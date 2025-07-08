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Выдача ипотек в России сократилась почти вдвое в первом полугодии 2025 года

Ведомости

Российские банки выдали в первой половине 2025 г. ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн руб., что на 47% меньше в денежном выражении и на 55% – в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Дом РФ».

Согласно статистике, было оформлено 340 000 кредитов. Большинство из них – по льготным программам: 212 000 займов на 1,2 трлн руб., что также существенно ниже прошлогодних показателей (–50% в количестве и –46% в объеме). Наиболее востребованной остается программа «Семейная ипотека», на которую пришлось 88% всех выданных кредитов с господдержкой: 187 000 кредитов на 1 трлн руб. – снижение на 11% и 8% соответственно.

В «Дом РФ» отмечают, что в июне темпы снижения достигли минимальных значений за текущий год, а во второй половине года ожидается замедление спада. Этому может способствовать смягчение денежно-кредитной политики и постепенное снижение ставок: за период с апреля по начало июля средневзвешенные ставки упали на 4 п. п., при этом ключевая ставка снизилась всего на 1 п. п.

По итогам 2025 г. в «Дом РФ» прогнозируют выдачу 1–1,2 млн ипотек на общую сумму 3,8–4 трлн руб.

27 июня стало известно, что в 2026 г. может быть запущено предложение по ипотеке для участников специальной военной операции. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что есть поручение президента РФ Владимира Путина по проработке ипотечной поддержки военнослужащих.

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