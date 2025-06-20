Хуснуллин: решение о льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет отложено

23 мая президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил представить предложения об ипотеке семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Сейчас на нее могут претендовать только семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.