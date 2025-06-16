Европа намерена защитить запасы редкоземов, которыми обладает Гренландия

Президент Франции приехал в Нуук по приглашению гренландского премьера Йенс-Фредерика Нильсена. И этим его визит (первое посещение острова лидером страны – члена Евросоюза за последние «конфликтные» месяцы) серьезно отличается от атмосферы, в которой Гренландию посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс (был на территории военной базы США). Макрон визитом в принадлежащую Дании Гренландию, статус и принадлежность которой подвергается сомнению Трампом, показывает самостоятельную роль ЕС, его «стратегическую автономию», считает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Он полагает, что политического символизма здесь больше, нежели соображений материальной выгоды: «Макрон хочет показать разошедшемуся Трампу, что он на Западе далеко не главный лидер и с ЕС, к которому формально относится и Гренландия, надо считаться».