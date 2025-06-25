К дистанционному электронному голосованию добавилась Удмуртия

В 2025 г. единый день голосования охватит 81 регион России, где пройдет более 5000 избирательных кампаний. Будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, а участие в голосовании смогут принять порядка 55 млн избирателей.

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по освободившимся одономандатным округам проводиться не будут – это связано с недавно принятыми поправками в избирательное законодательство.