Александр Лукашенко хочет развивать отношения с США

Александр Лукашенко хочет развивать отношения с СШАВизит спецпосланника Дональда Трампа демонстрирует смену подходов к Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился 21 июня со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. По данным Reuters, визит мог рассматриваться как шаг, который поможет ускорить начало мирных переговоров по прекращению украинского конфликта. Белорусское государственное агентство БелТА сообщило, что Лукашенко и Келлог обсуждали политическую ситуацию в мире, включая Украину, и двусторонние отношения между Минском и Вашингтоном.
На выложенных на сайт президента Белоруссии кадрах встречи видно, как Лукашенко обнимает Келлога и называет его «самым медийным лицом в последнее время». Белорусский лидер подчеркнул, что визит Келлога стал знаковым событием в международной политической повестке. «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах – об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки», – цитирует его БелТА.
В ответ Келлог поблагодарил Лукашенко за встречу и заметил, что кризисы «могут резко эскалироваться, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми». «Г-н генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас», – заявил в ответ Лукашенко.
Приуроченным к визиту Келлога оказалось освобождение группы белорусских заключенных. Как заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, среди 14 человек был освобожден и муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей Тихановский. По словам Эйсмонт, освобождение Тихановского было одобрено Лукашенко «исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи». Пресс-секретарь отметила, что эти 14 человек были отпущены после просьбы президента США Дональда Трампа.
Кроме этого стороны обсуждали также и работу дипломатических ведомств. Как заявил принимавший участие во встрече с Келлогом постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, речь шла об «окончательной нормализации двусторонних отношений – полной нормализации с возобновлением в полном объеме работы посольств в обеих странах, обмене визитами и т. д.».
Встреча Келлога и Лукашенко не создает новых треков для переговоров России и Украины, ведь прямые контакты Москвы и Киева уже осуществляются, говорит доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Вячеслав Сутырин. Этот визит важен в формате разморозки двусторонних отношений США с Минском. По словам эксперта, президент США Трамп не считает себя связанным шагами администрации Байдена и ЕС, которые сделали ставку на смену режима в Белоруссии и «обиделись» на белорусское руководство после неудачи этой затеи, начав использовать политику «кнута без пряника». Стратегическая цель Вашингтона – попытаться разъединить Минск и Москву, тактика же – вернуться к политике «кнута с пряником» в форме некоторой нормализации отношений. Белоруссия же, в свою очередь, пытается за счет возобновления отношений с США усилить свои позиции. Как отмечает Сутырин, по похожему сценарию развивалось предыдущее потепление отношений Белоруссии и США в 2014 г., но сейчас ситуация более сложная из-за фактически ведущейся прокси-войны НАТО против России. Кроме этого, для Келлога символическим результатом стало освобождение так называемых белорусских политзаключенных – это дезавуирует критику в отношении его визита в республику.
Смена подходов США к Европе после возвращения в Белый дом Трампа само собой подразумевает вслед за попыткой возрождения российско-американских и попытку нормализации белорусско-американских отношений, отмечает главный редактор аналитических порталов RuBaltic.ru и «Евразия.Эксперт» Александр Носович. Такие отношения, разумеется, невозможны как вещь в себе – только в контексте российско-американских и российско-белорусских отношений. При наличии у Трампа искреннего желания сменить концепцию отношений с Россией и перейти от борьбы и «сдерживания» к сотрудничеству такие конструктивные отношения в треугольнике США – Беларусь – Россия теоретически возможны.