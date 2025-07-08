Выдача ипотек в России сократилась почти вдвое в первом полугодии 2025 года

В «Дом РФ» отмечают, что в июне темпы снижения достигли минимальных значений за текущий год, а во второй половине года ожидается замедление спада. Этому может способствовать смягчение денежно-кредитной политики и постепенное снижение ставок: за период с апреля по начало июля средневзвешенные ставки упали на 4 п. п., при этом ключевая ставка снизилась всего на 1 п. п.