Путин назвал недостаточными меры поддержки рождаемости в России

С 1 февраля 2025 г. размер маткапитала на первого ребенка составляет 676 300 руб., а на второго ребенка – почти 893 800 руб. Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что правительство думает над модернизацией семейной ипотеки. По оценкам властей, размеры жилья, которое молодые семьи приобретают в ипотеку или с помощью материнского капитала, недостаточны, чтобы задуматься о рождении последующих детей.