Несколько стран Латинской Америки раскритиковали удары США по Ирану, другие выразили тревогу и призвали к миру. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил удары, предупредив, что это может привести к расширению конфликта в регионе. Президент Чили Габриэль Борич также осудил атаки: «Мы требуем мира и нуждаемся в нем». Министерство иностранных дел Венесуэлы в своем заявило о «военной агрессии против Ирана». Колумбия призвала все стороны возобновить переговоры как «единственный ответственный и долгосрочный выход из нынешнего кризиса», в то время как министерство иностранных дел Мексики заявило: «Восстановление мирного сосуществования между государствами региона остается главным приоритетом».