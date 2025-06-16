Европа намерена защитить запасы редкоземов, которыми обладает Гренландия

Европа намерена защитить запасы редкоземов, которыми обладает ГренландияЧтобы обсудить ее статус и подчеркнуть близость с ЕС, в Нуук прибыл президент Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон перед саммитом G7 в Канаде прибыл в столицу автономной датской Гренландии Нуук 15 июня, передает местное издание Sermitsiaq. Цель своего визита он лично обозначил заранее на конференции ООН по океанам в Ницце 13 июня: «[Океанские] бездны не для продажи, и Гренландия не для продажи <...>. Мы готовы вкладываться, чтобы не было хищничества». Макрон имел в виду притязания президента США Дональда Трампа и членов его команды на остров (угрозы его покупки или аннексии военным путем зимой – весной 2025 г.).
Президент Франции приехал в Нуук по приглашению гренландского премьера Йенс-Фредерика Нильсена. И этим его визит (первое посещение острова лидером страны – члена Евросоюза за последние «конфликтные» месяцы) серьезно отличается от атмосферы, в которой Гренландию посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс (был на территории военной базы США). Макрон визитом в принадлежащую Дании Гренландию, статус и принадлежность которой подвергается сомнению Трампом, показывает самостоятельную роль ЕС, его «стратегическую автономию», считает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Он полагает, что политического символизма здесь больше, нежели соображений материальной выгоды: «Макрон хочет показать разошедшемуся Трампу, что он на Западе далеко не главный лидер и с ЕС, к которому формально относится и Гренландия, надо считаться».
В анонсе Елисейского дворца о визите президента Франции действительно подчеркивается, что Макрон обсудит в Нууке «привязку» этой территории к «европейским действиям», чтобы способствовать развитию территории при «уважении ее суверенитета». Но при этом ЕС зафиксировал свой интерес к Гренландии и как к минеральной кладовой. Еврокомиссия (ЕК) 4 июня назвала 13 стратегических горнодобывающих проектов за пределами Европы в соответствии с законом о критически важном сырье (Critical Raw Materials Act) от 23 мая 2024 г., откуда поставки редкоземельных металлов (РЗМ) и другого сырья должны быть увеличены. Это необходимо, чтобы «снизить зависимость от единственного источника» – КНР: Пекин, по данным Oxford Institute for Energy Studies, контролирует 69% добычи РЗМ в мире.
Все мировые запасы РЗМ – 90 млн т. В 2024 г. на планете было добыто 390 000 т РЗМ, из них в США – 45 000 т (11,5%), а в России – чуть больше 2000 т. В Китае добыто 270 000 т. Зависимость США от импорта РЗМ, главным образом из КНР, тотальна – более 95%, и именно этот аспект подчеркивал Трамп как мотив для получения контроля Вашингтоном над Гренландией.
Геологическая служба США (USGS) помещает Гренландию на 8-е место среди государств и территорий по запасам РЗМ (1,5 млн т). По данным геологического мониторинга Дании и Гренландии от 2023 г., запасы острова – 6 млн т графита, 36,1 млн т редкоземельных элементов, 235 000 т лития и 106 000 т меди, а также редкоземы и др.
Гренландия обладает значительными запасами критически важных элементов, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Это подтверждается и интересом ЕС к острову, но большинство этих запасов, отмечает эксперт, остается на стадии геологической оценки. Коммерчески значимая добыча в промышленных масштабах еще не ведется, проекты «Кванефьелд» и «Карат» либо заморожены, либо на ранней стадии развития, добавляет он. «На запуск нужно минимум 10–15 лет, крупные инвестиции, модернизация инфраструктуры, решение экологических и юридических вопросов. Гренландия испытывает логистические трудности, работы затрудняет климат, необходимость внешней рабочей силы и оборудования из Европы или КНР, протесты коренного населения, хрупкая экология», – перечисляет Кабаков.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, указанных в списке ЕК от 4 июня 2025 г., продолжает эксперт. Реальный вклад этих государств в обеспечение промышленности ЕС пока ограничен и в ближайшие годы вряд ли станет системообразующим. «В обозримом будущем важную роль продолжит играть импорт из КНР и Азии, наращивание переработки вторсырья, – говорит эксперт. – Речь в контексте Гренландии идет не о текущем решении проблемы дефицита, а о создании задела на 2030–2040 гг., где остров и другие указанные в документе ЕС страны смогут сыграть важную, но не доминирующую роль».