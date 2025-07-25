Приведет ли пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей к войне

Вооруженные силы Таиланда и Камбоджи с утра 24 июля начали бои с применением тяжелой артиллерии и авиации вдоль границы. Стороны обвинили друг друга в эскалации насилия. За время боевых действий погибли 12 тайских граждан, из них 11 – мирные жители, свои дома покинули по меньшей мере 40 000 жителей из 86 деревень из тайской пограничной провинции Сурин, передает Reuters со ссылкой на заявления местных чиновников. Помимо этого, по данным тайского издания The Nation, Бангкок эвакуировал своих граждан из пограничных провинций Бурирам, Сисакэт и Убонратчатхани. В результате конфликта руководство Таиланда понизило уровень дипотношений с Камбоджей до самой низкой отметки.