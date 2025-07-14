Иркутские коммунисты перед выборами стали фигурантами дела о мошенничестве

Иркутские коммунисты перед выборами стали фигурантами дела о мошенничествеОно может быть связано с манипуляциями при оформлении командировок и полетов бизнес-классом
Депутат заксобрания Иркутской области от КПРФ Анатолий Обухов стал обвиняемым в уголовном деле о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В субботу, 12 июля, Кировский райсуд Иркутска избрал ему меру пресечения – запрет определенных действий. Информация о мере пресечения появилась в Telegram-канале Суды_38. При этом в карточке дела соответствующие данные не обновились.
По данным ряда местных медиа, в деле есть и другие фигуранты. Всего, по словам трех источников «Ведомостей» (два – в КПРФ, еще один – близкий к заксобранию) речь идет о пяти коммунистах. Один из собеседников утверждает, что они имеют статус подозреваемых. Из них только Обухов – действующий депутат регионального парламента. Остальные четверо – депутаты заксобрания Иркутской области третьего созыва, включая бывшего депутата Госдумы Андрея Андреева – одного из соратников экс-губернатора Сергея Левченко, отмечают собеседники «Ведомостей».
Дело может быть связано в том числе с манипуляциями при оформлении командировок и полетов бизнес-классом, говорят источники. Якобы, будучи депутатами, они оформляли дорогие билеты, а потом сдавали их или брали места в эконом-классе, объясняет один из собеседников. «Возможно, средства шли в партийную кассу», – говорит он.
Третий созыв иркутского заксобрания (2018–2023) был самым удачным для КПРФ за последние годы. Выборы 2018 г. проходили при губернаторстве Левченко. Тогда за коммунистов проголосовало 34% избирателей, «Единая Россия» получила 27,7%, но тотального большинства и все руководящие посты красные так и не получили из-за голосования по одномандатным округам и расторговки постов.
Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Георгий Камнев сообщил «Ведомостям», что в партии в курсе ситуации с уголовным делом Обухова. Но информацию об участии в нем Андреева он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть. По словам Камнева, пока «никаких серьезных доказательств» коммунисты не увидели.
«Полагаю, что [уголовное дело Обухова] может быть связано с желанием дискредитировать КПРФ прежде всего. Независимо от того, кто как высказывался, это попытка ударить по репутации партии. <...> И предварительно можно сказать, что это имеет некий политический резонанс, связанный с очень важными [губернаторскими] выборами, которые там проходят», – сказал он.
14 сентября пройдут выборы губернатора Иркутской области. Уже второй раз в них участвует действующий глава региона единоросс Игорь Кобзев. Его основным оппонентом эксперты называли 71-летнего Левченко (в 2015 г. выиграл выборы во втором туре, победив единоросса Сергея Ерощенко).
Это не первый случай, когда иркутские коммунисты сталкиваются с уголовным преследованием. Левченко досрочно подал в отставку с поста губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 г. (срок его полномочий истекал в 2020 г.), вместо него врио главы региона стал бывший замглавы МЧС Кобзев. В сентябре 2020 г., после выборов губернатора, на которых победил Кобзев, сын Левченко Андрей, депутат заксобрания Иркутской области от КПРФ, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов. В июле 2022 г. суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима. В марте 2023 г. срок был сокращен до шести лет, а уже в мае того же года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении коммуниста.
Первый секретарь обкома и экс-губернатор Левченко на звонки «Ведомостей» не ответил. Андреев был недоступен для журналистов.
«Ведомости» направили запрос в региональный СК.
В подготовке материала участвовал Георгий Недогибченко