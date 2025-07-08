Участие Левченко в выборах губернатора Иркутской области оказалось под вопросом

Участие Левченко в выборах губернатора Иркутской области оказалось под вопросомВ региональном отделении КПРФ нет единства относительно его кандидатуры
Кандидат в губернаторы Иркутской области, депутат Госдумы и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко может отказаться сдавать подписи муниципальных депутатов в свою поддержку для продолжения кампании. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с Левченко и ходом его кампании. «Есть риск "самострела", чтобы выглядеть мучеником», – утверждает один из них. Близкий к администрации региона собеседник «Ведомостей» говорит, что на подготовку к «преднамеренному срыву» кампании может указывать заявление, которое выпустил штаб Левченко уже после того, как 18 июня сдал документы в избирком: в нем говорится, что ему не дают собирать муниципальные подписи и оказывают давление на депутатов.
«Никто не знает, что у него в голове, трудно делать какие-то предсказания», – заявил «Ведомостям» источник в Иркутском обкоме КПРФ.
Для выдвижения кандидата нужно собрать 239 подписей депутатов и глав, в том числе 40 – «верхнего уровня» (городские, муниципальные округа). По сведениям «Ведомостей», у КПРФ хватает формально связанных с партией депутатов и глав как нижнего, так и верхнего уровня (252 и 42 соответственно). Однако, как говорит близкий к администрации источник «Ведомостей», после ухода Левченко с должности губернатора некоторые «не хотят подписываться за человека, который фактически исчез на несколько лет из повестки». А штаб сам не ведет активного сбора подписей и не дошел до многих территорий, заявил источник.
На выборы губернатора Иркутской области выдвинулись единоросс-губернатор Игорь Кобзев, Левченко, Виктор Галицков (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия – За правду»), а также самовыдвиженцы Александр Плескач и Сергей Гагаркин. Документы на регистрацию должны быть представлены в региональный избирком в период с 20 по 30 июля.
О шансах Левченко пройти муниципальный фильтр 24 июня публично высказался депутат иркутского заксобрания от КПРФ Анатолий Обухов. В своем Telegram-канале он заявил, в частности, что «власти дадут Сергею Георгиевичу пройти муниципальный фильтр и обеспечат регистрацию кандидатом в губернаторы», так как тот помогает «в легитимизации победы кандидата от партии власти».
«Руководству партии поддержка активистов не нужна, – заявил Обухов "Ведомостям". – На местах коммунисты тихо саботируют эти выборы. Например, пачками выбрасывая газету областного отделения «Приангарье».
В региональном КПРФ всегда были внутренние сложные отношения, отмечает политолог Дмитрий Еловский . «Как и в самой Иркутской области много элитных групп, которые друг с другом то воюют, то в союзе, так и в обкоме КПРФ всегда были разные группы. Так что эта ситуация в общем-то не новая и слабо на позиции Левченко влияет», – сказал он «Ведомостям».
По словам эксперта, сейчас шансы у любого кандидата от КПРФ [самостоятельно] преодолеть муниципальный фильтр стремятся к нулю. Но из политической и электоральной логики партия должна участвовать в кампаниях такого уровня, даже без перспектив победить, подчеркнул он.
У Левченко есть большие шансы преодолеть муниципальный фильтр без помощи «Единой России» и, скорее всего, он его преодолеет, считает политконсультант Олег Бондаренко. «Он реально, всерьез, хочет побороться и даже предполагает возможность выиграть. Тем более что у «Единой России» ситуация не самая радужная. Нас ждет интересная баталия в Приангарье», – сообщил Бондаренко «Ведомостям».
По словам самого Левченко, депутатов для прохождения муниципального фильтра у КПРФ «с запасом». «Ну, это процесс [сбора подписей]. Мы этим делом активно занимаемся. Мы уже подходим к необходимому количеству – чтобы [было] 239 подписей плюс еще 11, 250 мы имеем право сдавать. <...> Но трудностей хватает, как всегда, потому что наши оппоненты боятся моего участия. И мы слышим и видим, как они пытаются наших депутатов всячески отговорить от того, чтобы они подписывались [за меня]», – сказал он «Ведомостям».
По некоторым парламентариям, особенно бюджетникам, «есть некоторые трудности», отметил он. «Мы убеждаем, что нужно не обращать внимания на все призывы, которые идут со стороны <...> правящего режима [не подписывать за Левченко]. Но это политическая борьба, что вы хотите?» – подчеркнул первый секретарь обкома КПРФ.
Выступление Обухова в свой адрес он комментировать отказался: «У нас есть официальное положение, принятое ЦК. Мы взаимоотношения внутри партии не выносим в непартийные СМИ. И я это, в отличие от Анатолия Васильевича, строго соблюдаю».
Иркутская область – редкий случай губернаторских выборов с претензией на конкурентность, но сенсаций там вряд ли стоит ожидать, полагает политолог Константин Калачев. «Безусловно, наличие на выборах такого кандидата [как Левченко] легитимизирует Кобзева. При этом Левченко не создает больших рисков, он с большой вероятностью займет второе место, которое подтвердит его лидерство, если результат будет не ниже рейтинга партии. А там [в 2026 г.] и выборы Госдумы», – заявил он «Ведомостям».
Левченко 71 год, он окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Был первым секретарем Ангарского горкома КПСС. В 1994 г. стал депутатом заксобрания Иркутской области, в 1999 г. – депутатом Госдумы по федеральному списку КПРФ. В 2015 г. победил на выборах главы региона во втором туре, получив 56,39% голосов избирателей против 41,45% у врио губернатора Сергея Ерощенко («Единая Россия»). В 2019 г. досрочно ушел в отставку.