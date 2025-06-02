На президентских выборах в Польше победил кандидат от национал-консерваторов

На президентских выборах в Польше победил кандидат от национал-консерваторовНовый президент Кароль Навроцкий считает врагом Россию и недолюбливает Украину
На президентских выборах в Польше победу одержал правоконсервативный кандидат Кароль Навроцкий. Как сообщает польская Национальная избирательная комиссия, после подсчета всех бюллетеней Навроцкий получил 50,89% голосов. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, проиграл с минимальными отрывом – ему удалось заручиться поддержкой 49,11% избирателей. При этом первые экзитполы пророчили победу именно Тшасковскому – по их данным, он набирал 50,3% голосов против 49,7% у Навроцкого. Тем не менее, окончательный подсчет бюллетеней обозначил победу кандидата от национал-консервативной партии «Право и справедливость», которая поддержала выдвижение Навроцкого в президенты. При этом явка на выборы достигла 71,63%.
Каролю Навроцкому 42 года, с 2021 г. он возглавляет польский Институт национальной памяти и занимается историческими исследованиями в области антикоммунистического сопротивления в Польше. У него негативные отношения с Россией – против Навроцкого возбуждено уголовное дело за уничтожение в Польше памятников Красной армии, политик был объявлен Москвой в розыск. Якобы в связи с этим Навроцкий даже носит личное оружие, о чем сам заявлял.
Позиция нового президента по украинскому вопросу скептическая. В январе 2025 г. Навроцкий заявлял, что не видит Киев ни в одной из структур – ни в НАТО, ни в Евросоюзе, пока не будут решены важные для поляков «цивилизационные вопросы». К ним относится эксгумация жертв Волынской резни на территории Украины. Как заметил Навроцкий, не может идти речи о членстве в международных структурах той страны, которая не в состоянии рассчитаться за 120 000 жертв. В апреле 2025 г. Навроцкий выражал свое «глубокое разочарование» президентом Украины Владимиром Зеленским, так как Польша ничего не получила за свою помощь Украине. По его словам, польские фермеры сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. С этим Навроцкий также намерен бороться. В частности, он пообещал противодействовать либерализации торговли Европейского союза с Украиной.
Кроме этого, для получения поддержки от избирателей ультраправого кандидата Славомира Ментцена, возглавляющего партию «Конфедерация» и набравшего 15,4% голосов в первом туре, он подписал декларацию об обязательствах. Среди пунктов этой декларации – отказ от отправки польских войск на Украину, противодействие вступлению Киева в НАТО и обязательство не менять польскую валюту злотый на евро.
Кроме этого, Навроцкий согласился и на ряд антиевропейских мер. Например, он пообещал не передавать полномочия польского правительства Евросоюзу и не исполнять решения блока, подрывающие роль Польши и лишающие ее права вето.
Победа Навроцкого сохраняет сложившееся в Польше двоевластие, когда президент и премьер-министр принадлежат к разным партиям, считает советник директора РИСИ Дмитрий Буневич. По его словам, победа Навроцкого может спровоцировать внутриправительственный кризис, так как ПиС будет давить на правительство с целью провести досрочные выборы в сейм и вернуться к власти. Сценарий распада правящей коалиции Туска в таком случае может осуществиться, говорит эксперт. При этом Навроцкий, несмотря на свою антиевропейскую риторику, не стремится вывести Польшу из ЕС или разрушить его. Правоконсервативный кандидат отстаивает видение европейского блока польскими правыми, согласно которым ЕС должен быть союзом государств, а не конфедерацией, как считает Туск. Для России с победой Навроцкого не стоит ждать позитивных изменений, так как новый президент – националист и критикует Москву с националистических позиций, резюмирует эксперт.
Тот факт, что национал-консерватором удалось удержать за собой пост президента, приведет к попыткам ПиС устроить досрочные выборы в сейм, соглашается научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин. Сейчас правительство Туска не особо популярно, так что ПиС вполне может попытаться развалить коалицию, провести выборы в сейм и таким образом вернуться к власти. Победа Навроцкого будет означать очередное ухудшение отношений с ЕС, учитывая тот факт, что ПиС – партия евроскептическая, а ее лидер Ярослав Качиньский придерживается антинемецких взглядов. При этом есть вероятность, что Навроцкий, шедший на выборы без собственной команды и большого опыта в политике, будет контролируем структурами ПиС, считает эксперт.