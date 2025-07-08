МИД оценит эффективность продвижения русского языка в Азербайджане

В ОАЭ количество русскоязычного населения с 2022 г. сильно возросло, в том числе из-за начала спецоперации, обратил внимание научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. «Безусловно, эта русскоязычная община намерена использовать максимум возможностей системы образования. <...> Именно она может быть ключевым интересантом и получателем инициатив в сфере поддержки русского языка», – отметил он. Для арабского населения и приезжих мигрантов русский язык не является инструментом получения дополнительных экономических преференций, поэтому для них он не очень интересен, подчеркнул Лукьянов.

В Индии русский язык не является широко распространенным направлением для изучения среди индийцев, это больше нишевая история и в его изучении заинтересованы лишь некоторые специалисты, утверждает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Ирина Колгушкина. В системе высшего образования Индии русский язык и русская литература преподаются в ограниченном числе высших учебных заведений – примерно в 30 университетах и в ряде колледжей, указала эксперт. Самые популярные вузы с такой опцией – Университет Джавахарлала Неру и Делийский университет, оба находятся в столице Индии Нью-Дели, добавила Колгушкина. В Индии также есть курсы изучения российской истории, российской экономики, российских внутренних и внешнеполитических процессов, но такие программы также не очень популярны и преподаются только в крупнейших вузах страны, говорит эксперт.