Оппозиционные фракции в МГД все чаще соглашаются с парламентским большинством

Оппозиционные фракции в МГД все чаще соглашаются с парламентским большинствомПо большинству вопросов на 10 заседаниях депутаты голосовали «за»
Депутаты нового, восьмого, созыва Московской городской думы (МГД) уйдут на летний перерыв, как ожидается, в конце июня. В пресс-службе столичного парламента сообщили, что заключительное заседание весенней сессии состоится 25 июня.
По итогам первой сессии нового созыва, как подсчитали «Ведомости», представители оппозиционных фракций из 103 рассмотренных вопросов во время 10 заседаний проголосовали только против трех принятых законопроектов в ходе их рассмотрения. Чаще всех оппонировали парламентскому большинству Александр Даванков от «Новых людей» и депутат от КПРФ Вячеслав Арбузов.
Из 10 заседаний шесть прошли практически в полном согласии – ни по одному проекту закона (не считая поправок оппозиции, вынесенных на отдельное голосование) депутаты не высказались против: 16 октября (10 вопросов) и 25 декабря (11 вопросов) 2024 г., 19 февраля 2025 г. (9 вопросов), 19 марта (12 вопросов, по одному постановлению, касающемуся кадровых перестановок внутри МГД, был один анонимный голос против), 16 апреля (11 вопросов), 21 мая (7 вопросов).
В текущем созыве фракции наконец-то стали друг друга понимать, настало «какое-то единение», отмечает депутат Мосгордумы от «Единой России» Надежда Перфилова (в столичном парламенте с 2014 г.). Вопросы, которые поднимает Мосгордума, «важны для всех независимо от партийной принадлежности», говорит она, поэтому в стенах московского парламента идет «хороший разговор, спор по делу».
Кроме того, в новом созыве нет депутатов, которым «все было не так», – в качестве примера Перфилова привела независимого народного избранника Евгения Ступина
«Ведомости» направили запрос председателю московского парламента Алексею Шапошникову, его представитель пообещал дать комментарий позднее.
В новом созыве у «Единой России» 38 из 45 мандатов, три места удалось заполучить коммунистам, по одному мандату у «Справедливой России» и у впервые образованной фракции «Новых людей», два – у ЛДПР (Мария Воропаева и Петр Потапов). В 2019 г. 20 мандатов принадлежало оппозиции: 13 было у КПРФ, четыре достались «Яблоку» и три – «Справедливой России». Оставшиеся 25 кресел отошли кандидатам, которых поддержал мэр Москвы Сергей Собянин (тогда единороссы официально не выдвинули ни одного кандидата).
Изменился ландшафт
В 2024 г. в столице «достаточно серьезно» изменился политический ландшафт – группа жителей столицы, поддерживающих власть, существенно увеличилась, а количество сторонников оппозиции – уменьшилось, говорит глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Подавляющее большинство избранных депутатов Мосгордумы – это те кандидаты, которые поддерживали программу развития Москвы, предложенную мэром. Поскольку в МГД большинство составляют депутаты от «Единой России», следует говорить о том, что деятельность парламента отражает текущую политическую реальность, т. е. существующие запросы и настроения москвичей», – сказал он «Ведомостям».
Нынешний созыв Мосгордумы отличается от предыдущего в том числе характером проведения заседаний. «Все, кто следил за городской <...> политической повесткой, привыкли к довольно ярким заседаниям с различными выходками, демонстрации различных символов», – констатирует политолог Александр Асафов. Сейчас же парламентская оппозиция предлагает рациональные предложения. «И уже среди этих 10 заседаний нет ни одного, которое бы уходило далеко в ночь, как это было ранее», – ностальгически резюмировал политолог.
Оппозиция стала менее активна «в части самопиара», заметен настрой депутатов на конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, обращает внимание политолог Константин Калачев. «Количество принятых постановлений и законов говорит само за себя, качество законодательной деятельности выросло», – отметил он. По оценке политолога Дмитрия Еловского, это разница в первую очередь «стилистическая».
Депутаты нового, восьмого, созыва Московской городской думы (МГД) уйдут на летний перерыв, как ожидается, в конце июня. В пресс-службе столичного парламента сообщили, что заключительное заседание весенней сессии состоится 25 июня.
По итогам первой сессии нового созыва, как подсчитали «Ведомости», представители оппозиционных фракций из 103 рассмотренных вопросов во время 10 заседаний проголосовали только против трех принятых законопроектов в ходе их рассмотрения. Чаще всех оппонировали парламентскому большинству Александр Даванков от «Новых людей» и депутат от КПРФ Вячеслав Арбузов.
Из 10 заседаний шесть прошли практически в полном согласии – ни по одному проекту закона (не считая поправок оппозиции, вынесенных на отдельное голосование) депутаты не высказались против: 16 октября (10 вопросов) и 25 декабря (11 вопросов) 2024 г., 19 февраля 2025 г. (9 вопросов), 19 марта (12 вопросов, по одному постановлению, касающемуся кадровых перестановок внутри МГД, был один анонимный голос против), 16 апреля (11 вопросов), 21 мая (7 вопросов).
