ГД: ипотека для участников спецоперации может быть запущена в 2026 году
В 2026 г. может быть запущено предложение по ипотеке для участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «РИА Новости».
Аксаков отметил, что есть поручение президента РФ Владимира Путина по проработке ипотечной поддержки военнослужащих.
«Сейчас вопрос изучается. Я думаю, что какой-то вариант, предложение для участников СВО будет», – сказал депутат.
По словам Аксакова, бюджетный процесс должен предоставить возможность субсидировать процентные ставки. При этом важно оценить, какие суммы можно выделить в бюджете на эти цели. Парламентарий также обратил внимание, что, вероятнее всего, программа не распространится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Возможная ставка также находится в стадии обсуждения.
20 июня зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что кабмин временно отложил решение о введении льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет включительно. По его словам, при высокой ключевой ставке любое новое решение по ипотеке понесет за собой большие бюджетные расходы.