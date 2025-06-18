Встреча G7 закончилась, не успев начаться

Встреча G7 закончилась, не успев начатьсяТрамп покинул саммит досрочно без договоренностей по Ирану и Украине, но с торговой сделкой – с Лондоном
Президент США Дональд Трамп 17 июня выразил намерение вернуться домой в первый же день саммита лидеров группы G7 в канадском Кананаскисе. По его словам, это необходимо для способствования стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, где с 13 июня, после начала израильской воздушной операции «Восстающий лев», продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана.
«Президент Трамп провел отличный день на G7, даже подписал крупную торговую сделку с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером <...> Многое было достигнуто, но из-за того что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств», – написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ночь на 17 июня на своей странице в Х (экс-Twitter).
Конкретных предложений для Ирана или Израиля Трамп пока не выдвигал. Традиционно он заявил о том, что Тегерану давно следовало согласиться на ядерную сделку с США. При этом Трамп опроверг президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что президент США покинул саммит ради перемирия. «Стремящийся к публичности президент Франции ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, конечно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Все гораздо серьезнее», – написал Трамп в Truth Social. Он добавил, что «Эмманюэль, намеренно или нет, всегда все понимает неправильно».
В то же время портал Axios в момент отъезда Трампа из Канады со ссылкой на источники сообщил об обсуждении встречи представителей США и Ирана уже на этой неделе. О поручении президента США срочно подготовить встречу с представителями Ирана также сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.
За несколько минут до отъезда из Канады Трамп посоветовал «немедленно эвакуировать» весь Тегеран, где проживает до 14 млн человек.
Трамп всегда идет против течения, поэтому нарушение протокола для него дело типичное, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По его мнению, Трамп таким образом демонстрирует свою усталость и от Европы, и от российско-украинского вопроса. Но американист подчеркивает, что Трамп озадачен перспективами развязки противостояния Израиля и Ирана.
Президент США также не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, присутствие которого на полях G7 было запланировано заранее. В этом плане нынешний саммит G7 в принципе отличается от всех с 2022 г., когда основной темой был украинский кризис. На момент сдачи номера в печать даже не было принято до недавнего времени традиционного общего заявления по Украине. В последний раз Трамп и Зеленский виделись в мае в Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска (2013–2025 гг.).
Саммит «семерки» прошел за три недели до конца отсрочки по «зеркальным пошлинам» (якобы равные ограничениям на американские товары) США, объявленным Трампом 2 апреля в отношении 185 стран и территорий. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер на 90 дней для всех, кроме Китая.
Канадский премьер Марк Карни 16 июня заявил, что по результатам встречи с Трампом на полях саммита они договорились урегулировать вопрос с тарифами «в течение 30 дней».
Но одним из наиболее ярких моментов, а также единственным предметным итогом участия Трампа в G7 стала церемония по представлению торговой сделки с Великобританией. Ее он подписал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Согласно условиям сделки, США отменят пошлины на продукцию британской аэрокосмической отрасли, а для британских автомобилей пошлины снизят с 25% до 10%. Тем не менее соглашение не затронуло пошлин на британскую сталь, хотя Стармер уверил, что этот вопрос «все еще прорабатывается».
По словам Кошкина, вопросы экономических и торговых сделок для Трампа более важны, так как они имеют для него и внутриполитическое значение. Поэтому на этом направлении в отличие от других в нынешней ситуации возможен прогресс.
Формат встреч G7 теряет свою актуальность во многом из-за изменений в международной системе в целом и во внешнеполитическом курсе США при Трампе, отмечает ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По словам эксперта, нынешняя американская администрация скорее делает ставку на односторонние действия и двусторонние форматы между государствами, а не на многосторонние институты. Это соответствует принципу внешней политики Трампа – приоритету национальных интересов, подчеркивает Сокольщик.
Что касается ирано-израильского конфликта, специалист указывает на сходство позиций США и Европы по вопросу безопасности Израиля. «В заявлении G7 было подтверждено право Израиля на самооборону. Но для европейских стран эскалация конфликта несет серьезные риски – от нарушения транспортных маршрутов в случае закрытия Ормузского пролива до новых волн миграции», – заключает эксперт.