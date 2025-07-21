Губернаторы не везде возглавили списки «Единой России» на выборах в заксобрания

Губернаторы не везде возглавили списки «Единой России» на выборах в заксобранияГлавы Костромской и Курганской областей, а также ЯНАО решили не участвовать в кампаниях
Губернаторы Костромской и Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) не стали выступать в роли «электоральных паровозов» «Единой России» (ЕР) на выборах в региональные парламенты, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября. В остальных восьми субъектах Федерации, где будут избраны депутаты законодательных собраний, губернаторы возглавили партийные списки ЕР. Костромская область – единственный из перечисленных выше субъектов, где помимо заксобрания в ЕДГ-2025 будут избраны губернатор и дума административного центра – Костромы. Этот регион секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев называл одним из самых сложных для партии власти, писали «Ведомости» 15 мая.
Такие решения принимаются прежде всего основываясь на утвержденной региональной стратегии, говорит член генсовета ЕР сенатор Сергей Перминов. «Логика кампаний от региона к региону различна. Как отличаются и стартовые условия, и конфигурации кампаний. Однако это не снимает задач по итоговому результату – победе максимального количества кандидатов, выдвинутых партией, по итогам электорального цикла», – сказал он «Ведомостям».
Как правило, центральную часть в региональных партийных списках перед выборами исключают, как это произошло в Костромской, Курганской областях и ЯНАО, когда губернатору не с руки поддерживать партию своим рейтингом и когда надо лишить оппозиционные партии мандатов по умолчанию, говорит политюрист Олег Захаров. «Тем самым губернатор снимает с себя необходимость политического выбора – возглавлять партийный список или нет», – отмечает он. По словам эксперта, такое решение не всегда устраивает федеральное руководство, которое стремится формализовать связь губернатора и регионального отделения партии: логично, что глава региона будет более мотивирован обеспечить наилучший результат списка, который он возглавляет, но не всем губернаторам это подходит, особенно когда одновременно избирается и он сам и приоритетом для него является собственная уверенная победа.
Неучастие губернаторов в кампаниях в заксобрания позволяет им формально дистанцироваться от выборов, говорит политолог Александр Кынев. «Ямал – регион довольно электорально управляемый, но, возможно, [причиной отказа губернатора Дмитрия Артюхова от выдвижения своей кандидатуры на выборах в заксобрание стали] некие балансы с крупнейшими компаниями и администрацией, чтобы она не слишком педалировала свою роль, поскольку основная роль [в регионе] не у нее, а у сырьевых компаний», – сказал он «Ведомостям». В Костромской области, где региональное отделение ЕР возглавляет спикер регионального парламента Алексей Анохин, в случае выдвижения в депутаты губернатора Сергея Ситникова возникла бы «негласная конкуренция» внутри партии, добавил Кынев. «Это делается, чтобы не создавать иллюзию конкуренции между губернатором и лидером ЕР в регионе», – отметил эксперт.
Губернаторы обычно являются «паровозами» списков ЕР на региональных выборах, но всегда есть исключения, при этом наличие исключений вовсе не означает, что к губернаторам есть претензии или что у них низкие рейтинги, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, скорее принимаются технологические решения, согласно которым, например, в списке партии вообще нет центральной части и работа ведется в более компактных территориальных группах. «Либо выдвигаются другие известные политики или, как это стало более популярным в последние годы, местные общественники. Так или иначе, но на результат ЕР в регионе состав ее списка решающим образом не влияет, а губернаторы все равно прилагают все усилия, чтобы партия добилась наилучшего результата, независимо от того, входят они сами в список или нет», – сказал он «Ведомостям».