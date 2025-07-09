Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Голикова: правительство думает над модернизацией семейной ипотеки

Ведомости

Размеры жилья, которое молодые семьи приобретают в ипотеку или с помощью материнского капитала, недостаточны, чтобы задуматься о рождении последующих детей. Поэтому правительство планирует модернизировать семейную ипотеку. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании партии ЛДПР.

«Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы с вами вместе должны работать», – добавила она (цитата по ТАСС).

Тем не менее Голикова подчеркнула, что на данный момент уровень закредитованности молодых семей достаточно высокий.

По данным Дом.РФ, семейная ипотека остается наиболее востребованной в России. В первой половине 2025 г. на нее пришлось 88% всех выданных кредитов с господдержкой: 187 000 кредитов на 1 трлн руб. – снижение на 11% и 8% соответственно.

В феврале 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что льготная программа семейной ипотеки будет продлена еще на шесть лет – до 2030 г. Все параметры программы и ее условия при этом сохраняются.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных