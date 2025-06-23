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К «дашборду губернаторов» подключены 43 региона, рассказал Дмитрий Григоренко

Новое технологическое решение необходимо для контроля за выполнением нацпроектов
Максим Иванов
Евгений Мездриков
Дмитрий Григоренко подчеркнул, что цели проверять высших должностных лицу Белого дома нет
Дмитрий Григоренко подчеркнул, что цели проверять высших должностных лиц

у Белого дома нет

 / РИА Новости

Глава аппарата правительства – вице-премьер Дмитрий Григоренко на площадке ПМЭФа провел закрытую встречу с губернаторами. На ней присутствовали 46 глав регионов, региональные и федеральные чиновники. Как рассказали «Ведомостям» три участника мероприятия, Григоренко представил ряд технологических решений Белого дома, в том числе так называемый «дашборд губернатора», который запустили на базе ГАС «Управление» (ГАСУ).

До конца года его должны начать использовать все регионы, в апреле подключились 28 субъектов, говорил в апреле Григоренко. На ПМЭФе он сообщил, что в системе работает уже 43 территории из 89. Дашборд, как следует из презентации Григоренко, дает возможность мониторить исполнение бюджета, статус обращений в федеральное правительство, реализацию нацпроектов, а также представляет картину по исполнению федеральных поручений и месту региона в федеральных рейтингах.

Как пояснил глава аппарата правительства, существует запрос на рост прозрачности исполнения поручений субъектами Федерации, а «самое главное – когда мы доводим какие-то деньги, используются они или нет».

Вся роспись бюджета структурирована, привязана к конкретным проектам, к конкретным показателям, отметил Григоренко: «Все федеральные деньги, которые мы направляем в субъект Федерации, мы провязываем до конкретного результата. И постепенно <...> мы будем переходить к этой же модели в отношении регионов. Мы хотим понимать, что каждый федеральный рубль использован по назначению и вовремя».

У представителей регионов, отметил Григоренко, много вопросов по работе Белого дома: «Это не черный ящик или магия. Мы какой-то запрос направили, нам нужен какой-то документ, объясните, пожалуйста, что там у вас и как происходит». Кроме того, дашборд настраивается под задачи регионов: его можно дополнить любой информацией по субъекту, которую тот считает нужной, отметил Григоренко. 

Отдельно в дашборде подсвечиваются красные элементы. «Красный – это значит не выполнено, – сказал вице-премьер. – У нас в аппарате правительства все, что не выполнено, на еженедельных оперативках равноценно расстрелу <...> У моих сотрудников стоит очень простая задача [по поручениям, которые даны]: чтобы красного не было».

И хотя реплик со стороны регионов было немного, на этот счет уточняющий вопрос Григоренко задал зампредседателя правительства Чечни Рустам Шаптукаев. Он отметил, что у нас «большинство показателей, и национальных проектов, и контрольных точек, курируются профильными федеральными министерствами, ведомствами». Он попросил дать регионам возможность обращаться к федералам для подтверждения, меняется ли показатель. Это нужно, посчитал региональный чиновник, чтобы не получилось так, что «глава субъекта открыл свою страничку в ГАСУ, посмотрел и увидел у себя 30% исполнения, [такой] рейтинг главы субъекта».

Тут, отметил Григоренко, «задача не оценить вас», предложив обсуждать то, что регионам может не нравиться в методике. Глава аппарата правительства подчеркнул, что цели проверять высших должностных лиц у Белого дома не стоит: важны «нацпроекты и исполнение, процентовки выполнения счетных мероприятий внутри нацпроектов».

Частью дашборда является также обратная связь, сказал Григоренко. Речь идет прежде всего об обращениях граждан через систему госуслуг и региональные порталы. Он добавил, что при выработке решений важно принимать во внимание комментарии людей, особенно те, что носят системный характер: «На дашборде можно настроить аналитику по субъекту, муниципалитету или даже объекту».

Задумка заключается в повышении эффективности и качества регионального управления через прямое взаимодействие Белого дома и губернаторов, считает политолог Константин Калачев: «Центр тяжести работы по исполнению нацпроектов перенесен в правительство».

Правительство достаточно давно занимается темой регионов, отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: например, между вице-премьерами разделяли кураторство федеральных округов. «А в условиях нарастающего вала количества KPI, которые обрушиваются на губернаторов, у Белого дома тоже появляются свои способы оценки», – отметил он. Но прямого влияния на губернаторов, к примеру на их кадровые перспективы, такие оценки обычно не оказывали, отметил он.

А глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что «есть разница между обратной связью по качеству конкретных мер и госуслуг и социологической оценкой удовлетворенности граждан»: «В случае с правительством обратная связь привязана к конкретным зонам ответственности в том числе и в региональном измерении (работа ФОИВ в регионах). Это элемент системы контроля и управления».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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