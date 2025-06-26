НАТО пообещало Трампу нарастить военные расходы до 5% ВВП

НАТО пообещало Трампу нарастить военные расходы до 5% ВВПУкраина не стала главной темой саммита блока
Страны – члены НАТО обязуются к 2035 г. увеличить ежегодные оборонные расходы до 5% от ВВП, говорится в совместной декларации саммита альянса, состоявшегося в нидерландской Гааге 24–25 июня. Как сообщали в преддверии саммита многие СМИ, включая агентство Reuters, основная тема мероприятия – увеличение расходов. Не в последнюю очередь это было связано с визитом президента США Дональда Трампа, который уже на протяжении многих лет критикует партнеров за недофинансирование.
Согласно тексту декларации, к 2035 г. они станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО, а также будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.
На пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, который изо всех сил пытался и пытается сохранить позитивную динамику отношений с Трампом, президент США выразил свой энтузиазм по поводу договоренностей о расходах: «Я просил их 5% <...> и они это делают <...> Это большое событие. НАТО станет очень сильным». Он также подтвердил приверженность США обязательствам коллективной безопасности, прописанным в ст. 5 устава НАТО, хотя ранее не раз намекал на неоднозначность своей позиции.
Но есть две детали, которые могут огорчить Трампа. Во-первых, к договоренности про 5% не присоединилась Испания. Об этом за несколько дней до саммита просил лично премьер-министр страны Педро Санчес. Рютте пошел ему навстречу. Во-вторых, в совместном заявлении записана возможность пересмотреть условия по отчислениям в оборонный бюджет в 2029 г., т. е. когда Трамп уже не будет президентом.
Нынешний целевой показатель в 2% – часть соглашения, достигнутого министрами обороны стран – членов НАТО в 2006 г. Оно предписывало постепенно увеличить минимальный уровень ежегодных расходов на оборону до 2% ВВП. Согласно данным НАТО, когда Трамп стал президентом в 2017 г., из 27 (на тот момент) членов блока только пять удовлетворяли этому требованию. К концу президентства Трампа их количество увеличилось до 10 (включая США). По данным официальной статистики НАТО, к 2025 г. цель в 2% соблюдают уже 23 члена альянса.
На полях саммита Трамп также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор продлился около 40 минут. По словам Зеленского, он был содержательным. «Ценим внимание и готовность помогать приближению мира», – написал он в своем Telegram-канале 25 июня. Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня. «Я просто хотел узнать, как у него дела», – сказал президент США. Ранее, как сообщали источники Bloomberg, на закрытом заседании Трамп заявил о необходимости решать этот вопрос, так как ситуация «полностью вышла из-под контроля».
Стоит отметить, что Россия упоминается как долгосрочная угроза в декларации гаагского саммита НАТО один раз, хотя в аналогичном документе НАТО за 2024 г. она упоминалась 43 раза. В нынешней версии заявления Украина упоминается только два раза в контексте необходимости оказания поддержки, в версии 2024 г. – 65.
Тема конфликта на Украине отходит на второй план, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров. Для самого президента США приоритетнее ситуация на Ближнем Востоке, полная солидарность насчет поддержки Израиля и при необходимости усиление давления на Тегеран. Украина же впервые перестает быть актуальной. Трамп попытается сместить фокус НАТО в сторону Ближневосточного региона, а несговорчивый Иран будет представлен основной угрозой Западу. Спекуляции Трампа вокруг ст. 5 устава НАТО и гарантии безопасности США – это, возможно, сигнал о том, что США не вступятся за Украину при любом раскладе, но также они рассчитаны на понуждение европейских союзников к увеличению трат, резюмирует Кочегуров.
В реальности никто не будет поддерживать увеличение расходов на оборону до 5%, но большинство стран формально согласились на это, а Трамп запишет себе в заслугу, заметил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он объяснил, что президенту США важно, чтобы европейцы направляли значительную часть своих новых расходов в американский ВПК, стимулируя его. Помимо этого Трамп будет требовать от европейцев, чтобы они, с одной стороны, не вмешивались в американские дела и «просто наблюдали» за ходом переговоров с Россией, а с другой – поддерживали его в китайской политике, присоединясь к ограничительным мерам в отношении Пекина.