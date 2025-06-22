Как мировые СМИ отреагировали на удары США по Ирану

«Президент Дональд Трамп долгое время выступал за то, чтобы США не участвовали в войнах на Ближнем Востоке. Присоединившись к наступлению Израиля на Иран, он совершает резкий геополитический разворот. <…> Взрывы, произошедшие в Фордо, Натанзе и Исфахане, произошли всего через несколько дней после того, как он заявил, что готов ждать переговоров по ядерной сделке с Ираном целых две недели. <…> Признаки того, что Трамп стал более открытым к возможности военных действий, появились на прошлой неделе, когда он внезапно покинул саммит лидеров "большой семерки" в Канаде, чтобы заняться конфликтом на Ближнем Востоке. <…> Потенциальное участие США в конфликте на этой неделе привело к расколу среди сторонников Трампа в Белом доме и за его пределами. Сторонники жесткой внешней политики восприняли нападение как возможность продемонстрировать силу и лишить Иран ядерного оружия, в то время как изоляционисты утверждали, что США должны оставаться в стороне и сосредоточиться на таких вопросах, как иммиграция».