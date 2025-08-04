Что стоит за словами Трампа о направлении атомных подлодок в сторону России

Слова Трампа можно считать признаком его импульсивности или же предположить, что он пытается троллить своих оппонентов, но его заявление направлено почти исключительно на внутреннюю аудиторию, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По мнению эксперта, Трампу в целом важно при любом удобном случае отстаивать свой личный авторитет, так как он считает, что отсутствие ответа может снизить его в глазах окружающих. Кошкин также объяснил, что американский лидер использует громкие заявления довольно часто, это в его стиле. А в последнее время их стало еще больше из-за желания отвлечь американцев от скандала вокруг дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, с которым Трамп состоял в приятельских отношениях.