В Кремле подтвердили слова Трампа об ответе России за удары Украины по авиабазам

В Кремле также напомнили о заявлении президента, сделанном 4 июня на заседании с членами правительства при обсуждении подрыва мостов. «Президент охарактеризовал киевский режим именно как террористический режим, потому что именно руководством режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд. Это не что иное как терроризм на государственном уровне. Это важное заявление президента», – сказал Песков. Отвечая на вопрос, известно ли в Кремле, на каком уровне в Киеве отдавался этот приказ, он отметил, что без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно, что является очевидным. Песков также добавил, что в дальнейшем Россия будет учитывать факт, что «киевский режим приобрёл все признаки террористического». Однако он напомнил, что 4 июня глава МИД Сергей Лавров сказал, что на рабочем уровне нужно продолжать контакты с Киевом и эта точка зрения была поддержана главой государства.