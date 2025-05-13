Почему самораспустилась Рабочая партия Курдистана

Позже министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал решение РПК о самороспуске историческим, подчеркнув, что Анкара будет внимательно следить, как организация практически реализует этот шаг. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР; 272 мандата из 600 в парламенте) Турции Омер Челик на своей странице в Х отметил, что это решение стало важным этапом на пути к достижению цели «Турция без терроризма». При этом он указал на важность разоружения организации во всех его аспектах как «внутри страны», так и «за ее пределами», намекая на курдские формирования в Сирии. Сопредседатель прокурдской Партии демократии и равенства народов (DEM Parti, 57 мандатов) Тунджер Бакырхан предположил, что ликвидация РПК не оставит ни одной причины, чтобы не строить демократическую Турцию. Пока не известно, как на практике будет происходить разоружение РПК.