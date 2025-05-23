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Путин поручил увеличить лимиты льготной ипотеки по количеству членов семьи

Ведомости

Президент Владимир Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготной ипотеки по количеству членов семьи. Перечень таких поручений по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни» опубликован на сайте Кремля.

Такая ипотека будет распространяться только на семьи с детьми, уточняется в документе. Срок представления предложений назначен на 15 июня, ответственные за него – премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, Путин поручил представить предложения о предоставлении ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Сейчас на нее могут претендовать только семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

С 1 января 2025 г. началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Основная цель нацпроекта – повышение качества жизни граждан через комплексное обновление населенных пунктов и создание необходимой инфраструктуры, в том числе и в новых регионах страны, пояснил вице-премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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