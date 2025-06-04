Юрий Ушаков рассказал подробности четвертого разговора Путина и Трампа

Юрий Ушаков рассказал подробности четвертого разговора Путина и ТрампаОсновными темами стали переговоры в Стамбуле с Украиной и удары по российским аэродромам и гражданскому населению
Основной темой телефонного разговора 4 июня между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стали террористические атаки против гражданского населения со стороны Украины и итоги состоявшегося второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом журналистам на брифинге сказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, разговор состоялся в 17:00 по московскому времени, продлился он 1 час 10 минут.
Разговор начался с обсуждения ситуации вокруг Украины, сказал Ушаков. Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению. Это международным правом однозначно классифицируется как терроризм и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию», – заявил Ушаков. По его словам, российская сторона «не поддалась на провокации», и второй раунд переговоров состоялся в Стамбуле.
Путин рассказал Трампу о содержании переговоров в Стамбуле, подчеркнул, что они были полезными. Переданные сторонами меморандумы будут проанализированы в Москве и Киеве, после чего «как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры», сказал Ушаков. «Тексты [меморандумов] в разговоре не обсуждались. Было сказано, как я уже упомянул, что эти меморандумы будут изучаться в Киеве и в Москве, и дальше, как мы надеемся, переговоры будут продолжены», – отметил он.
В разговоре поднималась и тема ударов по военным аэродромам. По словам Ушакова, Трамп подтвердил, что американскую сторону Украина об этих ударах не информировала заранее. Ушаков считает, что Трампу было полезно услышать российские оценки произошедшего. Путин и Трамп договорились продолжать и дальше контакты по Украине как на высшем уровне, так и на других уровнях и по другим каналам.
Кроме Украины в разговоре лидеры двух стран обсудили ряд международных вопросов. Одной из ключевых тем стала «несколько застопорившаяся ситуация на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе». По словам Ушакова, Дональд Трамп считает, что в данном случае, возможно, необходимо содействие со стороны России: «Он был бы признателен, если бы Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной». Также в разговоре затрагивался Ближний Восток, а также «остановленный при личном участии президента Трампа вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном», отметил Ушаков.
Обсуждалось в разговоре и перспективы восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое «по мнению, двух президентов имеет огромный потенциал. «В завершении беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный», – сказал Ушаков. Он отметил, что лидеры подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом. Кроме того оба президента высоко оценили работу спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа».
Ушаков сказал, что в преддверии разговора Путина и Трампа были телефонные разговоры между представителями России и США. В ходе них было условно, что «сразу же после вот этих террористических атак киевского режима, и по итогам второго раунда стамбульских переговоров, стоило бы провести телефонный разговор между лидерами». После этого главы государств дали соответствующие команды, чтобы договориться о времени разговора. Так Ушаков ответил на вопрос, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор.
Ушакова попросили прокомментировать возможность продолжения переговоров с Киевом с учетом того, что Путин на заседании с членами правительства 4 июня заявил, что удары по гражданскому населению России со стороны Украины являются терроризмом и что режим в Киеве перерождается в террористическую организацию». На вопрос, как же переговоры в Стамбуле могут быть продолжены, если «есть правило – переговоры с террористами не вести», Ушаков сказал, что такое правило есть: «Но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какое-то урегулирования».
Кроме того Ушаков заявил, что в практической плоскости никогда не стояла тема встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского: «Этот вопрос вообще не стоял в практической плоскости никогда. И на что российская сторона изначально согласилась – на то, чтобы проводить все переговоры между соответствующими делегациями Украины и России. Это реализуется на практике».
Трамп по итогам разговора написал в Truth Social, что разговор с Путиным продлился 1 час 15 минут. По его словам, они обсудили нападение на российские самолеты со стороны Украины, а также другие атаки, которые были с обеих сторон. «Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы», – написал Трамп. Также президент США сообщил, что обсуждалась и тема Ирана. Трамп сказал Путину, что время на принятие Ираном решения по ядерному оружию истекает, поэтому оно должно быть принято быстро. Президент США сообщил, что Путин выразил готовность «принять участие в дискуссиях с Ираном и что, возможно, это помогло бы быстро решить вопрос».
Телефонный разговор 4 июня между лидерами России и США стала четвертым после возвращения Трампа в Белый дом, о котором известно публично. Первый разговор состоялся 12 февраля, второй – 18 марта, а третий – 19 мая. В ходе разговора 19 мая Путин и Трамп обсудили подготовку Россией и Украиной меморандумов, которые будут обсуждаться на российско-украинских переговорах.