Выдачи ипотеки выросли в феврале после традиционного спада в начале года

Выдачи ипотеки выросли в феврале после традиционного спада в начале годаПомимо сезонности драйвером стали программы с господдержкой
Ипотека восстанавливалась в феврале: банки выдали 46 400 кредитов на 218,9 млрд руб., это больше января на 76,1% по количеству и на 79,8% по объему, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Последний раз такими высокими темпами выдачи росли в июне 2022 г. перед окончанием программы льготной ипотеки под 8% – тогда количество ссуд увеличилось за месяц на 77%, объем – на 82%.
Средний чек ипотечного кредита в феврале вырос на 2% до почти 4,72 млн руб.
Но в годовой динамике сегмент сильно отстает от показателей февраля 2024 г.: количество выданных кредитов ниже на 46%, объем – на 33,5%.
Рост в феврале можно назвать сезонным явлением, поскольку январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, говорит старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. Другой драйвер роста – программы господдержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок, говорил ранее начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. По его словам, самой популярной программой остается семейная ипотека – по ней в феврале на рынке в целом было оформлено 6 из 10 кредитов.
Годовое снижение показателей Матенкова связывает с мерами Банка России по охлаждению рынка ипотеки, а также ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье. Реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 г., когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными, прогнозировал Бабин. По данным Дом.РФ, в конце февраля средневзвешенная ставка в топ-20 банков по ипотеке на новостройки составляла 28,73% (+12,01 п. п. с конца февраля 2024 г.), на вторичное жилье – 29,29% (+12,35 п. п.). Ключевая ставка держится на рекордно высоком уровне с октября 2024 г. – 21%.
Всего за февраль 2025 г. банки выдали гражданам кредитов на 538,6 млрд руб., что выше января на 26,1%. В соотношении год к году показатель сократился на 47,8%.
Помимо ипотеки аналитики Frank RG наблюдали рост только в сегменте выданных кредитов наличными – на 9,4% до 216,5 млрд руб. Но в количественном выражении выдачи просели относительно января на 4% до 1,5 млн ссуд. Средний объем одного кредита наличными за февраль вырос на 14% и составил 144 100 руб. В сравнении с данными за февраль прошлого года банки выдали ссуд меньше на 47,7% в количественном выражении и на 56% по объему.
В феврале снижение количества и объема выдач произошло в сегментах автокредитования и POS-кредитов (на местах). Выдачи ссуд на машины составили 70 000 штук на 84 млрд руб., что ниже показателей января на 0,3% и 2% соответственно. В годовой динамике сегмент сокращается четвертый месяц подряд – на 42% по количеству и на 51% по объему. Средний чек кредита на автомобиль снижается уже больше полугода и по итогам февраля составил 1,2 млн руб., потеряв относительно января 2%.
Наибольшее снижение произошло в сегменте POS-кредитов: банки выдали 571 300 кредитов на 19,1 млрд руб., это на 12% и 13% ниже января и на 61% и 50% – год к году. Средний размер POS-кредита снижается с начала года и за февраль потерял 1%, составив 33 400 руб.