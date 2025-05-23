Путин поручил увеличить лимиты льготной ипотеки по количеству членов семьи
Президент Владимир Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготной ипотеки по количеству членов семьи. Перечень таких поручений по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни» опубликован на сайте Кремля.
Такая ипотека будет распространяться только на семьи с детьми, уточняется в документе. Срок представления предложений назначен на 15 июня, ответственные за него – премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кроме того, Путин поручил представить предложения о предоставлении ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Сейчас на нее могут претендовать только семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.
С 1 января 2025 г. началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Основная цель нацпроекта – повышение качества жизни граждан через комплексное обновление населенных пунктов и создание необходимой инфраструктуры, в том числе и в новых регионах страны, пояснил вице-премьер.