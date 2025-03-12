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Зачем сирийские курды заключили сделку с властями Сирии

Она была достигнута под давлением США и кончится выводом их войск
Нурлан Гасымов
Поддерживаемые США курды контролируют четверть территории Сирии
Поддерживаемые США курды контролируют четверть территории Сирии / SANA / AFP

Новые сирийские власти поздно вечером 10 марта заключили соглашение с курдской администрацией, контролирующей районы северо-востока Сирии, об интеграции всех их гражданских и вооруженных структур в общесирийские государственные институты. Документ подписали временный сирийский президент, лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа и командующий «Сирийскими демократическими силами» (СДС) Мазлум Абди.

Документ, опубликованный на странице аш-Шараа в Х, предусматривает передачу СДС всех КПП на границе с Ираном и Турцией, аэропортов, нефтяных месторождений и тюрем под контроль сирийского правительства до конца года. В обмен сирийские курды получат «конституционные права», включая право на использование и преподавание своего языка, и возможность перемещенным лицам вернуться в свои дома. Соглашение также позволяет местным курдам участвовать в политическом процессе Сирии «независимо от конфессиональной принадлежности». Со своей стороны СДС обязуется поддерживать Дамаск в его борьбе «со сторонниками Башара Асада и иными факторами, угрожающими безопасности и единству страны».

Сразу после заключения сделки Абди на своей странице в Х написал, что этим документом он стремится построить в Сирии лучшее будущее, которое гарантирует права всех сирийцев и реализует их стремление к миру и достоинству. Чуть позже в интервью арабскому изданию Al Majalla Абди уточнил, что сторонам еще предстоит согласовать механизм и сроки выполнения пунктов соглашения. При этом он подчеркнул, что в Сирии не будет двух армий, а в стране будет одна столица и один флаг. Абди также добавил, что все иностранные силы из состава СДС будут выдворены из страны.

По всей видимости, речь идет об исключении из состава СДС бойцов РПК – Рабочей партии Курдистана (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Турецкие военные под предлогом борьбы с РПК, с которой Анкара не одно десятилетие ведет вооруженную борьбу на юго-востоке страны, периодически проводят воздушные и наземные операции на севере и северо-востоке Сирии. Накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции заявил, что в настоящее время «под оккупацией РПК» находится треть Сирии и движение представляет угрозу безопасности.

В то же время пресс-секретарь СДС Фархад Шами назвал подписанный документ лишь предварительным соглашением, и оно, по его словам, было достигнуто при американском посредничестве. Вероятно, для этого, как передает Al Majalla, за пару дней до сделки регион посетил генерал центрального командования США Майкл Курилла, чтобы убедить местных руководителей пойти на сделку с Дамаском. По словам Шами, эти договоренности не подразумевают немедленного ввода в курдские населенные пункты правительственных сил, а также передачи новым сирийским властям нефтяных объектов и тюрем, где содержатся тысячи боевиков ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ), передает курдский ресурс Rudaw.

Поддерживаемые США курды контролируют четверть территории Сирии

США заинтересованы в легализации курдских автономных институтов в составе Сирии, чтобы через них можно было оказывать влияние как на политику властей в Дамаске, так и на соседнюю Турцию, допускает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его мнению, чтобы снизить свои издержки, Вашингтон, вероятно, в ближайшее время выведет своих военных из Сирии и переложит ответственность за представительство американских интересов на курдские вооруженные группы.

О планах США вывести всех своих военных из Сирии в ближайшее время сообщила NBC 5 марта со ссылкой на источники в Пентагоне. Аналогичную информацию сразу после заключения соглашения также передал телеканал Syria TV, финансируемый Катаром.

Соглашение об интеграции сирийских курдов в сирийское государство произошло в один день с объявлением Дамаском о завершении «военной операции» против алавитских повстанческих групп на северо-западе страны. Всего в ходе восстания, по разным оценкам, погибло от одной до нескольких тысяч человек, преимущественно мирных жителей, что стало самым кровавым событием с момента свержения Асада в декабре 2024 г.

Договоренности носят предварительный характер: успех интеграции военных и политических структур сирийских курдов будет зависеть от внешней и внутренней динамики в регионе, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. В идеале, отмечает эксперт, курды в Сирии хотели бы сохранить свои автономные политические структуры и независимые вооруженные силы в составе сирийской армии, но на это в Дамаске пойти не готовы. Тем не менее все эти вопросы станут предметом сложных переговоров, добавил эксперт.

Изначально Дамаск пойти на диалог с СДС заставляют внешние вызовы, особенно со стороны Израиля, и серьезная внутренняя нестабильность, особенно после событий в районе Латакии, объясняет Дюрре: «Поэтому новым властям крайне опасно иметь в тылу враждебных им курдов, которые еще обладают боеспособными вооруженными формированиями».

С другой стороны, продолжает Дюрре, несмотря на поддержку США и обладание нефтяными скважинами, сирийские курды постоянно находятся под давлением соседней Турции, что также вынуждает их идти на диалог с Дамаском. Кроме этого СДС учли мирный процесс между РПК и Анкарой, после того как в конце февраля из турецкой тюрьмы лидер группировки Абдулла Оджалан призвал своих сторонников сложить оружие, а РПК – самораспуститься.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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