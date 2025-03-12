Зачем сирийские курды заключили сделку с властями Сирии

Сразу после заключения сделки Абди на своей странице в Х написал, что этим документом он стремится построить в Сирии лучшее будущее, которое гарантирует права всех сирийцев и реализует их стремление к миру и достоинству. Чуть позже в интервью арабскому изданию Al Majalla Абди уточнил, что сторонам еще предстоит согласовать механизм и сроки выполнения пунктов соглашения. При этом он подчеркнул, что в Сирии не будет двух армий, а в стране будет одна столица и один флаг. Абди также добавил, что все иностранные силы из состава СДС будут выдворены из страны.