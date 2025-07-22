Фракции Госдумы определяются с кандидатами в аудиторы Счетной палаты

Фракции Госдумы определяются с кандидатами в аудиторы Счетной палатыПредставитель ЛДПР может быть выдвинут на новый срок «Новыми людьми»
Фракция КПРФ в Госдуме предложила назначить аудитором Счетной палаты (СП) первого замглавы комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова, избранного в 2021 г. по иркутскому одномандатному округу. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в Госдуме. В СП Щапов сменит Сергея Штогрина, назначенного в сентябре 2019 г. уже на второй шестилетний срок (в соответствии с законом «О Счетной палате» одно и то же лицо не может занимать должность аудитора более двух сроков подряд).
Щапов – очень системный человек, который в сложной политической ситуации в Иркутской области всегда выбирал правильную сторону, говорит политолог Константин Калачев. «Осторожный, продуманный, системный, свой», – охарактеризовал депутата эксперт. По мнению Калачева, Щапов был «оценен властями и может украсить собой СП». «Депутатом быть ему уже не интересно, а в губернаторы не возьмут. Во всяком случае, сразу. Работа аудитором СП может стать ступенькой в дальнейшей карьере, когда он обретет собственную субъектность, не зависящую от КПРФ», – резюмировал Калачев.
Политолог Александр Кынев предположил, что пост в СП был предложен Щапову «в ходе торга», так как у коммуниста «было мало шансов переизбраться по округу». «Это очевидная расторговка перед выборами в Госдуму 2026 г. Пост аудитора – довольно престижный и значимый. Теперь округ Щапова либо отойдет «Единой России», либо КПРФ попытается сторговаться для кого-то другого, но политически значимая фигура для Иркутской области одна – это [первый секретарь обкома, экс-губернатор, депутат Госдумы] Сергей Левченко», – отметил Кынев.
Левченко участвует в выборах губернатора Иркутской области. 17 июля он сообщал в своем Telegram-канале, что собрал 249 подписей муниципальных депутатов и глав в свою поддержку (для прохождения муниципального фильтра необходимо 239 автографов). Регистрация кандидатов завершится 30 июля.
Помимо Штогрина 18 сентября истекают сроки полномочий у Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия») и Данила Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой (назначена на должность постановлением Совета Федерации, СФ). Все они были назначены в сентябре 2019 г. Учитывая, что Изотова и Шилков занимали свои посты в течение одного срока, их полномочия могут быть продлены на новую каденцию.
Шилкова планирует делегировать на второй срок фракция «Новые люди», сообщил собеседник в Госдуме. ЛДПР же, по его данным, планирует номинировать на пост аудитора руководителя аппарата фракции Максима Зайцева, кандидатура которого обсуждалась еще с 2022 г. Представители пресс-служб ЛДПР и «Новых людей» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. 16 июля «Ведомости» сообщали, что фракция «Справедливая Россия» направила в Совет Госдумы кандидатуру первого замглавы депутатского объединения Олега Нилова на должность аудитора СП.
Осенняя ротация в СП станет первой после того, как ее 14 мая 2024 г. возглавил бывший председатель правления «Интер РАО» (с 2009 по 2010 г. – в статусе и. о.) Борис Ковальчук, являющийся сыном бизнесмена и экс-председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука, писали «Ведомости» 4 июля.
По закону СФ и Госдума назначают по шесть аудиторов СП сроком на шесть лет по представлению президента. Думские фракции формируют предложения по кандидатурам для назначения на должности зампреда СП и аудиторов и направляют их в Совет Думы. Тот направляет поступившие предложения президенту, который либо поддерживает кандидатуру, либо выдвигает свою и направляет ее в Госдуму, после чего депутаты принимают постановление о назначении. 4 июля собеседник «Ведомостей» в Госдуме сообщал, что от фракций ждут до 18 июля предложений о кандидатурах на должности аудиторов.