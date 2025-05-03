Шествие «Бессмертного полка» началось в центре Вашингтона

«Бессмертный полк» не проводился в Вашингтоне шесть лет – сначала по причине пандемии COVID-19, а затем из-за напряженной политической обстановки. В прошлом году более 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» на территории комплекса посольства России в Вашингтоне.