Что Шойгу рассказал в Москве главному китайскому силовику

Кооперации между Россией и Китаем непосредственно в производстве вооружений мало, но стоит учитывать, что Чэнь не занимается этим вопросом для вооруженных сил, хотя он мог обсуждать какие-то технологии для правоохранительных органов, чем занимается в России и «Рособоронэкспорт». И в России, и в Китае при этом в целом сложилась культура, когда в производстве вооружений обе страны стремятся ни от кого не зависеть, и чиновники открыто говорят, что здесь любая зависимость даже от дружественных государств – это некоторая боль, заключает эксперт.