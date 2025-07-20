«Русских ранит отсутствие американцев»: что западные СМИ писали про Олимпиаду-80

«Аргументы тех, кто стремится максимально отделить спорт от политики, <...> вполне достойны уважения. В самом СССР есть тоталитарный аппарат, полицейские указы и новые преследования инакомыслящих, но все это не должно заслонять добрую волю тысячи низовых организаторов и искренний интерес, который простые люди испытывают к спорту и проявлениям дружбы. При этом мотивы сторонников бойкота не оспоришь. <...> Если удар и достиг цели, то потому что коммунистические лидеры в вечной погоне за собственной легитимностью хотели выйти с этим праздником на новый уровень признания».