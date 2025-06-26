НАТО пообещало Трампу нарастить военные расходы до 5% ВВП

В реальности никто не будет поддерживать увеличение расходов на оборону до 5%, но большинство стран формально согласились на это, а Трамп запишет себе в заслугу, заметил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он объяснил, что президенту США важно, чтобы европейцы направляли значительную часть своих новых расходов в американский ВПК, стимулируя его. Помимо этого Трамп будет требовать от европейцев, чтобы они, с одной стороны, не вмешивались в американские дела и «просто наблюдали» за ходом переговоров с Россией, а с другой – поддерживали его в китайской политике, присоединясь к ограничительным мерам в отношении Пекина.