Думские партии отпразднуют Первомай

История Первомая

Традиция ежегодных демонстраций солидарности трудящихся связана с событиями 1 мая 1886 г. в Чикаго, когда рабочие устроили забастовку с требованием ввести восьмичасовой рабочий день. В Российской империи же впервые была проведена стачка рабочих 1 мая 1890 г., в ней приняло участие порядка 10 000 человек, с тех пор неофициальные маевки и демонстрации проводились регулярно. Впервые на государственном уровне праздник отметили уже в 1918 г., при этом в РСФСР первоначально он назывался «День Интернационала». Уже с 1972 г. он стал называться «День международной солидарности трудящихся – Первое мая». В 1992 г. праздник был переименован в «Праздник весны и труда». Сейчас 1 Мая официально отмечается в десятках стран по всему миру.