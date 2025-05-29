Белоруссия перенесла военные учения вглубь страны ради диалога с Западом

Совместные российско-белорусские военные учения в соответствии с решением президентов обеих стран от 29 сентября 2009 г. должны проводиться раз в два года. Эти маневры запланированы на сентябрь текущего года, ожидается, что в них примут участие более 13 000 военнослужащих. Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко 16 мая сообщил, что совместные учения «Запад-2025» одновременно пройдут на территории двух государств. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пояснил «Ведомостям», что такое решение не могло быть принято без согласования с Россией, поскольку это российско-белорусские учения, замысел которых утверждается главами двух государств. По его словам, это решение означает, что ни Россия, ни Белоруссия не рассматривают Польшу и Прибалтику как объект захвата, вопреки многочисленным утверждениям.