунисты, говорит политолог Константин Калачев. «Их восприятие этого праздника отличается от нынешнего мейнстрима. Люди старшего возраста с ностальгией вспоминают празднование 1 Мая именно как Дня международной солидарности трудящихся в Советском Союзе, когда огромное количество людей шли колоннами по улицам городов в приподнятом настроении и чувствовали гордость за великую советскую державу, в которой социальная справедливость, человек труда, его права и интересы были провозглашены приоритетом», – рассуждает он.
Но для большинства граждан Первомай уже не политизирован, это просто праздник весны, считает Калачев. В зависимости от целевой аудитории партии используют 1 Мая в органичном для них их аудитории формате: кто-то обращает внимание на дачников, кто-то – на молодежь. Фактически такой праздник – это просто лишний повод напомнить о себе и возможность поддержать связь с электоратом, говорит политолог. «Ставку можно делать и на тему труда, и на тему весны. Для «Справедливой России» ближе труд, для «Новых людей» – весна», – заключил он.
Сегодня россияне воспринимают Первомай просто как дополнительный выходной, уже практически никакая категория граждан полноценно не празднует его, сказал «Ведомостям» глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. «Только пожилые вспоминают про Первомай как праздник», – уточнил он. По данным социолога Дениса Волкова, чуть меньше половины жителей России собираются праздновать 1 Мая. «Это довольно устойчивая цифра, хоть немного и снизилась за последние годы. Чуть чаще собираются отмечать самые молодые (может быть, за счет того, что в учебных учреждениях будут отмечать), а так существенных отличий по группам нет», – отмечает он.
Но в иерархии «важных праздников» 1 Мая невысоко стоит – между другими государственными праздниками, Днем России 12 июня и Днем народного единства 4 октября, говорит Волков. «Главными» праздниками для большинства являются День Победы 9 мая, Новый год и Пасха, а 1 Мая воспринимается лишь как свободный от работы день, добавил он.