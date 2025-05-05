Партии соревнуются в организации необычных акций ко Дню Победы

Также им предлагается принять участие в субботниках по благоустройству памятных мест и воинских захоронений вместе с участниками движения «Волонтеры Победы» (его возглавляет депутат от «Единой России» Ольга Занко). В рекомендациях перечислены другие акции, в которых могут принять участие единороссы: «Письмо Победы» (написать письма ветеранам), «Окна Победы» (наклеить на них рисунки и надписи, посвященные Победе), «Сад памяти» (высаживание деревьев), авто-, вело- и мотопробеги со знаменем Победы и проч.