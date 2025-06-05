В Кремле подтвердили слова Трампа об ответе России за удары Украины по авиабазам

В Кремле подтвердили слова Трампа об ответе России за удары Украины по авиабазамКаким будет этот ответ, решат военные, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Россия ответит на удары Украины по авиабазам и гражданской инфраструктуре, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал вопрос, действительно ли эта тема обсуждалось в телефонном разговоре 4 июня между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Сам Трамп высказался об этом в Truth Social. Каким может быть ответ на атаки Киева, Песков говорить не стал, отметив лишь, что «таким и тогда как и когда посчитают целесообразным наши военные».
В ходе телефонного разговора президент США сказал, что он не располагал какой-либо информацией о подготовке «этого террористического акта [по аэродромам] со стороны киевского режима», сказал представитель Кремля. Песков отметил, что Россия хотела бы услышать жесткое осуждение украинских атак в качестве международной оценки.
В ходе разговора договоренностей о встрече на высшем уровне между Россией и США не было, сказал Песков. По его словам, есть общее понимание, что встреча нужна, но она должна быть «должным образом подготовлена» и должны быть «весомые результаты такой подготовки», чтобы главы государств их могли зафиксировать. «В целом, безусловно, разговор был конструктивный, нужный. Президенты действительно обсудили очень много сущностных и важных вопросов», – считает Песков. Тема санкций в разговоре не поднималась, отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос «Ведомостей».
Также Песков сказал, что Путин заявил о готовности России воспользоваться партнерскими отношениями с Ираном, чтобы поспособствовать переговорам по урегулированию проблемы иранского ядерного досье. Однако пока неясно, когда Россия может подключиться к этому вопросу. Представитель Кремля отметил, что Россия продолжает диалог и с Ираном, и с США, поэтому по мере необходимости Владимир Путин сможет принять участие в его разрешении.
В Кремле также напомнили о заявлении президента, сделанном 4 июня на заседании с членами правительства при обсуждении подрыва мостов. «Президент охарактеризовал киевский режим именно как террористический режим, потому что именно руководством режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд. Это не что иное как терроризм на государственном уровне. Это важное заявление президента», – сказал Песков. Отвечая на вопрос, известно ли в Кремле, на каком уровне в Киеве отдавался этот приказ, он отметил, что без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно, что является очевидным. Песков также добавил, что в дальнейшем Россия будет учитывать факт, что «киевский режим приобрёл все признаки террористического». Однако он напомнил, что 4 июня глава МИД Сергей Лавров сказал, что на рабочем уровне нужно продолжать контакты с Киевом и эта точка зрения была поддержана главой государства.
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 4 июня в 17:00 по московскому времени. Он продлился 1 час 10 минут. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что основными темами разговора были прошедший 2 июня второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также удары по аэродромам и российской гражданской инфраструктуре со стороны Украины.
Украина 1 июня провела операцию «Паутина», атаковав аэродромы в пяти регионах России – Мурманской, Иркутской, Амурской и Ивановской областях. Кроме того 31 мая в Брянской области был подорван мост, который рухнул на пассажирский поезд. В результате погибли семеро, еще 119 человек пострадали. В Курской области в тот же день был подорван железнодорожный мост, который обрушился на автомобильную дорогу, в итоге пострадали машинист поезда и два его помощника.