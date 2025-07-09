Голикова: правительство думает над модернизацией семейной ипотеки
Размеры жилья, которое молодые семьи приобретают в ипотеку или с помощью материнского капитала, недостаточны, чтобы задуматься о рождении последующих детей. Поэтому правительство планирует модернизировать семейную ипотеку. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании партии ЛДПР.
«Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы с вами вместе должны работать», – добавила она (цитата по ТАСС).
Тем не менее Голикова подчеркнула, что на данный момент уровень закредитованности молодых семей достаточно высокий.
В феврале 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что льготная программа семейной ипотеки будет продлена еще на шесть лет – до 2030 г. Все параметры программы и ее условия при этом сохраняются.