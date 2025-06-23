Вологодчина и «Северсталь» впервые за годы не взаимодействовали на ПМЭФе

«Северсталь» и Вологодская область активно сотрудничали на ПМЭФе и в предыдущие годы, до назначения врио и избрания Филимонова. К примеру, в 2023 г. на тот момент губернатор Олег Кувшинников и Шевелев подписали соглашение о реализации проекта по снижению углеродного следа, благодаря чему к 2050-м – 2060-м гг. планируется снизить выброс парниковых газов. На ПМЭФ-2022 стороны не заключали соглашений, но Кувшинников и Мордашов встречались на полях форума для обсуждения перспектив расширения дальнейшего сотрудничества. В ходе ПМЭФ-2021 Вологодская область и «Северсталь» заключили соглашение о реализации совместной программы цифровизации образовательной среды. В 2020 г. ПМЭФ не проводился, но в предыдущие годы губернатор Кувшинников регулярно упоминал компанию в контексте инвестиций в Вологодскую область.