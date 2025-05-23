Путин поручил увеличить лимиты льготной ипотеки по количеству членов семьи

Кроме того, Путин поручил представить предложения о предоставлении ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Сейчас на нее могут претендовать только семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.