Юрий Ушаков рассказал подробности четвертого разговора Путина и Трампа

Трамп по итогам разговора написал в Truth Social, что разговор с Путиным продлился 1 час 15 минут. По его словам, они обсудили нападение на российские самолеты со стороны Украины, а также другие атаки, которые были с обеих сторон. «Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы», – написал Трамп. Также президент США сообщил, что обсуждалась и тема Ирана. Трамп сказал Путину, что время на принятие Ираном решения по ядерному оружию истекает, поэтому оно должно быть принято быстро. Президент США сообщил, что Путин выразил готовность «принять участие в дискуссиях с Ираном и что, возможно, это помогло бы быстро решить вопрос».