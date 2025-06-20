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Хуснуллин: решение о льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет отложено

Ведомости

Правительство временно отложило решение о введении льготной ипотеки для семей с детьми в возрасте до 14 лет включительно, сообщил РБК зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин указал, что при высокой ключевой ставке любое новое решение по ипотеке понесет за собой большие бюджетные расходы.

«И дополнительно сегодня эти деньги компенсировать – это большие затраты. Поэтому пока мы это решение отложили с расчетом, что, может, все-таки ставка снизится, потом мы к этому вопросу еще раз вернемся», – пояснил вице-премьер.

23 мая президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил представить предложения об ипотеке семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Сейчас на нее могут претендовать только семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Хуснуллин в апреле говорил, что правительство рассматривает возможность продления программы семейной ипотеки. По его данным, при текущей ставке объем бюджетных затрат превысит 1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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