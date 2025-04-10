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Правительство планирует продлить семейную ипотеку

Ведомости

Правительство рассматривает возможность продления программы семейной ипотеки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью газете «Известия».

При текущей ставке объем бюджетных затрат превысит 1 трлн руб., добавил вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что в планах правительства – расширение программы ипотечного кредитования. Темпы реализации ипотеки на Дальнем Востоке пока не соответствуют ожидаемым показателям, считают власти. Кроме того, предполагается нарастить объемы ипотечного кредитования на новых территориях. Вместе с тем, программа IT-ипотеки сейчас фактически приостановлена из-за отсутствия дополнительной поддержки для банков.

«Самое главное сегодня – создать условия, чтобы люди, которые вложились в жилье, знали, что оно будет достроено», – заявил Хуснуллин.

Власти также планируют увеличить объем субсидируемого кредита. По его словам, 6 млн руб. по России уже не хватает для покупки жилья. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит составляет 12 млн.

В феврале объем выдачи ипотечных кредитов по программам господдержки вырос до 195,8 млрд руб., что на 86,3% больше, чем в январе. Из этой суммы 172,9 млрд руб. пришлось на семейную ипотеку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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