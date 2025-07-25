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Дональд Трамп хочет арестовать Барака Обаму

Президент США выдумывает все новые способы отвлечь внимание от дела Эпштейна
Роман Романов
Дональд Трамп заявил, что прекратил общение с Джеффри Эпштейном задолго до его ареста
Дональд Трамп заявил, что прекратил общение с Джеффри Эпштейном задолго до его ареста / The White House

Минюст США создает специальную группу, которая займется оценкой улик, предоставленных директором нацразведки Тулси Габбард, по делу о фабрикации «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 г. администрацией бывшего главы государства Барака Обамы (2009–2017). Соответствующее заявление появилось на сайте минюста 24 июля, через несколько часов после решения Габбард опубликовать доклад, по ее словам, опровергающий заявления разведки за 2016 г. о заинтересованности России в победе Трампа на тогдашних выборах.

«Они знали, что это будет способствовать распространению надуманной версии о вмешательстве России в выборы 2016 г., чтобы помочь президенту Трампу победить, продавая ее американскому народу как правду», – сказала Габбард (цитата по CNN). Она заявила, что тогда Россия не была заинтересована в победе Трампа, а планировала «посеять недоверие» к американским выборам. Официальные представители России не раз заявляли о лживости обвинений во вмешательстве.

Доклад, о котором говорила Габбард, был подготовлен в сентябре 2020 г. республиканцами из комитета палаты по разведке. Он был посвящен оценке заключений нацразведки о влиянии России на президентские выборы 2016 г. В докладе пришли к нескольким выводам, согласно которым разведка не до конца правильно интерпретировала «намерения [президента России Владимира] Путина». Например, они подчеркивают отсутствие надежных признаков того, что он приказывал помочь Трампу выиграть выборы или помешать тогдашнему кандидату от демократов экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Они также предположили, что Россия могла, наоборот, надеяться на победу демократки.

К похожему выводу о малодоказанности утверждений о намерении России помочь Трампу пришли и в ЦРУ. В начале июля по указанию директора ведомства Джона Рэтклиффа был опубликован соответствующий доклад.

В связи с обвинениями в подлоге и Габбард, и сам Трамп намекнули, что Обама и некоторые члены его администрации могли бы быть привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, 21 июля глава государства даже опубликовал в своей соцсети Truth Social видео, сгенерированное ИИ, на котором показывают арест Обамы.

Фактически Трамп пытается отвлечь общественность от дела, связанного с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, покончившим с жизнью в тюрьме в 2019 г., говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Он допустил, что в отношении Обамы даже могут возбудить уголовное дело, чтобы затаскать по судам. Но эксперт подчеркнул, что судебные тяжбы – максимум, что может грозить Обаме. Тюремный срок для него практически невозможен благодаря решению Верховного суда США о президентском иммунитете, принятом в июле 2024 г., сказал Васильев.

В сентябре 2024 г., участвуя в подкасте блогера Лекса Фридмана, Трамп намекнул, что мог бы в случае победы на выборах рассекретить документы по делу Эпштейна, включая так называемый список клиентов, посещавших его остров. В конце февраля 2025 г. в интервью телеканалу Fox News генпрокурор Пэм Бонди заявила, что этот список «находится на ее столе». Но уже 7 июля минюст и ФБР во главе с директором Кэшем Пателем официально заявили, что Эпштейн не вел никаких записей о клиентах и не составлял списки.

После этого мейнстримные СМИ и часть американской общественности, включая некоторых бывших союзников Трампа (например, миллиардера Илона Маска и журналиста Такера Карлсона), раскритиковали администрацию за ее подход к решению этого вопроса. Позже журналисты The Wall Street Journal (WSJ) опубликовали поздравительное письмо Трампа Эпштейну, приуроченное к 50-летию последнего в 2003 г. Трамп назвал письмо фейком и подал в суд на владельца WSJ – консервативного медиамагната Руперта Мердока.

По данным совместного исследования YouGov и журнала The Economist, проведенного в период с 18 по 21 июля, 81% считает, что правительство должно опубликовать все документы, связанные с делом Эпштейна. В то же самое время 45% республиканцев, наоборот, либо очень поддерживают администрацию, либо в целом поддерживают ее действия в отношении дела Эпштейна. Среди тех, кто называет себя MAGA-республиканцами (трампистами), таких 56% (21% не уверены, а 25% не поддерживают).

Нынешний шум вокруг дела Эпштейна выглядит искусственно, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По словам эксперта, этому способствуют не только демократы, взявшие эту историю на вооружение, но и сам Трамп, принимающий поспешные решения в стремлении затушить скандал с делом Эпштейна. «Но реакцию Трампа можно объяснить – он считает, что демократы перекрывают этим его недавние достижения, связанные с продлением налоговой реформы. Что касается критики его морального облика, то этот вопрос для него вторичен», – сказал Новиков. Поэтому попытки администрации переключить внимание на действия Обамы и демократов в контексте истории о якобы вмешательстве России в выборы 2016 г. могут иметь долгосрочный характер, резюмировал эксперт.

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