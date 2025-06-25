К дистанционному электронному голосованию добавилась Удмуртия

К дистанционному электронному голосованию добавилась УдмуртияТеперь такой формат голосования на выборах 2025 года ожидается в 24 регионах
Центризбирком (ЦИК) на заседании комиссии 25 июня согласовал проведение в Удмуртии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на дополнительных выборах депутатов республиканского Госсовета и выборах депутатов городских дум Ижевска и Можги. Указанные избирательные кампании касаются 549 320 избирателей (47,1% от их общего числа в республике).
Удмуртия стала 24-м регионом, который в ходе единого дня голосования 14 сентября (ЕДГ) апробирует такой формат волеизъявления. Выборы разного уровня пройдут в этот день в 81 регионе.
Необходимость внедрения ДЭГ – запрос избирателей, который поддержали большинство политических партий региона, уверяла московских коллег по видеосвязи председатель регионального избиркома Светлана Пальчик. С технической точки зрения регион также готов к внедрению этой новации: показатели по покрытию сотовой связью региона и обеспечению широкополосного доступа к интернету приближается к 100%, добавила она. «Перед тем как подавать заявку в ЦИК, мы провели множество консультаций с коллегами из других субъектов, кто уже имеет опыт проведения ДЭГа. Таким образом, мы значительно усилили свою теоретическую подготовку», – заявила Пальчик.
Где будут выбирать
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по освободившимся одономандатным округам проводиться не будут – это связано с недавно принятыми поправками в избирательное законодательство.
«Должен сказать, что я был на заседании комиссии [избиркома Удмуртии], видел, с каким единодушием члены комиссии и представители практически всех партий, которые представлены в Госсовете, органах местного самоуправления, обсуждали идею проведения дистанционного электронного голосования в республике», – поддержал Пальчик член ЦИК Евгений Шевченко. Аналогичное обсуждение, по его словам, состоялось и в региональной общественной палате: «В регионе есть специалисты, которые готовы профессионально наблюдать за проведением ДЭГа как в помещении территориальной избирательной комиссии, так и на специальном портале»
«Мы сегодня в очередной раз, промежуточно, надеюсь, завершающее решение приняли по ДЭГу», – резюмировал зампред ЦИК Николай Булаев.
11 июня ЦИК принял постановление, согласно которому ДЭГ на предстоящих региональных выборах будет применяться в 23 субъектах (при этом изначально подали заявку 34 региона). Тогда было решено, что на всех уровнях кампаний ДЭГ будет в Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областях, Севастополе и Ненецком автономном округе. И еще в пяти регионах этот формат волеизъявления будет применяться на отдельных кампаниях: в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях. Теперь с учетом Удмуртии суммарно смогут посредством ДЭГа проголосовать порядка 20,2 млн избирателей в более 280 кампаниях.
Это право каждого региона – ходатайствовать о внедрении ДЭГа в текущем электоральном цикле или нет, говорила на заседании комиссии 11 июня глава ЦИК Элла Памфилова. Представители субъектов РФ взвешивают свои возможности, соизмеряют их с требованиями ЦИК (например, охват региона интернетом), и после комиссия решает, стоит ли согласовывать заявку или нет. «Мы очень осторожно, очень аккуратно подходим к этому, мы никогда не навязываем [тот или иной формат голосования], мы не действуем тоталитарно, мы не действуем по-большевистски в том смысле, что не заставляем никого», – указала она.
Чрезвычайное голосование
География применения ДЭГа сейчас ограничена только информационными мощностями и, как только серверы Минцифры смогут справиться с большим объемом данных, можно ожидать резкого увеличения числа регионов с ДЭГом уже на выборах в Госдуму в 2026 г., говорит электоральный юрист Олег Захаров.
В Удмуртии предстоят выборы депутатов гордумы Ижевска, скорее всего, в этом регионе решили провести генеральную репетицию перед кампанией в Госдуму, где ДЭГ точно будет востребован, предположил эксперт.
Такой формат голосования сейчас входит в стадию стабильного способа реализации активного избирательного права, т. е. избиратели должны сознавать, что это удобно, «всерьез и надолго», сказал юрист Гарегин Митин. Но, как отмечал он ранее, есть «отдельные вопросы» к стабильности интернет-соединения в регионах, где иногда летают дроны, например, в Московской области. «Важно, чтобы голоса избирателей не "пропали" в случаях сбоев соединения», – обратил внимание Митин.