Южная Корея выбрала новым президентом демократа Ли Джэ Мёна

Южная Корея выбрала новым президентом демократа Ли Джэ МёнаНовая администрация может ослабить враждебность к КНДР
В Южной Корее 3 июня состоялись внеочередные президентские выборы, на которых, согласно первым данным экзитполов телеканалов KBS, MBC и SBS, победу почти с 52% голосов одержал 61-летний кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Джэ Мён. Абсолютное большинство не требуется, и в любом случае 4 июня Ли вступит в должность. На 2-м месте с 39% оказался представитель ранее находившейся у власти консервативной «Силы народа» и бывший министр занятости и труда Ким Мун Су, тройку замкнул с 8% еще один молодой либерально-консервативный политик от Партии новых реформ Ли Джун Сок. Явка в этот раз ненамного превысила показатели 2022 г. и составила 79,4% – максимум с 1997 г.
Голосование призвано положить конец начавшемуся в декабре 2024 г. политическому кризису из-за попытки предыдущего лидера от «Силы народа» Юн Сок Ёля ввести в стране военное положение для борьбы с «просеверокорейскими силами». Оно за несколько часов было отменено парламентом, где заседает демократическое большинство. В апреле 2025 г. конституционный суд единогласно утвердил импичмент Юна, и теперь идет следствие по обвинению в мятеже, в результате которого Юн вполне может угодить за решетку. Новый победитель – давний конкурент Юна, они сталкивались на прошлых президентских выборах, когда Юн победил с отрывом всего в 0,7%.
Ли Джэ Мён – выходец из бедной семьи, из-за чего он не посещал даже среднюю школу, а вынужден был трудиться на заводе. Во время работ на производстве он получил несколько серьезных травм руки, что сделало невозможной его службу в армии. Параллельно Ли удалось подготовиться к выпускным экзаменам и вскоре получить стипендию для обучения в сеульском университете Чунан. Он окончил университет с дипломом юриста, что помогло ему строить юридическую карьеру. В 2010 г. Ли на восемь лет стал мэром города – спутника Сеула Соннама, а затем, с 2018 по 2022 г., до ухода в парламент, был губернатором окружающей столицу провинции Кёнгидо. Среди ярких событий, которыми запомнился Ли на своих предыдущих должностях, – устранение финансовых проблем Соннама, решение о запрете употребления мяса собак и продвижение безусловного базового дохода. Сейчас, баллотируясь на должность главы государства во второй раз, он уже не обещает гражданам деньги даром, но тем не менее преодоление социального неравенства – важная часть его программы. Кроме того, он предлагал вместо одного пятилетнего срока для президента ввести два, но по четыре года.
Во внешней политике Ли формально занимает традиционную для демократов более умеренную позицию в отношении Северной Кореи, с которой он намеревается добиться восстановления связей как на политическом, так и на военном уровне. Впрочем, нет никаких явных сигналов, что в КНДР готовы к этому лишь из-за смены руководства. Союз с США Ли признает основополагающим для страны, требующим развития «комплексно, последовательно», как и устоявшийся при Юне трехсторонний формат отношений в сфере безопасности с Японией. При этом сделку по снижению пошлин со стороны США Ли призывает тщательно обсуждать.
Ли – один из немногих кандидатов, кто вообще высказывался в ходе кампании об отношениях с Россией, что говорит о неприоритетности этого направления для внешней политики Южной Кореи в целом. «Не стоит игнорировать наши отношения с Китаем и Россией. Это очень важный момент для национальных интересов Кореи, поэтому есть необходимость в правильном и хорошем менеджменте отношений», – говорил он. А ранее Ли обвинял правительство Юна в том, что оно «пытается перенести происходящую за тридевять земель войну [на Украине] на Корейский полуостров», в том числе имея в виду непрямые поставки оружия ВСУ.
С высокой вероятностью Ли будет благополучно исполнять президентские обязанности до конца срока, говорит профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. При этом ожидать снижения градуса противоборства между прогрессистами и консерваторами, которые продолжают пользоваться поддержкой у молодых мужчин, не стоит. Для России же избрание Ли – умеренно хорошая новость, так как кандидат выступал против прямой военной помощи Украине и высказывался за улучшение отношений с Москвой и Пекином. Но первоочередным для Ли будет поддержание хороших отношений с США, резюмирует эксперт.
Резкое обострение политического противостояния в стране закончилось еще до выборов, с момента отстранения через импичмент предыдущего президента, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. При этом раскол элит никуда не исчез, и особенно протяженный кризис много лет наблюдается внутри консервативного лагеря. А новый президент смог консолидировать демократический лагерь вокруг своей фигуры, отмечает Дьячков. И более того, голосовавшие сейчас за консерваторов скорее так выражали свой протест против фаворита гонки, считает эксперт. Так или иначе, у нового президента Южной Кореи в ближайшие три года будет парламент с демократическим большинством, с которым он найдет общий язык. Внешнеполитические условия, в которых действуют любые власти страны, приводят к тому, что вне зависимости от риторики по сути они проводят сходную внешнюю политику. «Здесь возможна смена тональности. Но принципиальные вещи – тесный военный-политический союз с США, экономические связи с Китаем, нежелание резко обрывать контакты с Россией. Проблемы исторического характера с Японией, даже обозначенные как решенные при Юне, все равно никуда не денутся», – говорит эксперт.