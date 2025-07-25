Приведет ли пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей к войне

Приведет ли пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей к войнеСпор восходит еще к временам французского Индокитая
Вооруженные силы Таиланда и Камбоджи с утра 24 июля начали бои с применением тяжелой артиллерии и авиации вдоль границы. Стороны обвинили друг друга в эскалации насилия. За время боевых действий погибли 12 тайских граждан, из них 11 – мирные жители, свои дома покинули по меньшей мере 40 000 жителей из 86 деревень из тайской пограничной провинции Сурин, передает Reuters со ссылкой на заявления местных чиновников. Помимо этого, по данным тайского издания The Nation, Бангкок эвакуировал своих граждан из пограничных провинций Бурирам, Сисакэт и Убонратчатхани. В результате конфликта руководство Таиланда понизило уровень дипотношений с Камбоджей до самой низкой отметки.
Столкновения начались спустя двое суток после того, как Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин на своей территории, в результате чего подорвались трое тайских солдат. После этого Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня, а также анонсировал высылку камбоджийского посла из тайской столицы. Со своей стороны руководство Камбоджи отвергло обвинения в ответственности за подрыв тайских военных, добавив, что они отклонились от безопасного маршрута.