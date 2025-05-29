Белоруссия перенесла военные учения вглубь страны ради диалога с Западом

Белоруссия перенесла военные учения вглубь страны ради диалога с ЗападомОдновременно Минск разрешил импорт овощей и яблок из ЕС
Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025» перенесены от западных границ вглубь Белоруссии для снижения напряженности в регионе. Это свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе, заявил 28 мая белорусский министр обороны республики Виктор Хренин.
По словам Хренина, военные маневры не нацелены против кого-либо и несопоставимы по интенсивности и масштабам с мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят участники НАТО на территории Европы. «Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию и в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь», – добавил он.
Совместные российско-белорусские военные учения в соответствии с решением президентов обеих стран от 29 сентября 2009 г. должны проводиться раз в два года. Эти маневры запланированы на сентябрь текущего года, ожидается, что в них примут участие более 13 000 военнослужащих. Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко 16 мая сообщил, что совместные учения «Запад-2025» одновременно пройдут на территории двух государств. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пояснил «Ведомостям», что такое решение не могло быть принято без согласования с Россией, поскольку это российско-белорусские учения, замысел которых утверждается главами двух государств. По его словам, это решение означает, что ни Россия, ни Белоруссия не рассматривают Польшу и Прибалтику как объект захвата, вопреки многочисленным утверждениям.
Перенос учений вглубь белорусской территории – демонстрация миролюбивого настроя белорусского руководства в условиях сложного для страны геополитического фона, говорит доцент кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО Вячеслав Сутырин. По его словам, Минск пытается вести асимметричную политику в отношении Запада, чтобы показать готовность к диалогу с ним. «На европейском направлении белорусские власти проводят зондаж, чтобы найти силы, заинтересованные в нормализации отношении с Белоруссией, с учетом возобновления переговорного трека вокруг Украины», – добавил эксперт.
В то же время 27 мая белорусское правительство также отменило запрет на ввоз продовольственных товаров, включая картофель, репчатый лук, свежую белокочанную капусту и яблоки из государств Евросоюза (ЕС). Такие меры были приняты в ответ на очередные санкции ЕС, уточнили в пресс-службе кабмина. В заявлении также подчеркивается, что Минск так в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие и принцип добрососедства.
Эти меры совпали с дефицитом картофеля, огурцов и лука на белорусском рынке в мае. Лукашенко на открытии Международного выставочного центра в Минске 8 мая объяснил отсутствие картофеля в магазинах тем, что белорусские аграрии вместо продажи корнеплодов на местном рынке предпочитают сбывать свою продукцию в России, поскольку там цены выше. Но уже на заседании с руководителями регионов 22 мая президент пожаловался на неблагоприятные погодные условия для белорусских аграриев в текущем сезоне и призвал оставшееся время использовать для посадки картофеля и других овощей для предотвращения роста цен.
На проблему дефицита картофеля, сахарной свеклы и других овощей в России и Белоруссии также обратил внимание российский президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов 26 мая. После этого Лукашенко вновь попросил местных аграриев сажать больше картошки, чтобы «помочь братьям россиянам».
Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали повышение пошлин на некоторые азотные удобрения до 100% с нынешних 6,5% и до 50% на сахар, уксус, муку и корма для животных из Белоруссии и России 22 мая. Согласно документу, ограничения будут вводить поэтапно с июля 2025 г. в течение трех лет. Эти меры приняты с целью «устранения угрозы продовольственной безопасности ЕС», говорится в пресс-релизе ЕП.
На фоне возобновления российско-американского диалога и контактов России с властями Венгрии и Словакии Минск пытается формировать собственную повестку, рискуя в противном случае оказаться за бортом международной политики, считает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Кроме того, отмечает эксперт, эти меры могут быть приняты с целью реэкспорта европейской агропродукции в Россию, как это было в первой половине предыдущего десятилетия.
Разрешение импорта европейской сельхозпродукции носит не экономический, а политический характер: таким образом Минск пытается добиться благосклонности европейских агропроизводителей, чтобы те впоследствии оказали давление на свои правительства для нормализации отношений с Белоруссией, говорит Сутырин.