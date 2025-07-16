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Путин назвал работника ММК «хитрюгой» за идею получить льготную ипотеку авансом

Ведомости

Во время встречи с трудовым коллективом Магнитогорского металлургического комбината (ММК) президент России Владимир Путин в шутку назвал одного из сотрудников «хитрюгой». Рабочий рассказал главе государства, что недавно женился, но откладывает рождение ребенка из-за отсутствия собственного жилья.

Путин заметил, что откладывать пополнение семьи – «ошибка», и напомнил, что при рождении ребенка молодая семья сразу попадает под действие льготных ипотечных программ. В ответ мужчина предложил изменить условия программы «Молодая семья» и выдавать льготный жилищный кредит «авансом», еще до появления ребенка. «Хитрюга», – отреагировал президент.

Глава государства признал, что существующие меры поддержки семей в России расширились, однако их все еще недостаточно, и пообещал продолжить работу над улучшением жилищных программ для молодых родителей.

В ходе той же встречи президент обратил внимание на позднее материнство. Первого ребенка российские женщины сейчас рожают в 28–29 лет, что сокращает возможности для рождения последующих детей. При этом в детях, по мнению главы государства, самое большое счастье и смысл жизни людей.

В указе «О национальных целях» Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости (СКР) до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г. В прошлом году показатель составил 1,4. Как писали «Ведомости», экономисты предложили меры стоимостью 4,4 трлн руб. для улучшения демографии. Это позволит выполнить цель президента по увеличению СКР.

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