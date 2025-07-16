Что делал Владимир Путин во время визита в Магнитогорск

После этого президент, уже по традиции, пообщался с рабочими ММК. Путин приезжал на комбинат в 2009, 2011, 2012 и 2019 гг. Президент поздравил работников ММК и всех металлургов с предстоящим праздником. «Предприятие у вас, с одной стороны, уже взрослое — 100 лет исполняется, а с другой стороны — молодое: молодеет постоянно. И это очень приятно, потому что, во-первых, вы здесь живете. С точки зрения экологии чрезвычайно важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе», — сказал президент. По его словам, за последние годы руководство комбината и акционеры вложили 90 млрд руб. в модернизацию предприятия.