На президентских выборах в Польше победил кандидат от национал-консерваторов

Позиция нового президента по украинскому вопросу скептическая. В январе 2025 г. Навроцкий заявлял, что не видит Киев ни в одной из структур – ни в НАТО, ни в Евросоюзе, пока не будут решены важные для поляков «цивилизационные вопросы». К ним относится эксгумация жертв Волынской резни на территории Украины. Как заметил Навроцкий, не может идти речи о членстве в международных структурах той страны, которая не в состоянии рассчитаться за 120 000 жертв. В апреле 2025 г. Навроцкий выражал свое «глубокое разочарование» президентом Украины Владимиром Зеленским, так как Польша ничего не получила за свою помощь Украине. По его словам, польские фермеры сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. С этим Навроцкий также намерен бороться. В частности, он пообещал противодействовать либерализации торговли Европейского союза с Украиной.