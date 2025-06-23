Александр Лукашенко хочет развивать отношения с США

Встреча Келлога и Лукашенко не создает новых треков для переговоров России и Украины, ведь прямые контакты Москвы и Киева уже осуществляются, говорит доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Вячеслав Сутырин. Этот визит важен в формате разморозки двусторонних отношений США с Минском. По словам эксперта, президент США Трамп не считает себя связанным шагами администрации Байдена и ЕС, которые сделали ставку на смену режима в Белоруссии и «обиделись» на белорусское руководство после неудачи этой затеи, начав использовать политику «кнута без пряника». Стратегическая цель Вашингтона – попытаться разъединить Минск и Москву, тактика же – вернуться к политике «кнута с пряником» в форме некоторой нормализации отношений. Белоруссия же, в свою очередь, пытается за счет возобновления отношений с США усилить свои позиции. Как отмечает Сутырин, по похожему сценарию развивалось предыдущее потепление отношений Белоруссии и США в 2014 г., но сейчас ситуация более сложная из-за фактически ведущейся прокси-войны НАТО против России. Кроме этого, для Келлога символическим результатом стало освобождение так называемых белорусских политзаключенных – это дезавуирует критику в отношении его визита в республику.