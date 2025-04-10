Правительство планирует продлить семейную ипотеку

Хуснуллин отметил, что в планах правительства – расширение программы ипотечного кредитования. Темпы реализации ипотеки на Дальнем Востоке пока не соответствуют ожидаемым показателям, считают власти. Кроме того, предполагается нарастить объемы ипотечного кредитования на новых территориях. Вместе с тем, программа IT-ипотеки сейчас фактически приостановлена из-за отсутствия дополнительной поддержки для банков.