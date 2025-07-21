Губернаторы не везде возглавили списки «Единой России» на выборах в заксобрания

Губернаторы обычно являются «паровозами» списков ЕР на региональных выборах, но всегда есть исключения, при этом наличие исключений вовсе не означает, что к губернаторам есть претензии или что у них низкие рейтинги, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, скорее принимаются технологические решения, согласно которым, например, в списке партии вообще нет центральной части и работа ведется в более компактных территориальных группах. «Либо выдвигаются другие известные политики или, как это стало более популярным в последние годы, местные общественники. Так или иначе, но на результат ЕР в регионе состав ее списка решающим образом не влияет, а губернаторы все равно прилагают все усилия, чтобы партия добилась наилучшего результата, независимо от того, входят они сами в список или нет», – сказал он «Ведомостям».