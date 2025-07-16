Что делал Владимир Путин во время визита в Магнитогорск

Что делал Владимир Путин во время визита в МагнитогорскПрезидент посетил Магнитогорский металлургический комбинат и пообщался с рабочими
Президент Владимир Путин 16 июля приехал с рабочей поездкой в Челябинскую область. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), где пообщался с рабочими, а также приехал в новый парк «Притяжение» в Магнитогорске. Поездка проходит в преддверии Дня металлурга, который будет отмечаться 20 июля. По пути проезда кортежа вдоль дорог были развешены тематические баннеры про металлургов к празднику — с надписью «Горячие сердца, стальной характер».
На ММК президент осмотрел сначала коксовую батарею № 12, которая может выпускать до 2,5 млн т продукции в год (это покрывает половину потребностей комбината). Запустили ее ровно год назад, тогда Путин участвовал в мероприятии по видеоконференцсвязи. Модернизация оборудования на предприятии позволяет сократить выбросы загрязняющих веществ, а также обеспечить безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Затем президенту показали цех машиностроительной продукции, с 2026 г. там начнется производство оборудования, которое импортозаместит технику в горно-металлургической отрасли. Сопровождали Путина на ММК министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и гендиректор ММК Павел Шиляев.
После этого президент, уже по традиции, пообщался с рабочими ММК. Путин приезжал на комбинат в 2009, 2011, 2012 и 2019 гг. Президент поздравил работников ММК и всех металлургов с предстоящим праздником. «Предприятие у вас, с одной стороны, уже взрослое — 100 лет исполняется, а с другой стороны — молодое: молодеет постоянно. И это очень приятно, потому что, во-первых, вы здесь живете. С точки зрения экологии чрезвычайно важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе», — сказал президент. По его словам, за последние годы руководство комбината и акционеры вложили 90 млрд руб. в модернизацию предприятия.
Один из рабочих спросил президента про модернизацию аэропорта в Магнитогорске. По словам Путина, с этого начался его разговор с губернатором, когда они ехали из аэропорта: «Правда, губернатор считает, что полосы уже привели в нормативное состояние. Но у меня возникли сомнения, потому что я почувствовал на себе, что до норматива еще далековато». По его словам, подрядчик сорвал планы, идут судебные разбирательства. На достройку объектов выделено 2,6 млрд руб.
Поинтересовался рабочий и утильсбором на автомобили, поскольку это приводит к повышению цен. Он уточнил, можно ли пересмотреть эту меру. «Мы оказываем поддержку тем, кто покупает машину. Будь то промышленные предприятия или общественный транспорт города закупают, муниципалитеты, области, либо граждане, физические лица. Такие программы всегда имеют место быть, люди на территории работают. И сейчас правительство тоже думает о реализации этих программ. Мы, конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы помочь людям в приобретении и производителям в увеличении выпуска машин, прежде всего отечественных», — сказал Путин.
Еще президенту предложили изменить программу «Молодая семья» так, чтобы выплаты были до рождения ребенка — с обязательством родить ребенка в течение двух-четырех лет. Путин перечислил уже существующие меры поддержки молодых семей с детьми, но сказал, что и этих мер недостаточно с учетом демографических проблем. «Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни», — сказал президент. «Спасибо! Воспользуемся вашим советом», — засмеялся рабочий.
ММК входит в число крупнейших производителей стали, он выпускает пятую часть всей металлопродукции, которая реализуется на внутреннем рынке. Предприятие входит в число системообразующих организаций российской экономики. Коксовая батарея, которую посетил Путин, является самой мощной в России. Это крупнейший инвестпроект ММК за последние годы, генподрядчиком и поставщиком оборудования стала компания Sinosteel из КНР.
После посещения ММК президент по видеоконференцсвязи открыл участок дороги Дюртюли-Ачит протяженностью 275 км — она проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Это часть трассы М-12 «Восток». «С его введением в строй современные автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом — столицей Урала, ведущим научным, промышленным и культурным центром России», — сказал президент. Теперь из Челябинска можно будет быстрее добраться до Казани, Владимира и Москвы. Дальше трассу «Восток» планируется продлить до Тюмени и связать с автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. «Конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР. Это значительно увеличит наши транзитные возможности, трасса будет встроена в международную транспортную архитектуру, станет важной конкурентной логистической артерией», — считает президент. Это мероприятие по открытию новой дороги стало первым, где в качестве нового министра транспорта присутствовал Андрей Никитин.
Затем президент провел встречу с главой региона Алексеем Текслером, а после этого посетил парк «Притяжение».