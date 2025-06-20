Как в мире отреагировали на удары США по ИрануСША атаковали иранские ядерные объекты, официально вмешавшись в конфликт
В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Американский президент Дональд Трамп в 2:50 мск 22 июня сообщил об успешных атаках по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
По данным источников телеканала CNN, в Фордо США применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B MOP – впервые в боевых условиях. Удары по объектам в Исфахане и Натанзе наносились крылатыми ракетами Tomahawk, которые запустили с подводных лодок.
В тот же день Трамп выступил в Белом доме с обращением. Президент США предупредил, что Иран столкнется с «еще большей трагедией», если не согласится на мир.
«Ведомости» рассказывают, как в мире отреагировали на авиаудары США по Ирану.
Национальный центр ядерной безопасности Ирана заявил, что никаких признаков загрязнения не было обнаружено после проведения инспекций в районах, прилегающих к ядерным объектам, пострадавшим от ударов США. МАГАТЭ также подтвердило, что «никакого повышения уровня радиации за пределами объекта» не было зарегистрировано на трех объектах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар США по Ирану «изменит историю». Он поблагодарил Трампа, назвав его другом Израиля.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал действия США грубым нарушением устава ООН и международного права. Он сказал, что в соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета.
После удара США иранская миссия при Организации Объединенных Наций (ООН) в срочном письме Совету Безопасности заявила, что Иран «самым решительным образом осуждает неспровоцированные и преднамеренные акты агрессии».
Хуситы осудили удары США по ядерным объектам Ирана, назвав операцию «опасной эскалацией и прямой угрозой региональной и международной безопасности и миру». На официальной странице йеменской армии в X позже появилось сообщение, что страна вступает в конфликт.
Официальный представитель правительства Ирака Бассем аль-Авади осудил нападения на ядерные объекты на территории Ирана. Он подчеркнул, что «эта военная эскалация представляет серьезную угрозу безопасности и миру на Ближнем Востоке и подвергает региональную стабильность серьезному риску».
Председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед также осудил действия США, назвав их «военным преступлением». Он считает, что Иран имеет право на самооборону по Уставу ООН.
Реакция Конгресса на атаки по Ирану «разделила его по партийному признаку». Демократы называют удары незаконными в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 г. В некоторых случаях они также призывают к импичменту президента. Республиканцы в большинстве своем поддерживают решение Трампа, но есть несколько известных республиканцев, таких как сенатор Рэнд Пол из Кентукки и конгрессмен Томас Мэсси, которые осудили авиаудары.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался в поддержку действий США против Ирана, заявив, что эти атаки «уменьшают» «угрозу», исходящую от ядерной программы Тегерана.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал произошедшее опасной эскалацией. Он заявил, что подобные действия создают угрозу глобальной безопасности.
Глава внешней политики Европейского Союза (ЕС) Кая Каллас призвала все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и не допустить дальнейшей эскалации. Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию 23 июня.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба высказался, что его страна внимательно следит за ситуацией с серьезной обеспокоенностью. Он назвал важным скорейшую деэскалацию конфликта.
Несколько стран Латинской Америки раскритиковали удары США по Ирану, другие выразили тревогу и призвали к миру. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил удары, предупредив, что это может привести к расширению конфликта в регионе. Президент Чили Габриэль Борич также осудил атаки: «Мы требуем мира и нуждаемся в нем». Министерство иностранных дел Венесуэлы в своем заявило о «военной агрессии против Ирана». Колумбия призвала все стороны возобновить переговоры как «единственный ответственный и долгосрочный выход из нынешнего кризиса», в то время как министерство иностранных дел Мексики заявило: «Восстановление мирного сосуществования между государствами региона остается главным приоритетом».
Австралийское правительство, заявило, что ядерная и ракетная программы Ирана представляют угрозу международной безопасности. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс выразил обеспокоенность по поводу действий США, но не осудил нападения.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни высказал надежду, что после этой атаки, которая нанесла огромный ущерб производству ядерного оружия и создала угрозу всему региону, может начаться деэскалация, и Иран сможет сесть за стол переговоров.