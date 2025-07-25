Дональд Трамп хочет арестовать Барака Обаму

Нынешний шум вокруг дела Эпштейна выглядит искусственно, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По словам эксперта, этому способствуют не только демократы, взявшие эту историю на вооружение, но и сам Трамп, принимающий поспешные решения в стремлении затушить скандал с делом Эпштейна. «Но реакцию Трампа можно объяснить – он считает, что демократы перекрывают этим его недавние достижения, связанные с продлением налоговой реформы. Что касается критики его морального облика, то этот вопрос для него вторичен», – сказал Новиков. Поэтому попытки администрации переключить внимание на действия Обамы и демократов в контексте истории о якобы вмешательстве России в выборы 2016 г. могут иметь долгосрочный характер, резюмировал эксперт.