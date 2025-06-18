Встреча G7 закончилась, не успев начаться

Конкретных предложений для Ирана или Израиля Трамп пока не выдвигал. Традиционно он заявил о том, что Тегерану давно следовало согласиться на ядерную сделку с США. При этом Трамп опроверг президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия. «Стремящийся к публичности президент Франции ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, конечно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Все гораздо серьезнее», – написал Трамп в Truth Social. Он добавил, что «Эмманюэль, намеренно или нет, всегда все понимает неправильно».