Что Шойгу рассказал в Москве главному китайскому силовику

Что Шойгу рассказал в Москве главному китайскому силовикуОни провели консультации накануне масштабного мероприятия по безопасности
Секретарь политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая (курирует спецслужбы, судебные и правоохранительные органы) Чэнь Вэньцин 27 мая провел в Москве в компании секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Сперва они осмотрели стенды национального центра (НЦ) «Россия», где кроме рассказывающих о разнообразии нашей страны экспонатов были представлены материалы о возможностях российского оружия и о ходе спецоперации.
При осмотре укороченной версии автомата Калашникова АК-15 калибра 7,62 х 39 мм Чэнь спросил о максимальной прицельной дальности его выстрела (до 600 м). Отдельно силовики задержались у комплекса по защите гражданских объектов критической инфраструктуры от дронов. Чэню показали и комплекс, который решает задачу прикрытия от мелких дронов. Проводник по выставке от «Рособоронэкспорта» сослался на слова Шойгу о том, что самую большую опасность представляют FPV-дроны, которые могут стоить около $200, а собрать такой способен «даже третьекурсник».
И если о совместном производстве оружия речи не заходило, то у стенда Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ), которая занимается отражением хакерских атак, Шойгу и Чэнь смогли перемолвиться об объединении усилий. Представитель КНР высоко оценил прорыв России в отражении кибератак в последние годы и согласился с призывом Шойгу работать вместе. Готовность в России проверяют в том числе с помощью услуг самих хакеров, которых в НАМИБ просят в испытательных целях попробовать «положить нашу энергетику».
Выставка о вражеских действиях в ходе спецоперации начинается со стенда о международном общественном трибунале по преступлениям украинских неонацистов, на котором были продемонстрированы надписи на известной «Пятерочке» в Судже. Следом китайскому гостю показали переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства, захваченные на Украине, а также стенд о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 г.
«Кто-то говорит, что все началось в 2022 г. Вот пожалуйста – 2014 год. Загнали людей в здание и не выпускали. Задохнулись, погибли», – рассказал Шойгу. Наконец, «Путешествие по России» для высокопоставленных гостей провела генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова, которая под конец экскурсии вспомнила, что и сама ранее учила китайский язык.
Затем Чэнь и Шойгу провели десятые по счету консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, в том числе с участием представителей МИДа. Предыдущий раунд проходил в Пекине в ноябре 2024 г. Шойгу отметил, что «внешнеполитическая связка наших стран является главным стабилизирующим фактором в мировых делах».
При этом представитель России повторил и ранее встречавшуюся в совместных заявлениях формулировку, что сейчас отношения двух соседей по уровню «превосходят форму военно-политического союза» (Китай всегда подчеркивает, что выступает против альянсов по типу существовавших во времена холодной войны. – «Ведомости») и «переживают наилучший период за всю историю». Одним из важнейших направлений сотрудничества России и Китая Шойгу назвал углубление по линии взаимодействия спецслужб.
Раньше в Китае глава политико-юридической комиссии ЦК КПК был еще более могущественной фигурой, но после резонансного снятия с должности Чжоу Юнкана в 2012 г. силовыми органами реально управляет только генсек Си Цзиньпин, говорит руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Тем не менее эта должность все равно важна как позиция одного из важных соратников лидера. Глава политико-юридической комиссии ЦК КПК отвечает за все силовые компоненты государственной машины, которые не относятся к вооруженным силам, объясняет директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Кооперации между Россией и Китаем непосредственно в производстве вооружений мало, но стоит учитывать, что Чэнь не занимается этим вопросом для вооруженных сил, хотя он мог обсуждать какие-то технологии для правоохранительных органов, чем занимается в России и «Рособоронэкспорт». И в России, и в Китае при этом в целом сложилась культура, когда в производстве вооружений обе страны стремятся ни от кого не зависеть, и чиновники открыто говорят, что здесь любая зависимость даже от дружественных государств – это некоторая боль, заключает эксперт.
При этом Китай за последние 35 лет прошел путь от ситуации, когда он только закупал у России оружие, до того момента, когда он сам может предложить ей определенные изделия в этом сегменте, отметил Карнеев.