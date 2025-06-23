Вологодчина и «Северсталь» впервые за годы не взаимодействовали на ПМЭФе

Вологодчина и «Северсталь» впервые за годы не взаимодействовали на ПМЭФеКлючевой налогоплательщик региона заключил соглашения с другими субъектами СЗФО
Сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь», крупнейший актив которой – Череповецкий металлургический комбинат – находится в Вологодской области, впервые за несколько лет не взаимодействовала с руководством региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов находится в затяжной конфронтации с владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым, несмотря на призыв «зарыть топор войны», который глава региона сделал 6 мая в интервью РБК. Мордашов это предложение в СМИ не комментировал.
«Северсталь» на ПМЭФ-2025 заключила ряд соглашений с другими регионами Северо-Западного федерального округа (СЗФО), в частности с Карелией и Мурманской областью. Мордашов и глава Карелии Артур Парфенчиков договорились о взаимодействии в области реализации мероприятий, направленных на развитие и поддержание социальной и экономической сфер в республике (объем инвестиций – 230 млн руб.). Соглашение, подписанное владельцем «Северстали» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, направлено на содействие устойчивому развитию региона и г. Оленегорска, где расположено предприятие компании – АО «Олкон». В 2025 г. «Северсталь» инвестирует в модернизацию «Олкона» более 10 млрд руб., а объем инвестиций в социальные инициативы на территории Заполярья в 2025–2026 гг. превысит 180 млн руб.
Касательно предприятий черной металлургии гендиректор «Северстали» Александр Шевелев сделал на ПМЭФ-2025 резонансное заявление, «Ведомости» писали об этом 19 июня. В эфире «России 24» он допустил вынужденную остановку производств из-за нерентабельности в контексте жесткой денежно-кредитной политики в России и роста издержек компаний. В этих условиях «Северсталь» не исключает пересмотра своих проектов, но сохраняет планы по ключевым инвестициям, сказал Шевелев.
На следующий день Филимонов в интервью РБК заявил об отсутствии препятствий «для того, чтобы выстроить эффективные, ориентированные на реализацию социальных проектов бизнеса на территории региона инициативы». «Но, видимо, мажоритарный акционер, конечно, бенефициар пока не принял решения относительно того, какой путь избрать», – сказал губернатор, не называя фамилии Мордашова. В описании интервью в своем Telegram-канале Филимонов назвал владельца «Северстали» своим «другом с завода».
Первые шаги Георгия Филимонова на Вологодчине
По мнению губернатора, «для достижения целей и задач региона требуется откреститься от стереотипов, избрать единственно верный путь, который направлен на реализацию ключевых задач по развитию проектов благоустройства, строительного комплекса региона, помощи семьям участников специальной военной операции и многие другие инициативы, которые в качестве критерия мы видим для формирования высоких отношений на новом историческом этапе взаимодействия между властью и бизнесом на территории Вологодской области». Ранее Филимонов неоднократно критиковал «Северсталь» за привлечение к труду мигрантов, слабую, по его мнению, инвестиционную программу в Вологодской области, загрязнение окружающей среды и вмешательство в политические процессы.
К примеру, на ПМЭФ-2024 «Северсталь» и Вологодская область совместно с Минпромторгом заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) до 2043 г., направленный на внедрение технологии производства высококачественной стали с низким углеродным следом в регионе. Соглашение подписали Мордашов, Филимонов, глава Минпромторга Антон Алиханов и занимавший на тот момент пост мэра Череповца Вадим Германов. Объем инвестиций со стороны «Северстали» составит 96,76 млрд руб.
Вклад «Северстали»
«Северсталь» и Вологодская область активно сотрудничали на ПМЭФе и в предыдущие годы, до назначения врио и избрания Филимонова. К примеру, в 2023 г. на тот момент губернатор Олег Кувшинников и Шевелев подписали соглашение о реализации проекта по снижению углеродного следа, благодаря чему к 2050-м – 2060-м гг. планируется снизить выброс парниковых газов. На ПМЭФ-2022 стороны не заключали соглашений, но Кувшинников и Мордашов встречались на полях форума для обсуждения перспектив расширения дальнейшего сотрудничества. В ходе ПМЭФ-2021 Вологодская область и «Северсталь» заключили соглашение о реализации совместной программы цифровизации образовательной среды. В 2020 г. ПМЭФ не проводился, но в предыдущие годы губернатор Кувшинников регулярно упоминал компанию в контексте инвестиций в Вологодскую область.
«Ведомости» направили запросы в правительство Вологодской области и «Северсталь».
«Северсталь» не сможет финансово «удушить» Филимонова, поскольку перевести основные платежи в другой регион не даст федеральный центр, уверен политолог Константин Калачев. «Однако, поскольку для консолидированной группы налогоплательщиков «Северсталь» Вологодская область не единственная территория, то налогооблагаемая база может быть предметом «расторговки», – сказал он «Ведомостям». После активной фазы противостояния «Северсталь» перешла в режим выжидания, говорит политолог Александр Кынев. «Через год предстоят федеральные выборы (в Госдуму. – «Ведомости»), и федеральному центру выходить на них с таким конфликтом на уровне региона довольно проблематично. Обычно перед крупными кампаниями центр проблемы купирует», – заявил эксперт «Ведомостям».