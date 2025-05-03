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Шествие «Бессмертного полка» началось в центре Вашингтона

Акция проходит в очном формате впервые с 2019 года
Людмила Чернова
Ведомости
Ведомости

Акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые за шесть лет в данный момент проходит в очном формате в Вашингтоне, передает корреспондент «Ведомостей».

Около 200 человек в 16:00 по-местному времени (23:00 мск) начали свое шествие от Белого дома по центральным улицам американской столицы, многие принесли цветы.

В акции принимают участие представители посольства РФ в США, а также американцы, чьи родственники воевали во Второй мировой. Перед началом марша проукраинские активисты подошли вплотную к собирающимся участникам марша и старались громко выразить себя, однако никто на них внимания не обращал.

Как это было раньше, участники пройдут маршем до мемориала Второй мировой войны. Там они возложат венки и цветы, а также для них пройдет небольшой концерт.

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У большинства в руках фотографии родных, участвовавших в войне. Но важно было принять участие в мероприятии и тем, у кого не осталось ничего памятного от их близких.

Организаторы раздавали георгиевские ленты и таблички, к которым можно было прикрепить фотографии.

Участники поют песни военных лет – «Катюшу», «Смуглянку», «Нам нужна одна победа» и другие.

Сотрудники Секретной службы США обеспечивают безопасность, шествие проходит без инцидентов.

«Бессмертный полк» не проводился в Вашингтоне шесть лет – сначала по причине пандемии COVID-19, а затем из-за напряженной политической обстановки. В прошлом году более 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» на территории комплекса посольства России в Вашингтоне.

Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пройти по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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