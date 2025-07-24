Депутаты встали на сторону «взаимоприемлемых» трактовок общей с СНГ истории

Депутаты встали на сторону «взаимоприемлемых» трактовок общей с СНГ историиОтсутствие единого образовательного поля со странами-соседями может усилить напряженность, считают эксперты
Депутаты попросили правительство усилить работу со странами постсоветского пространства в области истории. Согласно их позиции, в рамках двусторонних комиссий нужно разработать «объективные и взаимоприемлемые трактовки ключевых исторических событий», которые объединяют Россию и ее соседей. Эта рекомендация вошла в постановление Госдумы по результатам правительственного часа, посвященного развитию сотрудничества со странами Содружества независимых государств (СНГ) в гуманитарной сфере.
Как следует из документа, который депутаты приняли 23 июля, правительству нужно работать над тем, чтобы не допустить «искажения исторической памяти» Российской империи и СССР в школьных и вузовских учебниках. Парламентарии также настояли на подготовке учебной и методической литературы.
Министерство просвещения РФ работает с профильными министрами из стран СНГ по согласованию подходов к трактовке «единого исторического прошлого», сообщал в июне во время правчаса глава российского ведомства Сергей Кравцов. По его словам, в учебниках стран СНГ «есть определенные сложности и проблемы в изложении исторического материала без соответствия принципам историзма и объективности».
Более половины (60%) оценочных упоминаний России в учебных пособиях стран СНГ, т. е. около 470, носят негативный характер. К такому выводу пришел информационно-консалтинговый центр «Аксон» в апреле 2025 г., проведя анализ 27 учебных пособий для 5–11-х классов. В общей сложности было найдено 800 оценочных упоминаний РФ, в 280 из них фигурировал «колониальный дискурс», сообщается на сайте центра.
На пространстве Постсоветского Востока учебники истории схожи скорее в негативном восприятии России, выяснил Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) в 2024 г. В некоторых пособиях авторы стремятся ввести «водораздел между центральной и местной властью эпохи СССР», говорится в сборнике института об упоминании Российской Федерации в учебниках истории стран Ближнего и Постсоветского Востока. Например, в азербайджанских книгах центральная власть «создает беды республике», а местная «проводит индустриализацию, поднимает уровень жизни». Учебники Казахстана отражают разнообразие взглядов, но российская колониальная политика подчеркивается.
Борьба за память
В пособиях Таджикистана можно найти как указание на негативное воздействие идейной политики СССР, так и признание заслуг в развитии экономики, науки и образования. При этом отмечается, что таджики были «насильно приобщены к мировым процессам под руководством большевиков», говорится в сборнике ИНИОН РАН. В учебниках Киргизии авторы делают акцент на положительной динамике российско-киргизских связей. А в некоторых учебниках Узбекистана говорится, что время, когда территории среднеазиатских республик были в составе Российской империи, а позже СССР, характеризуется как «урон национальной идентичности».
Слабое место в рамках интеграции стран СНГ – вопрос образования, науки и восприятия исторических событий, соглашается доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. В связи с этим, по его словам, важно разрабатывать общий исторический нарратив на фоне «растаскивания постсоветского пространства Западом и Востоком». В противном случае отсутствие единого гуманитарного научно-образовательного поля, особенно в области исторического образования, может привести к усилению напряженности между странами, заявил «Ведомостям» эксперт.
Наряду с этим Аватков отметил, что в РФ нет системы единых грантов для сотрудничества с коллегами из стран Средней и Центральной Азии и Южного Кавказа. В то же время такие гранты есть для сотрудничества этих регионов с Турцией и Китаем, сообщил он.
Именно России – и особенно подчеркну: советским коммунистам – они [страны СНГ] зачастую обязаны тем, что сегодня у них есть своя полноценная национальная государственность. <...> Преподавание истории – это внутреннее дело, просто мы призываем их к честности перед самими собой и историей.
Задача выработки совместной памяти об историческом прошлом крайне сложная, считает кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. Он сообщил, что проблемы создания общего исторического поля были даже у Евросоюза, где «дело не пошло дальше» немецко-французских и немецко-польских учебников истории. «У нас же все осложняется тем, что Россия видит себя наследницей СССР и Российской империи, а постсоветские страны строят свою идентичность во многом как постколониальную», – заявил «Ведомостям» Летняков.
Наличие совместных исторических учебников у России может быть максимум с Белоруссией, считает Летняков, поскольку нарратив там не меняется даже после 1991 г. – распада СССР. В то же время нельзя говорить о том, что общей коммеморации тех или иных событий не будет, отмечает эксперт. Таким примером, по его словам, может стать Великая Отечественная война. Но и здесь есть проблемы: например, в Узбекистане отказались от этого понятия, а история преподносится только в рамках термина «Вторая мировая война», заключил Летняков.