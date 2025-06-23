К «дашборду губернаторов» подключены 43 региона, рассказал Дмитрий Григоренко

К «дашборду губернаторов» подключены 43 региона, рассказал Дмитрий ГригоренкоНовое технологическое решение необходимо для контроля за выполнением нацпроектов
Глава аппарата правительства – вице-премьер Дмитрий Григоренко на площадке ПМЭФа провел закрытую встречу с губернаторами. На ней присутствовали 46 глав регионов, региональные и федеральные чиновники. Как рассказали «Ведомостям» три участника мероприятия, Григоренко представил ряд технологических решений Белого дома, в том числе так называемый «дашборд губернатора», который запустили на базе ГАС «Управление» (ГАСУ).
До конца года его должны начать использовать все регионы, в апреле подключились 28 субъектов, говорил в апреле Григоренко. На ПМЭФе он сообщил, что в системе работает уже 43 территории из 89. Дашборд, как следует из презентации Григоренко, дает возможность мониторить исполнение бюджета, статус обращений в федеральное правительство, реализацию нацпроектов, а также представляет картину по исполнению федеральных поручений и месту региона в федеральных рейтингах.
Как пояснил глава аппарата правительства, существует запрос на рост прозрачности исполнения поручений субъектами Федерации, а «самое главное – когда мы доводим какие-то деньги, используются они или нет».
Вся роспись бюджета структурирована, привязана к конкретным проектам, к конкретным показателям, отметил Григоренко: «Все федеральные деньги, которые мы направляем в субъект Федерации, мы провязываем до конкретного результата. И постепенно <...> мы будем переходить к этой же модели в отношении регионов. Мы хотим понимать, что каждый федеральный рубль использован по назначению и вовремя».
У представителей регионов, отметил Григоренко, много вопросов по работе Белого дома: «Это не черный ящик или магия. Мы какой-то запрос направили, нам нужен какой-то документ, объясните, пожалуйста, что там у вас и как происходит». Кроме того, дашборд настраивается под задачи регионов: его можно дополнить любой информацией по субъекту, которую тот считает нужной, отметил Григоренко.
Отдельно в дашборде подсвечиваются красные элементы. «Красный – это значит не выполнено, – сказал вице-премьер. – У нас в аппарате правительства все, что не выполнено, на еженедельных оперативках равноценно расстрелу <...> У моих сотрудников стоит очень простая задача [по поручениям, которые даны]: чтобы красного не было».
И хотя реплик со стороны регионов было немного, на этот счет уточняющий вопрос Григоренко задал зампредседателя правительства Чечни Рустам Шаптукаев. Он отметил, что у нас «большинство показателей, и национальных проектов, и контрольных точек, курируются профильными федеральными министерствами, ведомствами». Он попросил дать регионам возможность обращаться к федералам для подтверждения, меняется ли показатель. Это нужно, посчитал региональный чиновник, чтобы не получилось так, что «глава субъекта открыл свою страничку в ГАСУ, посмотрел и увидел у себя 30% исполнения, [такой] рейтинг главы субъекта».
Тут, отметил Григоренко, «задача не оценить вас», предложив обсуждать то, что регионам может не нравиться в методике. Глава аппарата правительства подчеркнул, что цели проверять высших должностных лиц у Белого дома не стоит: важны «нацпроекты и исполнение, процентовки выполнения счетных мероприятий внутри нацпроектов».
Частью дашборда является также обратная связь, сказал Григоренко. Речь идет прежде всего об обращениях граждан через систему госуслуг и региональные порталы. Он добавил, что при выработке решений важно принимать во внимание комментарии людей, особенно те, что носят системный характер: «На дашборде можно настроить аналитику по субъекту, муниципалитету или даже объекту».
Задумка заключается в повышении эффективности и качества регионального управления через прямое взаимодействие Белого дома и губернаторов, считает политолог Константин Калачев: «Центр тяжести работы по исполнению нацпроектов перенесен в правительство».
Правительство достаточно давно занимается темой регионов, отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: например, между вице-премьерами разделяли кураторство федеральных округов. «А в условиях нарастающего вала количества KPI, которые обрушиваются на губернаторов, у Белого дома тоже появляются свои способы оценки», – отметил он. Но прямого влияния на губернаторов, к примеру на их кадровые перспективы, такие оценки обычно не оказывали, отметил он.
А глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что «есть разница между обратной связью по качеству конкретных мер и госуслуг и социологической оценкой удовлетворенности граждан»: «В случае с правительством обратная связь привязана к конкретным зонам ответственности в том числе и в региональном измерении (работа ФОИВ в регионах). Это элемент системы контроля и управления».