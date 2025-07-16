Путин назвал недостаточными меры поддержки рождаемости в России
Президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината затронул проблему демографии. Он отметил, что существующие меры поддержки семей с детьми недостаточны для решения демографических проблем.
Президент обратил внимание на позднее материнство. Первого ребенка российские женщины сейчас рожают в 28–29 лет, что сокращает возможности для рождения последующих детей. При этом в детях, по мнению главы государства, самое большое счастье и смысл жизни людей.
«Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно», – сказал Путин.
С 1 февраля 2025 г. размер маткапитала на первого ребенка составляет 676 300 руб., а на второго ребенка – почти 893 800 руб. Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что правительство думает над модернизацией семейной ипотеки. По оценкам властей, размеры жилья, которое молодые семьи приобретают в ипотеку или с помощью материнского капитала, недостаточны, чтобы задуматься о рождении последующих детей.
В указе «О национальных целях» Путин поручил повысить СКР до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г. В прошлом году показатель составил 1,4, Как писали «Ведомости», экономисты предложили меры стоимостью 4,4 трлн руб. для улучшения демографии. Это позволит выполнить цель президента по увеличению суммарного коэффициента рождаемости (СКР).