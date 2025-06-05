Зачем Александру Лукашенко понадобился необычный визит в Китай

Зачем Александру Лукашенко понадобился необычный визит в КитайСи Цзиньпин принял его вместе с сыном Николаем в своей резиденции на «семейном обеде»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил 2–4 июня свой 15-й визит в Китай. Предыдущий раз он был там в декабре 2023 г. и затем собирался поехать через год: он говорил, что посетит Пекин до своих президентских выборов, которые прошли 26 января 2025 г. Но визит перенесся на полгода.
Нынешний визит выдался весьма неординарным по содержанию. Встречи у Лукашенко с китайскими партнерами начались во второй день. Из кадров Telegram-канала «Пул первого» оставалось не ясно, с кем именно – камеры были направлены только на Лукашенко, который говорил о машиностроительной отрасли, и членов белорусской делегации. Позже он сказал, что стороны решили «особо не афишировать встречи с нужными для нас людьми, которые готовы с нами работать».
В заключительный день в своей резиденции Чжуннаньхай Лукашенко принял председатель КНР и генсек ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин. Ее, к примеру, посещал и президент России Владимир Путин в октябре 2024 г., но только после протокольной части в Доме народных собраний – для разговора за чаем в режиме тет-а-тет. Сейчас же вся программа прошла, как сказал Си, «рядом с его кабинетом». Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков подчеркивал, что это «не рабочий визит, а визит для семейного дружеского обеда», где «переговоры – это факультатив». Семейственности добавлял 20-летний Николай Лукашенко, которого китайский лидер поприветствовал и пожал руку. В общей сложности общение лидеров, в том числе за обедом, продлилось больше двух часов.
Си в публичной части своей речи сказал, что КНР рассматривает партнерство с Минском «с точки зрения долгосрочной стратегической перспективы». Он также поздравил Лукашенко еще раз с переизбранием и пригласил его в Китай следующий раз на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и празднование 80-летия победы в «мировой антифашисткой войне» (так в Китае принято называть Вторую мировую войну) в конце августа – начале сентября. Глава Китая отметил, что обе страны не поддаются «запугиванию и травле» извне. Лукашенко, в свою очередь, в качестве ответа пообещал Си, что будет ждать теперь его в «своем доме». До сих пор единственный его официальный визит в Белоруссию состоялся в 2015 г. «Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени – беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на КНР. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам – в Пекин», – сказал Лукашенко. Он выразил уверенность, что «Китай не позволит сломать мировой порядок».
По итогам 2024 г. товарооборот двух стран составил почти $8,6 млрд, и, как утверждает БелТА, Белоруссия увеличила поставки на китайский рынок на 18% в сравнении с 2023 г. – в частности, пищевой продукции, калийных удобрений и др.
Главная цель визита заключалась действительно в проведении «семейной встречи», считает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. От этой поездки Лукашенко хотел демонстрации высокого уровня поддержки его Пекином, что удалось сделать. Кроме того, предполагает Офицеров-Бельский, речь могла идти о новых кредитах и инвестициях в белорусскую экономику.
Поездка Лукашенко к Си – дружеский визит, где политические цели оставались дополнительными, соглашается доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. На уровне серьезной политики сторонами обсуждалась конфигурация нового, более справедливого мирового порядка, учитывая тот факт, что Минск – член ШОС, а также страна – партнер БРИКС. Кроме того, в беседе лидеров наверняка был затронут и общеполитический расклад – например, роль Европы, не заинтересованной пока в урегулировании украинского конфликта. Экономических связей, продолжает эксперт, у Белоруссии и КНР много, они разнообразны и сейчас «вряд ли требуют вмешательства».
Между Белоруссией и Китаем заключено всепогодное стратегическое партнерство, напоминает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Яна Лексютина. Более того, в иерархии внешнеполитических приоритетов КНР Белоруссия занимает высшие позиции, считает эксперт. На протяжении последних лет стороны динамично сближаются, ключевым аспектом взаимодействия Минска и Пекина становятся инновации и высокие технологии. При этом и Белоруссия, и Китай сталкиваются с серьезным давлением со стороны США, что усиливает и без того значительную динамику сотрудничества, отмечает эксперт. А тот факт, что Си принял Лукашенко в своей резиденции, а не в Доме народных собраний, как это обычно бывает с иностранными гостями, еще раз свидетельствует о важности отношений для Пекина, резюмирует Лексютина.