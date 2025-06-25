Оппозиционные фракции в МГД все чаще соглашаются с парламентским большинством

В ходе этого же заседания был заслушан проект бюджета Москвы на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. – его рассмотрение стало наиболее длительным относительно других вопросов (порядка трех часов на три чтения). Ко второму чтению проекта поступило лишь шесть поправок от КПРФ – каждая из них была единогласно отклонена (от 39 до 42 голосов против). Например, коммунисты предлагали заложить финансирование для повышения в 2025 г. размера ежемесячных городских социальных доплат пенсионерам на уровень роста цен (10%) – до 26 950 руб.