Путин назвал работника ММК «хитрюгой» за идею получить льготную ипотеку авансом

В указе «О национальных целях» Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости (СКР) до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г. В прошлом году показатель составил 1,4. Как писали «Ведомости», экономисты предложили меры стоимостью 4,4 трлн руб. для улучшения демографии. Это позволит выполнить цель президента по увеличению СКР.