На предложение Трампа о покупке оружия для Украины в США отреагировали и структуры Евросоюза. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что предоставленная таким образом помощь будет европейской, а не американской. «Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине, – отметила Каллас. – Мы призываем всех сделать то же самое. Если вы обещали предоставить оружие, но говорите, что заплатит за него кто-то другой, это ведь, получается, не вы его предоставили, не так ли?» А еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул, что пока законы ЕС не позволяют использовать финансы самого союза для закупок вооружения в США. При этом страны Евросоюза могут быть вынуждены задействовать общий кредитный фонд размером в 150 млрд евро для совместных оборонных закупок, что должно высвободить национальные средства для закупок готовой техники в США.