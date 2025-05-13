Почему самораспустилась Рабочая партия Курдистана

Почему самораспустилась Рабочая партия КурдистанаНачатая в 80-е годы прошлого века вооруженная борьба может закончиться
Запрещенная в Турции РПК объявила о прекращении вооруженной борьбы и самороспуске, говорится в заявлении, опубликованном 12 мая в близком к РПК агентстве Firat News. Там сказано, что РПК выполнила свою историческую миссию, а сопротивление ее бойцов «сломало политику отрицания и уничтожения курдского народа» турецкими властями. Это решение было принято по итогам 12-го съезда партии с 5 по 7 мая в неназванном месте на севере Ирака. Делегаты отметили, что курдский вопрос в Турции может быть решен на основе признания равноправия всех граждан вне зависимости от этнической принадлежности.
Позже министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал решение РПК о самороспуске историческим, подчеркнув, что Анкара будет внимательно следить, как организация практически реализует этот шаг. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР; 272 мандата из 600 в парламенте) Турции Омер Челик на своей странице в Х отметил, что это решение стало важным этапом на пути к достижению цели «Турция без терроризма». При этом он указал на важность разоружения организации во всех его аспектах как «внутри страны», так и «за ее пределами», намекая на курдские формирования в Сирии. Сопредседатель прокурдской Партии демократии и равенства народов (DEM Parti, 57 мандатов) Тунджер Бакырхан предположил, что ликвидация РПК не оставит ни одной причины, чтобы не строить демократическую Турцию. Пока не известно, как на практике будет происходить разоружение РПК.
Заявление о самороспуске РПК последовало через 2,5 месяца после того, как отбывающий пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы (в 65 км к югу от Стамбула) лидер организации Абдулла Оджалан призвал ее членов прекратить вооруженную борьбу. На протяжении многих лет Анкара и руководители РПК предпринимали неоднократные попытки примирения. Предыдущие мирные переговоры между ними велись с 2013 г. и были сорваны через два года.
На решение о самороспуске РПК повлияли как внутриполитические, так и внешнеполитические причины, заметил руководитель Центра изучения современной Турции, старший научный сотрудник ИВ РАН Амур Гаджиев. С одной стороны, турецкие власти дают сигналы о благосклонном отношении к решению проблемы курдов в Турции, чтобы впоследствии Реджеп Тайип Эрдоган и его союзники могли при необходимости получить недостающие голоса в парламенте от прокурдской DEM Parti и вынести на референдум вопрос о смене конституции. С другой стороны, продолжает тюрколог, для курдов сложились неблагоприятные обстоятельства из-за нежелания США и стран Евросоюза ссориться с Анкарой по курдскому вопросу. «После прихода к власти близких к Турции новых властей в Сирии курды фактически оказались в тисках соседних государств», – объяснил эксперт.
Решение РПК отражает не столько признание поражения, сколько осознание смены исторического контекста, в котором традиционные методы вооруженной борьбы перестали быть эффективными и жизнеспособными, отмечает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Он напомнил, что на протяжении всего конфликта РПК не смогла достичь своей исходной цели – создания широкой курдской автономии в Юго-Восточной Турции. В последние годы меняется и позиция Анкары в отношении курдского населения на фоне демографической динамики. Курды – самое крупное этническое меньшинство в Турции, и, по прогнозам, они сравняются с численностью этнических турок в течение следующих 10–15 лет. В условиях ухудшающейся экономической ситуации в Турции и нестабильности в соседних странах курдская лояльность становится для ПСР важным фактором сохранения электоральной и политической базы, говорит Садыгзаде.
Часть тех, у кого есть оружие, могут отказаться от решения организации и продолжить партизанскую деятельность, допускает Гаджиев: «Впрочем, большая часть, полагаю, сложит оружие и вернется к мирной жизни».
РПК остается зонтичной организацией со множеством аффилированных структур – от Партии демократического союза (PYD) в Сирии до различных подпольных ячеек в Турции. Среди ее членов и сторонников существует глубокий идеологический раскол – часть ориентирована на мирный политический процесс, тогда как другие могут рассматривать прекращение огня как предательство или временную тактику, допускает Садыгзаде: «Я не исключаю вероятности вспышек насилия, особенно в ответ на возможные репрессии. Противостояние РПК и Турции переходит в новую фазу, менее насильственную, но все еще нестабильную».