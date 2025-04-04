Объем выдачи ипотечных кредитов при господдержке вырос на 86,3% в феврале

6 марта «Ведомости» писали, что за февраль 2025 г. банки выдали гражданам кредитов на 538,6 млрд руб., что выше января на 26,1%. В соотношении год к году показатель сократился на 47,8%. Помимо ипотеки аналитики Frank RG наблюдали рост только в сегменте выданных кредитов наличными – на 9,4% до 216,5 млрд руб. Но в количественном выражении выдачи просели относительно января на 4% до 1,5 млн ссуд. Средний объем одного кредита наличными за февраль вырос на 14% и составил 144 100 руб. В сравнении с данными за февраль прошлого года банки выдали ссуд меньше на 47,7% в количественном выражении и на 56% по объему.