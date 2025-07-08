МИД оценит эффективность продвижения русского языка в Азербайджане

МИД оценит эффективность продвижения русского языка в АзербайджанеСоцисследование за 34,8 млн рублей также проведут в Узбекистане и странах дальнего зарубежья
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Министерства иностранных дел (МИД) проведет социологическое исследование о продвижении русского языка за рубежом, в частности в Азербайджане. Соответствующий тендер на 34,8 млн руб. выиграл ВЦИОМ, обратили внимание «Ведомости». На вопрос, повлияло ли как-то обострение отношений между Россией и Азербайджаном на планы по проведению там исследования, гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров указал: «Эскалации приходят и уходят...» Само же изучение еще не началось, «тендер только выиграли, контрактуемся пока», уточнил он.
Также эффективность мероприятий по поддержке русского языка изучат в Узбекистане и странах дальнего зарубежья – Венесуэле, Индии, Китае, ОАЭ. В 2024 г. ВЦИОМ впервые расширил географию работы и изучил вопрос о состоянии русского языка в Израиле, Индии, Казахстане, Китае, на Кубе и в Египте.
Метод исследования сейчас предлагается выбрать заказчику, но он должен быть по возможности один для всех стран: в ходе соцопроса в онлайн-формате в каждом государстве должны опросить не менее 1500 респондентов, путем телефонного разговора и личного интервью – не меньше 1000. Помимо самого исследования ВЦИОМ должен будет провести экспертизу показателей использования русского языка за рубежом и разработать рекомендации по повышению его привлекательности в указанных странах. Экспертизу проведут 10 специалистов в сфере лингвистики, международных отношений, культурологии и СМИ, указывается в техзадании. По итогам экспертных интервью в Москве проведут тематический круглый стол.
Чей это вопрос
Продвижением русского языка за рубежом занимаются МИД, Россотрудничество, Минобрнауки и другие профильные ведомства. По линии Россотрудничества, как подтвердили «Ведомостям» в ведомстве, в его представительствах («Русский дом») в 2024 г. за границей обучались русскому языку порядка 14 000 человек. Всего у Россотрудничества 87 «Русских домов» в 71 стране. Приоритет агентство отдает странам СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан). При этом деятельность единственного азербайджанского отделения в Баку, действующего с 1997 г., была приостановлена в 2025 г. Такое решение пресс-секретарь азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде объяснил отсутствием у представительства юридической регистрации.
По данным Россотрудничества на 2023 г., среди всех государств Центральной Азии по количеству русскоязычных школ лидирует Казахстан – там их 3606. В Узбекистане школ с русским языком обучения, в том числе по смешанному типу, чуть более 1000, в Киргизии – 751, в Таджикистане – 200, в Туркмении – 71 школа, приводила данные «Российская газета» со ссылкой на ведомство.
«Ведомости» направили запрос в Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина с вопросом о том, в каких из названных стран вопрос продвижения русского языка наиболее приоритетен.
Почему взялись за язык
В связи с обострением отношений Москвы и Баку в начале июля в социальных сетях была опубликована информация о распространении «официального уведомления» от имени правительства Азербайджана, в котором говорилось о приостановке обучения на русском языке в учебных заведениях республики. Но 2 июля пресс-служба министерства науки и образования республики опровергла эту информацию.
Индия и ОАЭ – разный подход
В Индии русский язык не является широко распространенным направлением для изучения среди индийцев, это больше нишевая история и в его изучении заинтересованы лишь некоторые специалисты, утверждает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Ирина Колгушкина. В системе высшего образования Индии русский язык и русская литература преподаются в ограниченном числе высших учебных заведений – примерно в 30 университетах и в ряде колледжей, указала эксперт. Самые популярные вузы с такой опцией – Университет Джавахарлала Неру и Делийский университет, оба находятся в столице Индии Нью-Дели, добавила Колгушкина. В Индии также есть курсы изучения российской истории, российской экономики, российских внутренних и внешнеполитических процессов, но такие программы также не очень популярны и преподаются только в крупнейших вузах страны, говорит эксперт.
Сейчас о серьезном продвижении русского языка в Азербайджане и Узбекистане речи не идет, скорее о сохранении тех позиций, которые остались, отмечает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. В крупных городах, например Баку и Ташкенте, в этом плане все «более-менее нормально» – там с советского времени остались хорошие элитные школы и университеты, есть русские секторы, которые довольно популярны, но в провинции «ситуация гораздо сложнее», обращает внимание Притчин.
В Узбекистане, например, изучению русского языка в среднем уделяется два часа в неделю, отметил эксперт. «Конечно же, этого недостаточно», – поделился он. Хотя там есть большая потребность в его изучении, поэтому надо разрабатывать программы поддержки русского языка, учебники и готовить преподавателей, если к этому будут готовы в руководстве государства, заключил Притчин.
Мягкая сила на Кавказе
По оценке завсектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадима Муханова, как до первого обострения с Азербайджаном в связи с катастрофой самолета в конце 2024 г., так и сейчас ситуацию с распространением русского языка и обучением на нем в Азербайджане можно назвать статичной. Такая ситуация сохраняется последние 10 лет, примерно с 2014 г. – в стране около 300 школ с обучением на русском языке из более чем 4000 действующих общеобразовательных учреждений, отметил он. Число русскоязычных всю декаду не растет или незначительно сокращается, добавляет Муханов.
Эксперт пока не видит, несмотря на сообщения в азербайджанских СМИ, каких-либо изменений в образовательной политике Баку в отношении к обучению на русском языке. Если соответствующие решения и будут приняты, то очевидным это станет как минимум с началом следующего учебного года, т. е. осенью. У стабильности числа русскоязычных школ в Азербайджане в течение декады есть прагматичное объяснение: русский язык нужен для поступления в российские вузы и осуществления экономической деятельности с Россией.
14 000 человек
Но «статика» также означает и отсутствие положительной динамики в распространении русского языка и интереса к нему в республике, отмечает Муханов. Оно, объясняет эксперт, определяется ограничением спроса на него потребностями конкретных сфер экономической деятельности вкупе с тем, что реальных интенсивных и качественных действий в виде мероприятий мягкой силы со стороны структур России нет. «В ходе официальных визитов лиц из Москвы и подготовки к ним посещают русскоязычные образцовые школы, готовится позитивная статистика, которая после визита и соответствующих мероприятий забывается до следующего раза, между этими мероприятиями мало что происходит. На ситуацию обращается достаточно мало внимания, и нет каких-то затратных телодвижений в этой области», – уточнил собеседник.
При этом в Азербайджане происходит смена поколений, что отражается на использовании русского языка и его распространенности, напоминает Муханов. И если те, кто старше 40–45 лет, еще вполне активно используют русский язык, иллюстрируя инерцию общего советского языкового, культурного и экономического поля, то люди 35 лет и моложе русский язык используют все реже, так как в нем нет практической необходимости и он не является для них обязательным инструментом медиапотребления, добавляет эксперт.
При этом кавказовед отмечает, что интерес к русскому языку растет в Грузии – исключительно в практической сфере, так как с 2022 г. кратно вырос как грузопоток и товарооборот, так и турпоток вкупе с русскоязычным комьюнити в виде релокантов. И работодателям нужен владеющий русским языком персонал. Но в случае угасания этих факторов интерес к русскому языку упадет и в Грузии, считает эксперт: «Качественного обсуждения на межгосударственном уровне в этом вопросе давно уже не ведется». И тренд будет нисходящим «на фоне все возрастающего культурно-образовательного влияния Турции», считает Муханов.