Фракции Госдумы определяются с кандидатами в аудиторы Счетной палаты

По закону СФ и Госдума назначают по шесть аудиторов СП сроком на шесть лет по представлению президента. Думские фракции формируют предложения по кандидатурам для назначения на должности зампреда СП и аудиторов и направляют их в Совет Думы. Тот направляет поступившие предложения президенту, который либо поддерживает кандидатуру, либо выдвигает свою и направляет ее в Госдуму, после чего депутаты принимают постановление о назначении. 4 июля собеседник «Ведомостей» в Госдуме сообщал, что от фракций ждут до 18 июля предложений о кандидатурах на должности аудиторов.