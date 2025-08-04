Что стоит за словами Трампа о направлении атомных подлодок в сторону России

Что стоит за словами Трампа о направлении атомных подлодок в сторону РоссииТехнически подобная возможность у США есть, но пока эксперты говорят о блефе
О своем решении передислоцировать «в соответствующие регионы» две атомные подводные лодки президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social в ответ на слова зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева. Реакцию предположительно вызвал пост Медведева в Telegram-канале от 31 июля, в котором он порекомендовал американскому лидеру вспомнить о том, «как может быть опасна не существующая в природе «мертвая рука» (так называют российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр»). «Слова очень важны и часто могут приводить к непредвиденным последствиям. Надеюсь, это не тот случай», – написал Трамп.
Позже в интервью консервативному телеканалу Newsmax Трамп повторил, что послал лодки «в регион». На уточняющий вопрос журналиста Трамп подтвердил: «Да, они ближе к России». При этом ни в одном из своих заявлений он не конкретизировал, в какие регионы и какие подлодки были переброшены.
Слова Трампа можно считать признаком его импульсивности или же предположить, что он пытается троллить своих оппонентов, но его заявление направлено почти исключительно на внутреннюю аудиторию, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По мнению эксперта, Трампу в целом важно при любом удобном случае отстаивать свой личный авторитет, так как он считает, что отсутствие ответа может снизить его в глазах окружающих. Кошкин также объяснил, что американский лидер использует громкие заявления довольно часто, это в его стиле. А в последнее время их стало еще больше из-за желания отвлечь американцев от скандала вокруг дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, с которым Трамп состоял в приятельских отношениях.
Медведев и Трамп начали заочно отвечать друг другу в социальных сетях, после того как последний анонсировал 29 июля сокращение срока, в течение которого он хотел бы видеть «сделку» по урегулированию конфликта на Украине, с 50 до 10 дней. При отсутствии прогресса Трамп пообещал ввести вторичные пошлины в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.
С той или иной степенью уверенности говорить об эскалации можно было бы, если бы было точно известно, о каких подводных лодках идет речь – о ракетных или о многоцелевых, подчеркнул замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. По словам эксперта, имеющиеся в боевом составе военно-морских сил США 14 ракетных лодок типа Ohio позволяют американцам держать на боевой службе единовременно не более трех носителей межконтинентальных баллистических ракет Trident II с подводным стартом, дальность стрельбы которых достигает 11 300 км. Что касается многоцелевых подводных лодок, то это носители крылатых ракет Tomahawk с подводным стартом, дальность стрельбы которых варьируется в пределах 1300–1700 км (в зависимости от типа боевой части). Единовременно на боевой службе может находиться до 12 многоцелевых подводных лодок.
Вовсе не факт, что американцы в последнее время поддерживали максимальный коэффициент оперативного напряжения своих подводных сил, подчеркивает Шеповаленко. Поэтому не исключено, что две многоцелевые лодки США вполне могут направить в районы оперативного предназначения, но в связи с другими обстоятельствами, не имеющими отношения к украинской ситуации. «Американские ракетные лодки типа Ohio могут в теории отстреляться по нам и от причалов – дальность позволяет. Но это лечится действиями противолодочных сил», – говорит эксперт.
Пока конкретно упомянутые слова Трампа – «откровенный неверифицируемый блеф», считает Шеповаленко. «Такое поведение никогда не указывало на силу переговорной позиции. Это скорее жест отчаяния от невозможности сколько-нибудь повлиять на ход украинского конфликта», – резюмировал эксперт.