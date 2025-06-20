Хуснуллин: решение о льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет отложено
Хуснуллин указал, что при высокой ключевой ставке любое новое решение по ипотеке понесет за собой большие бюджетные расходы.
«И дополнительно сегодня эти деньги компенсировать – это большие затраты. Поэтому пока мы это решение отложили с расчетом, что, может, все-таки ставка снизится, потом мы к этому вопросу еще раз вернемся», – пояснил вице-премьер.
23 мая президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил представить предложения об ипотеке семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Сейчас на нее могут претендовать только семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.
Хуснуллин в апреле говорил, что правительство рассматривает возможность продления программы семейной ипотеки. По его данным, при текущей ставке объем бюджетных затрат превысит 1 трлн руб.