Партии соревнуются в организации необычных акций ко Дню Победы

Партии соревнуются в организации необычных акций ко Дню ПобедыОни занялись газификацией монументов Вечного огня, генерацией видеообразов участников ВОВ и оркестрами под окнами ветеранов
К 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) партии напомнили о себе. «Единая Россия» планирует газифицировать монументы Вечного огня. КПРФ устроила автопробег со знаменем Победы 10 х 20 м. Представители ЛДПР пройдут по «Тропе памяти». В «Справедливой России» организовали концерт под балконом одного из ветеранов. Но самая неожиданная акция, пожалуй, у «Новых людей»: они собираются «оживить образы» времен войны с помощью нейросетей.
«Единая Россия» направила депутатам фракции в Госдуме рекомендации на региональную неделю с 5 по 11 мая. Основные мероприятия на эту неделю связаны с 80-летием Победы. Руководство партии напоминает, что «это отличный повод навестить участников и инвалидов» ВОВ: «В 2025 г. необходимо поздравить 7731 участника и инвалида ВОВ в соответствии с базой «Тимуровцы 2.0».
Депутатам Госдумы предлагается поздравить ветеранов, вручить им подарки «в соответствии с перечнем». Партийцам нужно при вручении использовать символику «Единой России», отмечается в рекомендациях, – фирменную одежду, пакеты или поздравительные открытки. Региональным отделениям партии рекомендовано за свой счет приобрести дополнительные подарки к продуктовому набору.
Покупать следует только отечественные товары и те, которые могут употреблять люди пожилого возраста. Приветствуются фрукты, чайные сервизы, тонометры и фотоальбомы, напутствуют депутатов-единороссов.
Также им предлагается принять участие в субботниках по благоустройству памятных мест и воинских захоронений вместе с участниками движения «Волонтеры Победы» (его возглавляет депутат от «Единой России» Ольга Занко). В рекомендациях перечислены другие акции, в которых могут принять участие единороссы: «Письмо Победы» (написать письма ветеранам), «Окна Победы» (наклеить на них рисунки и надписи, посвященные Победе), «Сад памяти» (высаживание деревьев), авто-, вело- и мотопробеги со знаменем Победы и проч.
Кроме того, «Единая Россия» совместно с «Газпромом» 6 мая зажжет огонь на 80 мемориалах ВОВ, которые будут «переведены на природный газ», сообщила пресс-служба партии. Партия также организовала автопробег по городам-героям, городам воинской славы и трудовой доблести.
Что делают их оппоненты
КПРФ провела Международный антифашистский форум, посвященный 80-летию Победы, где были представлены 160 делегаций из 91 страны, напомнил депутат Госдумы Александр Ющенко. Также партия выпустила юбилейные медали, которые вручают представителям ветеранских организаций и деятелям культуры. По словам Ющенко, одним из главных партийных мероприятий стал автопробег по российским городам, в каждом из которых разворачивают большое знамя Победы. В Москве КПРФ планирует развернуть его 8 мая – скорее всего, на Поклонной горе.
ЛДПР планирует отметить 80-летие Победы «масштабно и торжественно», планируя привлечь к празднованию как можно больше молодежи, сообщили в пресс-службе партии. В Москве пройдет митинг с участием председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, депутатов Госдумы, сенаторов и активистов молодежной организации. В региональных отделениях партийцы возложат цветы к воинским памятникам, раздадут георгиевские ленты, приготовят солдатскую кашу, а также пройдут по местам боевой славы («Тропа памяти» в Крыму).
Молодые единороссы против сноса
Для детей из ДНР местные партийцы организуют экскурсию в Москву, в ХМАО региональное отделение профинансирует издание третьего тома, посвященного местным участникам ВОВ, и поможет жителям пос. Игрим приобрести мемориальный арт-объект «Триумф». Представители ЛДПР тоже «организуют встречи и поздравления для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашизма, примут участие в шествии «Бессмертный полк».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уже поздравил ветерана Виктора Кузько с наступающим праздником: «Оркестр устроил для ветерана небольшой концерт под балконом его квартиры». Миронов подарил 102-летнему ветерану «букет роз, корзину с продуктами и авторские экземпляры своих книг».
Также пресс-служба проинформировала, что лидер партии 6 мая возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а 7 мая примет участие в автопробеге «Офицеры России дорогами памяти». Партия в целом стала соорганизатором акции «Велоэкспедиция Победы». Партийцы ездят из города в город, где находятся военные мемориалы.
А «Новые люди» накануне Дня Победы откроют «Павильоны памяти», где можно будет «оживить» образ родственника – героя ВОВ при помощи нейросетей, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии. «На площадках акции наши волонтеры помогут желающим сделать черно-белое фото цветным, повысить четкость и реставрировать поврежденные детали. А если у родственников сохранились письма и запись голоса героя, на площадке можно будет сгенерировать видеообраз героя, который зачитает письма вслух», – рассказали в «Новых людях».