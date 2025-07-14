Иркутские коммунисты перед выборами стали фигурантами дела о мошенничестве

Это не первый случай, когда иркутские коммунисты сталкиваются с уголовным преследованием. Левченко досрочно подал в отставку с поста губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 г. (срок его полномочий истекал в 2020 г.), вместо него врио главы региона стал бывший замглавы МЧС Кобзев. В сентябре 2020 г., после выборов губернатора, на которых победил Кобзев, сын Левченко Андрей, депутат заксобрания Иркутской области от КПРФ, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов. В июле 2022 г. суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима. В марте 2023 г. срок был сокращен до шести лет, а уже в мае того же года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении коммуниста.