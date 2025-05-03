Шествие «Бессмертного полка» началось в центре Вашингтона

Шествие «Бессмертного полка» началось в центре ВашингтонаАкция проходит в очном формате впервые с 2019 года
Акция «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые за шесть лет в данный момент проходит в очном формате в Вашингтоне, передает корреспондент «Ведомостей».
Около 200 человек в 16:00 по-местному времени (23:00 мск) начали свое шествие от Белого дома по центральным улицам американской столицы, многие принесли цветы.
В акции принимают участие представители посольства РФ в США, а также американцы, чьи родственники воевали во Второй мировой. Перед началом марша проукраинские активисты подошли вплотную к собирающимся участникам марша и старались громко выразить себя, однако никто на них внимания не обращал.
Как это было раньше, участники пройдут маршем до мемориала Второй мировой войны. Там они возложат венки и цветы, а также для них пройдет небольшой концерт.
У большинства в руках фотографии родных, участвовавших в войне. Но важно было принять участие в мероприятии и тем, у кого не осталось ничего памятного от их близких.
Организаторы раздавали георгиевские ленты и таблички, к которым можно было прикрепить фотографии.
Участники поют песни военных лет – «Катюшу», «Смуглянку», «Нам нужна одна победа» и другие.
Сотрудники Секретной службы США обеспечивают безопасность, шествие проходит без инцидентов.
«Бессмертный полк» не проводился в Вашингтоне шесть лет – сначала по причине пандемии COVID-19, а затем из-за напряженной политической обстановки. В прошлом году более 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» на территории комплекса посольства России в Вашингтоне.
Общественное движение «Бессмертный полк» было основано в 2012 г. в Томске. В рамках акции все желающие могут пройти по городу с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.