Южная Корея выбрала новым президентом демократа Ли Джэ Мёна

Ли Джэ Мён – выходец из бедной семьи, из-за чего он не посещал даже среднюю школу, а вынужден был трудиться на заводе. Во время работ на производстве он получил несколько серьезных травм руки, что сделало невозможной его службу в армии. Параллельно Ли удалось подготовиться к выпускным экзаменам и вскоре получить стипендию для обучения в сеульском университете Чунан. Он окончил университет с дипломом юриста, что помогло ему строить юридическую карьеру. В 2010 г. Ли на восемь лет стал мэром города – спутника Сеула Соннама, а затем, с 2018 по 2022 г., до ухода в парламент, был губернатором окружающей столицу провинции Кёнгидо. Среди ярких событий, которыми запомнился Ли на своих предыдущих должностях, – устранение финансовых проблем Соннама, решение о запрете употребления мяса собак и продвижение безусловного базового дохода. Сейчас, баллотируясь на должность главы государства во второй раз, он уже не обещает гражданам деньги даром, но тем не менее преодоление социального неравенства – важная часть его программы. Кроме того, он предлагал вместо одного пятилетнего срока для президента ввести два, но по четыре года.