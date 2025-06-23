К «дашборду губернаторов» подключены 43 региона, рассказал Дмитрий Григоренко

И хотя реплик со стороны регионов было немного, на этот счет уточняющий вопрос Григоренко задал зампредседателя правительства Чечни Рустам Шаптукаев. Он отметил, что у нас «большинство показателей, и национальных проектов, и контрольных точек, курируются профильными федеральными министерствами, ведомствами». Он попросил дать регионам возможность обращаться к федералам для подтверждения, меняется ли показатель. Это нужно, посчитал региональный чиновник, чтобы не получилось так, что «глава субъекта открыл свою страничку в ГАСУ, посмотрел и увидел у себя 30% исполнения, [такой] рейтинг главы субъекта».