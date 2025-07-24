Депутаты встали на сторону «взаимоприемлемых» трактовок общей с СНГ истории

Наличие совместных исторических учебников у России может быть максимум с Белоруссией, считает Летняков, поскольку нарратив там не меняется даже после 1991 г. – распада СССР. В то же время нельзя говорить о том, что общей коммеморации тех или иных событий не будет, отмечает эксперт. Таким примером, по его словам, может стать Великая Отечественная война. Но и здесь есть проблемы: например, в Узбекистане отказались от этого понятия, а история преподносится только в рамках термина «Вторая мировая война», заключил Летняков.