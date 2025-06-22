Как мировые СМИ отреагировали на удары США по Ирану

Как мировые СМИ отреагировали на удары США по ИрануСоединенные Штаты атаковали три ядерных объекта страны
22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары были масштабные и точечные.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил решение Трампа. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права.
О том, как мировые СМИ отреагировали на вмешательство США в конфликт между Израилем и Ираном, – в материале «Ведомостей».
«Несмотря на девять дней лживых попыток США скрыть свою роль в агрессии Израиля против нашей страны, это правительство наконец выступило против иранского народа и встало на сторону сионистского режима, атаковав ядерные объекты, включая Фордо».
«Важным элементом в словах Трампа является попытка создания сдерживания в ходе самой войны. То есть угрозы Ирану (например, атаковать жизненно важные экономические объекты) с целью удержать его от ответных действий против американских солдат в регионе, в соседних странах или от совершения террористических атак на территории Соединенных Штатов».
«Президент Дональд Трамп долгое время выступал за то, чтобы США не участвовали в войнах на Ближнем Востоке. Присоединившись к наступлению Израиля на Иран, он совершает резкий геополитический разворот. <…> Взрывы, произошедшие в Фордо, Натанзе и Исфахане, произошли всего через несколько дней после того, как он заявил, что готов ждать переговоров по ядерной сделке с Ираном целых две недели. <…> Признаки того, что Трамп стал более открытым к возможности военных действий, появились на прошлой неделе, когда он внезапно покинул саммит лидеров "большой семерки" в Канаде, чтобы заняться конфликтом на Ближнем Востоке. <…> Потенциальное участие США в конфликте на этой неделе привело к расколу среди сторонников Трампа в Белом доме и за его пределами. Сторонники жесткой внешней политики восприняли нападение как возможность продемонстрировать силу и лишить Иран ядерного оружия, в то время как изоляционисты утверждали, что США должны оставаться в стороне и сосредоточиться на таких вопросах, как иммиграция».
«Для г-на Трампа решение атаковать ядерную инфраструктуру враждебной страны представляет собой самую большую – и потенциально самую опасную – авантюру его второго срока. <...> И он делает ставку на то, что он сможет удержать сильно ослабленный Иран от использования его привычных методов – терроризма, захвата заложников и кибератак – в качестве более косвенной линии атаки для осуществления мести. Но самое главное, он делает ставку на то, что он уничтожил шансы Ирана когда-либо восстановить свою ядерную программу. Это амбициозная цель: Иран ясно дал понять, что в случае нападения он выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия и закроет свою обширную программу».
«Последствия ударов США по Фордо – крупнейшему обогатительному объекту Ирана – остаются неясными. Иранский законодатель заявил, что объект получил лишь поверхностный ущерб. А первоначальные сообщения из Ирана и Персидского залива указывают на то, что после атак не произошло значительной утечки радиоактивных материалов, что говорит о том, что иранские власти вывезли запасы обогащенного урана с объектов, на которые нацелились США. Даже если три объекта, которые разбомбили США, были полностью уничтожены, у Ирана сохранились технологии обогащения, что позволяет ему восстановить свою ядерную программу. В стране также могут быть секретные объекты, которые продолжают работать. Но если удары действительно были "впечатляющим военным успехом", как заявил Трамп, ядерная программа Ирана могла быть отброшена на месяцы, если не на годы».
«Две недели затишья перед новой бурей. Дональд Трамп откладывает решение о возможной военной поддержке США в конфликте, развязанном Израилем против Ирана. В среду, казалось, все было готово для того, чтобы стратегические бомбардировщики B-2 начали действовать, единственные, способные нести бомбу GBU-57, способную уничтожить объект по обогащению урана Фордо в Иране. Атомный авианосец USS Nimitz и его ударная группа авианосца были перенаправлены в Индийский океан, где уже находился USS Carl Vinson. Самолеты-заправщики были развернуты на нескольких базах США в Европе. Не хватало только добра Дональда Трампа, которое так и не последовало».
«Драматический удар США, в том числе по самой укрепленной ядерной установке Ирана, расположенной глубоко под землей, знаменует собой самую крупную внешнеполитическую авантюру за два президентских срока Трампа, сопряженную с рисками и неизвестностью. <...> Такие действия могут привести к более масштабному и затяжному конфликту, чем предполагал Трамп, вызывая в памяти "вечные войны", которые Америка вела в Ираке и Афганистане и которые он высмеивал как "глупые" и обещал никогда не ввязываться в них. <...> Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что как только Трамп убедился в том, что Тегеран не заинтересован в заключении ядерного соглашения, он решил, что удары были «правильным решением».
«Если действия Трампа не уничтожат ядерную программу Ирана, несмотря на его заявление о том, что он "уничтожил" ее с помощью американских авиаударов, часто беззаконный президент может направить Соединенные Штаты и весь мир по катастрофическому пути. Риск сейчас заключается в том, что иранский режим ответит атакой на американские силы, цели или гражданских лиц в регионе и конфликт перерастет в полномасштабную войну. <...> Он не может знать, какими будут последствия после того, как США полностью поддержали атаку Израиля на Иран. Президент, пришедший к власти с обещанием положить конец войнам, выглядит так, будто он начал еще одну».
«Президент США находился под огромным давлением со стороны республиканцев, выступающих против вмешательства, требуя не предпринимать никаких действий против Ирана из-за опасений, что США могут оказаться втянутыми в затяжную борьбу за свержение руководства Ирана или что удары по объектам могут иметь ограниченный успех. <...> Однако в последние дни, когда Трамп все чаще рассматривал перспективу ударов и заявлял советникам, что он не заинтересован в затяжной войне с целью смены режима, некоторые советники сменили свои публичные аргументы на предположение, что США могли бы нанести быстрый удар по стране, если Израиль не сможет ничего сделать. Изменение взглядов дало Трампу некоторое прикрытие для приказа о бомбардировке трех ядерных объектов в Иране. <...> Однако некоторые неизбежно расценят эти удары как победу сторонников жесткой линии в США, которые настаивают на жесткой позиции в отношении Ирана, решительной поддержке нападения Израиля на эту страну и прямом военном участии США в этих усилиях».
«То, что произойдет дальше, будет иметь глубокие последствия для его [Дональда Трампа] президентства. Если Иран будет достаточно ослаблен, чтобы не иметь возможности нанести значимые ответные действия, Трамп нанесет удар по давнему противнику, который пошлет сигнал Китаю, России и другим глобальным конкурентам, что он не будет стесняться использовать военную силу, когда это необходимо. Но если Иран не согласится на мир на условиях Трампа, клятва президента о том, что "осталось много целей", открыла дверь к гораздо более глубокому и потенциально более длительному конфликту».
«Хотя удары США, по-видимому, были ограниченными, вмешательство Америки грозит расширением конфликта, который ведется в центре некоторых из важнейших энергетических объектов мира. Иран заявил, что нанесет удар по американским войскам по всему региону в случае, если США вмешаются в конфликт, а богатые нефтью и газом государства Персидского залива, где размещены американские базы, обеспокоены тем, что насилие может распространиться на их территории».