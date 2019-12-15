Не все страны ЕС будут платить за американское оружие для УкраиныУ них нет денег или желания
Страны Евросоюза – Франция, Италия, Венгрия и Чехия – отказались платить за поставки вооружений из США для Украины, сообщило издание Politico. По его сведениям, отказ Парижа от закупок американского оружия объясняется позицией президента Франции Эмманюэля Макрона, согласно которой европейцы должны развивать собственную оборонную индустрию за счет внутренних закупок. Кроме того, у Франции не хватает на это денег: страна пытается преодолеть бюджетный дефицит и потому сталкивается с преградами на пути к наращиванию оборонных расходов.
Бюджетных средств на покупку американского оружия нет и у Италии. Как заявили газете La Stampa источники в итальянском минобороны, речь о таком плане закупок никогда не шла. «У Италии практически нет бюджетных возможностей», – подчеркнули источники. Как пишет La Stampa, в стране «практически не существует бюджетного пространства» для таких трат в отличие от Германии. Кроме того, Италия уже передала Киеву вооружения, конкретно – зенитную ракетную систему Samp-T итальянско-французского производства. Что же касается американских вооружений, то здесь Италия ограничится закупкой партии истребителей F-35 для своих ВВС.
От закупок американских вооружений для Украины отказались и власти Чехии. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что Прага не будет участвовать в такой схеме. «Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах поддержки Украины, таких как чешская инициатива по боеприпасам. Поэтому на данном этапе мы не рассматриваем участие в этой программе», – подчеркнул он в интервью изданию Publico. Согласно чешской инициативе, Украина должна получить около 800 000 снарядов, закупленных в странах Глобального Юга. Также от финансирования поставок американского оружия Украине отказалась Венгрия.
На предложение Трампа о покупке оружия для Украины в США отреагировали и структуры Евросоюза. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что предоставленная таким образом помощь будет европейской, а не американской. «Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине, – отметила Каллас. – Мы призываем всех сделать то же самое. Если вы обещали предоставить оружие, но говорите, что заплатит за него кто-то другой, это ведь, получается, не вы его предоставили, не так ли?» А еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул, что пока законы ЕС не позволяют использовать финансы самого союза для закупок вооружения в США. При этом страны Евросоюза могут быть вынуждены задействовать общий кредитный фонд размером в 150 млрд евро для совместных оборонных закупок, что должно высвободить национальные средства для закупок готовой техники в США.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, в схеме по поставкам вооружений Украине через Европу согласились принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Главным донором закупок является Германия. Как сообщили агентству Reuters высокопоставленные источники в посольствах двух стран из этого списка, их государства узнали о том, что участвуют в схеме Трампа, только после ее объявления. «У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации США только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», – заявил один из дипломатических работников.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц ранее провел с Трампом переговоры и заверил американского лидера, что ФРГ «сыграет решающую роль» в поставках. Как сообщает Politico, Мерц полагает, что закупка американского оружия – один из немногих способов быстро обеспечить Киев всем необходимым с учетом ограниченного потенциала европейского ВПК.
У отказа Макрона покупать американские вооружения есть политические причины, говорит старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев. Французский лидер отстаивает закупку вооружений на европейском треке для поддержки европейских же производителей – например, предлагает вместо американских истребителей покупать французские Rafale. Этот приоритет отечественного производителя и сподвиг Макрона на отказ от приобретения американского вооружения. При этом Трампа французский лидер не боится – по мнению эксперта, Франция со своим развитым ВПК всегда занимала особую позицию, к тому же уже появилось много европейских стран, которые «взяли под козырек» и согласились на закупки у американцев для своих вооруженных сил. К таким странам, отмечает Чихачев, относятся Германия и Польша.
В том, что Чехия вдруг не согласилась на очередное мероприятие по помощи Украине, существует исключительно политическая подоплека, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Антироссийски настроенный премьер Чехии Петр Фиала – самый непопулярный руководитель правительства в Европе, и стал он таким как раз потому, что в своей политике сильно напирал на помощь Украине. Учитывая скорые парламентские выборы – пройдут они в начале октября – и угрожающее коалиции Фиалы поражение, он решил «сбавить обороты» и поумерить риторику относительно поддержки Киева. Кроме того, недовольство чешского населения вызывает и тот факт, что страна приняла больше всех украинских беженцев на душу населения – 400 000 на неполные 11 млн чехов.
Покупать новые американские вооружения для европейских стран весьма накладно – объективно им неоткуда брать на это деньги, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Той же Франции приходится справляться с растущим дефицитом бюджета, при этом все меньше европейцев склонны опасаться гнева Трампа, понимая, что его заявления ситуативны, так что особых последствий ждать не приходится. Таким образом, вперед вырывается Германия, которая стремится взять в свои руки весь процесс помощи Украине. Париж же, считает Камкин, склонен просто спрятаться за Берлином.