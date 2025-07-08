Участие Левченко в выборах губернатора Иркутской области оказалось под вопросом

Кандидат в губернаторы Иркутской области, депутат Госдумы и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко может отказаться сдавать подписи муниципальных депутатов в свою поддержку для продолжения кампании. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с Левченко и ходом его кампании. «Есть риск "самострела", чтобы выглядеть мучеником», – утверждает один из них. Близкий к администрации региона собеседник «Ведомостей» говорит, что на подготовку к «преднамеренному срыву» кампании может указывать заявление, которое выпустил штаб Левченко уже после того, как 18 июня сдал документы в избирком: в нем говорится, что ему не дают собирать муниципальные подписи и оказывают давление на депутатов.