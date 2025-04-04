Объем выдачи ипотечных кредитов при господдержке вырос на 86,3% в феврале
В феврале объем выдачи ипотечных кредитов по программам господдержки вырос до 195,8 млрд руб., что на 86,3% больше, чем в январе. Это следует из аналитического бюллетеня Центробанка. Из этой суммы 172,9 млрд руб. пришлось на семейную ипотеку.
В общей массе кредитные организации предоставили 52 600 рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 227,1 млрд руб. против 32 300 рублевых ИЖК на общую сумму 127 млрд руб. месяцем ранее. Тем не менее в годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось на 45% по количеству и 31,8% по объему. На фоне активных мер поддержки средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале снизилась до 7,7% годовых (против 8,3% в январе). Особенно заметно снижение в сегменте ипотеки на готовое жилье – 11,5% против 13,9% месяцем ранее. Банки снижают ставки как в рамках льготных программ, так и на рынке стандартной ипотеки.
Это подогревает спрос, особенно среди заемщиков, которые откладывали покупку жилья в конце 2024 г., ожидая более выгодных условий. Вместе с ростом объемов выдачи увеличился и средний размер ипотечного кредита. В феврале он составил 4,3 млн руб., что на 0,4 млн больше, чем в январе.
6 марта «Ведомости» писали, что за февраль 2025 г. банки выдали гражданам кредитов на 538,6 млрд руб., что выше января на 26,1%. В соотношении год к году показатель сократился на 47,8%. Помимо ипотеки аналитики Frank RG наблюдали рост только в сегменте выданных кредитов наличными – на 9,4% до 216,5 млрд руб. Но в количественном выражении выдачи просели относительно января на 4% до 1,5 млн ссуд. Средний объем одного кредита наличными за февраль вырос на 14% и составил 144 100 руб. В сравнении с данными за февраль прошлого года банки выдали ссуд меньше на 47,7% в количественном выражении и на 56% по объему.
В феврале снижение количества и объема выдач произошло в сегментах автокредитования и POS-кредитов (на местах). Выдачи ссуд на машины составили 70 000 штук на 84 млрд руб., что ниже показателей января на 0,3% и 2% соответственно. В годовой динамике сегмент сокращается четвертый месяц подряд – на 42% по количеству и на 51% по объему. Средний чек кредита на автомобиль снижается уже больше полугода и по итогам февраля составил 1,2 млн руб., потеряв относительно января 2%.