Выдачи ипотеки выросли в феврале после традиционного спада в начале года

Годовое снижение показателей Матенкова связывает с мерами Банка России по охлаждению рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье. Реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 г., когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными, прогнозировал Бабин. По данным Дом.РФ, в конце февраля средневзвешенная ставка в топ-20 банков по ипотеке на новостройки составляла 28,73% (+12,01 п. п. с конца февраля 2024 г.), на вторичное жилье – 29,29% (+12,35 п. п.). Ключевая ставка держится на рекордно высоком уровне с октября 2024 г. – 21%.