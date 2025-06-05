Зачем Александру Лукашенко понадобился необычный визит в Китай

Си в публичной части своей речи сказал, что КНР рассматривает партнерство с Минском «с точки зрения долгосрочной стратегической перспективы». Он также поздравил Лукашенко еще раз с переизбранием и пригласил его в Китай следующий раз на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и празднование 80-летия победы в «мировой антифашисткой войне» (так в Китае принято называть Вторую мировую войну) в конце августа – начале сентября. Глава Китая отметил, что обе страны не поддаются «запугиванию и травле» извне. Лукашенко, в свою очередь, в качестве ответа пообещал Си, что будет ждать теперь его в «своем доме». До сих пор единственный его официальный визит в Белоруссию состоялся в 2015 г. «Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени – беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на КНР. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам – в Пекин», – сказал Лукашенко. Он выразил уверенность, что «Китай не позволит сломать мировой порядок».