В текущем созыве фракции наконец-то стали друг друга понимать, настало «какое-то единение», отмечает депутат Мосгордумы от «Единой России» Надежда Перфилова (в столичном парламенте с 2014 г.). Вопросы, которые поднимает Мосгордума, «важны для всех независимо от партийной принадлежности», говорит она, поэтому в стенах московского парламента идет «хороший разговор, спор по делу».
Кроме того, в новом созыве нет депутатов, которым «все было не так», – в качестве примера Перфилова привела независимого народного избранника Евгения Ступина (считается в РФ иноагентом), которого досрочно лишили полномочий 8 мая 2024 г. «В этом созыве стало меньше пиара, стараемся больше делать практической работы», – признался в беседе с «Ведомостями» руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
«Ведомости» направили запрос председателю московского парламента Алексею Шапошникову, его представитель пообещал дать комментарий позднее.
В новом созыве у «Единой России» 38 из 45 мандатов, три места удалось заполучить коммунистам, по одному мандату у «Справедливой России» и у впервые образованной фракции «Новых людей», два – у ЛДПР (Мария Воропаева и Петр Потапов). В 2019 г. 20 мандатов принадлежало оппозиции: 13 было у КПРФ, четыре достались «Яблоку» и три – «Справедливой России». Оставшиеся 25 кресел отошли кандидатам, которых поддержал мэр Москвы Сергей Собянин (тогда единороссы официально не выдвинули ни одного кандидата).
Против чего выступали депутаты
Первым предметом дискуссии был закон об объектах культурного наследия (обсуждение проходило на третьем заседании 13 ноября 2024 г.). Против проголосовал один депутат – коммунист Арбузов, который никак не высказался, несмотря на наводящие вопросы спикера московского парламента. Одна из норм принятого закона обязывает правообладателя обеспечить доступ представителей уполномоченного органа к памятникам истории и культуры для их обследования.
В ходе этого же заседания был заслушан проект бюджета Москвы на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. – его рассмотрение стало наиболее длительным относительно других вопросов (порядка трех часов на три чтения). Ко второму чтению проекта поступило лишь шесть поправок от КПРФ – каждая из них была единогласно отклонена (от 39 до 42 голосов против). Например, коммунисты предлагали заложить финансирование для повышения в 2025 г. размера ежемесячных городских социальных доплат пенсионерам на уровень роста цен (10%) – до 26 950 руб.
За исключением коммунистов все фракции поддержали проект бюджета, три депутата КПРФ против не голосовали, а воздержались. Проект бюджета похвалили лидеры «Справедливой России», «Единой России» и «Новых людей». «Это пример эффективной, слаженной и конструктивной работы столичного парламента на благо москвичей. Нынешний бюджет стал третьим, сверстанным в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств», – сказал по итогам принятия Шапошников.
11 декабря на четвертом заседании нового созыва дебютировал с отказным голосованием Даванков – он единственный выступил против принимаемых Мосгордумой в первом чтении поправок к федеральному законодательству, которые позволили бы столичным властям использовать камеры, беспилотные аппараты и нейросети для надзора за памятниками архитектуры, стройками, экологической обстановкой, жилищной политикой и др.
На заседании 29 января против повышения штрафов в 10 раз (до 50 000 руб.) для юрлиц за размещение автомобилей на платных парковках проголосовали сразу три депутата. Ими стали Даванков и коммунисты Арбузов и Зубрилин.
На заседании 21 мая фракция КПРФ представила свои поправки к закону о физкультуре и спорте (он приводился в соответствие с федеральным законодательством), а также к закону, который ввел штраф размером в 5000 руб. за отсутствие аттестации у водителей легкового такси (коммунисты предложили снизить его до 2000 руб.), но их большинством голосов отклонили. Несмотря на возражения в виде поправок, оба закона были приняты единогласно.
Изменился ландшафт
В 2024 г. в столице «достаточно серьезно» изменился политический ландшафт – группа жителей столицы, поддерживающих власть, существенно увеличилась, а количество сторонников оппозиции – уменьшилось, говорит глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Подавляющее большинство избранных депутатов Мосгордумы – это те кандидаты, которые поддерживали программу развития Москвы, предложенную мэром. Поскольку в МГД большинство составляют депутаты от «Единой России», следует говорить о том, что деятельность парламента отражает текущую политическую реальность, т. е. существующие запросы и настроения москвичей», – сказал он «Ведомостям».
Нынешний созыв Мосгордумы отличается от предыдущего в том числе характером проведения заседаний. «Все, кто следил за городской <...> политической повесткой, привыкли к довольно ярким заседаниям с различными выходками, демонстрации различных символов», – констатирует политолог Александр Асафов. Сейчас же парламентская оппозиция предлагает рациональные предложения. «И уже среди этих 10 заседаний нет ни одного, которое бы уходило далеко в ночь, как это было ранее», – ностальгически резюмировал политолог.
Оппозиция стала менее активна «в части самопиара», заметен настрой депутатов на конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, обращает внимание политолог Константин Калачев. «Количество принятых постановлений и законов говорит само за себя, качество законодательной деятельности выросло», – отметил он. По оценке политолога Дмитрия Еловского, это разница в первую очередь «стилистическая».