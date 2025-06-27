ГД: ипотека для участников спецоперации может быть запущена в 2026 году

По словам Аксакова, бюджетный процесс должен предоставить возможность субсидировать процентные ставки. При этом важно оценить, какие суммы можно выделить в бюджете на эти цели. Парламентарий также обратил внимание, что, вероятнее всего, программа не распространится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Возможная ставка также находится в стадии обсуждения.